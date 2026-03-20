المجلس الوطني للسينما في كندا يتيح فيلم "الفتاة التي بكت لآلئ" الحائز على جائزة الأوسكار، من إخراج Chris Lavis وMaciek Szczerbowski، للجمهور حول العالم

الحكاية الخرافية المؤثرة بتقنية التحريك بإيقاف الحركة، من إبداع ثنائي مونتريال، تنطلق عالميًا على NFB.ca

مونتريال، 20 مارس 2026 /PRNewswire/ -- يتيح المجلس الوطني للسينما في كندا (NFB) فيلم "The Girl Who Cried Pearls" ("الفتاة التي بكت لآلئ")، الحائز على جائزة الأوسكار، للمشاهدين في جميع أنحاء العالم. والفيلم من إخراج Chris Lavis وMaciek Szczerbowski، وهو حكاية خرافية مؤثرة بتقنية التحريك بإيقاف الحركة.

وقد فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير في الدورة الـ98 لجوائز الأوسكار، وأصبحت نسخته الإنجليزية متاحة الآن للبث المجاني على NFB.ca وجميع تطبيقات NFB حول العالم. ويروي الممثل Colm Feore هذا الفيلم القصير المؤثر، الذي تدور أحداثه في مونتريال وقد أُنتج فيها. (*يُستثنى من ذلك فرنسا وأقاليمها ما وراء البحار، وألمانيا، وإسبانيا، وأندورا).

معلومات سريعة

"The Girl Who Cried Pearls" ("الفتاة التي بكت لآلئ") إخراج: Chris Lavis و) Maciek Szczerbowski 17 دقيقة و37 ثانية)

إنتاج: Julie Roy وMarc Bertrand وChristine Noël

يُعدّ فيلم " الفتاة التي بكت لآلئ " احتفاءً بسحر فن التحريك بإيقاف الحركة ، وهو حكاية خرافية صيغت بعناية فائقة حول فتاة يثقلها الحزن، وفتى يحبها، وكيف يقود الجشع القلوب الطيبة إلى أفعال شريرة .

وهذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها ثنائي التحريك الشهير من مونتريال السجادة الحمراء ، بعدما استقطبا اهتمامًا عالميًا بفيلمهما القصير Madame Tutli-Putli عام 2007، الذي نالا عنه أول ترشيح لهما لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير ، ليشكّل بداية تعاون مميز استمر 20 عامًا مع المجلس الوطني للسينما في كندا ( NFB ).

ويضم الفيلم فريقًا إبداعيًا يزخر بأسماء بارزة، من بينهم Patrick Watson ، مؤلف الموسيقى التصويرية، و Brigitte Henry ، المديرة الفنية. أما تصميم الصوت فتولّاه Olivier Calvert ، الذي عمل ضمن فريق Sylvain Bellemare في فيلم Arrival للمخرج Denis Villeneuve ، الفائز بجائزة الأوسكار لعام 2017 عن فئة تحرير الصوت.

المجلس الوطني للسينما في كندا وجوائز الأوسكار

حصدت إنتاجات المجلس الوطني للسينما في كندا وإنتاجاته المشتركة 12 جائزة أوسكار و79 ترشيحًا .

حصل المجلس الوطني للسينما في كندا على جائزة الأوسكار الفخرية تقديرًا لـ"التميّز الشامل في السينما"، وذلك في الذكرى الخمسين لتأسيسه عام 1989.

