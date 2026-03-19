L'Office national du film du Canada présente au public du monde entier l'œuvre oscarisée de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski, La jeune fille qui pleurait des perles

Le monde entier peut désormais découvrir sur onf.ca le formidable court métrage d'animation image par image des deux réalisateurs montréalais.

MONTRÉAL, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'Office national du film du Canada offre le court métrage d'animation oscarisé de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski La jeune fille qui pleurait des perles aux cinéphiles du monde entier.

Still from the film The Girl Who Cried Pearls NFB-ONF logo

Primée dans la catégorie Best Animated Short Film lors de 98e cérémonie de remise des Oscars, cette œuvre d'exception est campée et produite à Montréal, et James Hyndman en assure la narration dans la version française. Le film est présenté en continu gratuitement sur onf.ca et sur toutes les applis de l'ONF partout dans le monde, sauf en Europe et dans les pays francophones d'Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie), où il est proposé sur ARTE.

En bref

La jeune fille qui pleurait des perles, de Chris Lavis et Maciek Szczerbowski (17 min 37 s)

Production : Julie Roy, Marc Bertrand et Christine Noël

Dossier de presse : espacemedia.onf.ca/epk/la-jeune-fille-qui-pleurait-des-perles

Hommage à la magie de l'animation image par image , La jeune fille qui pleurait des perles est une fable méticuleusement conçue à propos d'une jeune fille accablée par le chagrin, d'un garçon qui l'aime et de la cupidité , qui corrompt même les cœurs les plus purs.

, est une à propos d'une jeune fille accablée par le chagrin, d'un garçon qui l'aime et de la , même les cœurs les plus purs. Il s'agissait d'une deuxième présence sur le tapis rouge pour le célèbre duo d'animateurs montréalais : celui-ci avait déjà retenu l'attention du monde entier en 2007 avec le court métrage Madame Tutli-Putli , qui lui avait valu une mise en nomination pour l'Oscar du meilleur court métrage d'animation . Cette création a en outre marqué le début d'une formidable collaboration avec l'ONF, qui se poursuit depuis 20 ans .

pour le : celui-ci avait déjà retenu l'attention du monde entier en 2007 avec le court métrage , qui lui avait valu une . Cette création a en outre marqué le début d'une formidable avec l'ONF, . Le film réunit une équipe créative d'exception, dont Patrick Watson à la musique et Brigitte Henry à la direction artistique. La conception sonore est assurée par Olivier Calvert, membre de l'équipe de Sylvain Bellemare, qui a remporté l'Oscar du meilleur montage sonore en 2017 pour le film Arrival, de Denis Villeneuve.

L'ONF et les Oscars

Dossier de presse : espacemedia.onf.ca/oscars

Les productions et coproductions de l'ONF ont jusqu'à présent obtenu 12 statuettes et 79 nominations .

ont jusqu'à présent obtenu . En 1989, à l'occasion de son 50e anniversaire, l'ONF s'est vu décerner un Oscar honorifique récompensant l'excellence de l'organisation dans toutes les sphères de la cinématographie.

Restez branchés

Espace de visionnage en ligne à ONF.ca

Facebook ONF | X ONF | Instagram ONF | Blogue ONF | YouTube ONF | Vimeo ONF

Perspective du conservateur | Les mots des cinéastes

L'ONF en bref

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2938011/National_Film_Board_of_Canada_National_Film_Board_of_Canada_brin.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2938013/National_Film_Board_of_Canada_National_Film_Board_of_Canada_brin.jpg