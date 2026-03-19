NFB lleva a las audiencias de todo el mundo la película ganadora del Oscar "La chica que lloraba perlas"

-National Film Board of Canada lleva a las audiencias de todo el mundo la película ganadora del Oscar "La chica que lloraba perlas", de Lavis y Szczerbowski

La inquietante fábula de animación stop-motion de un dúo de Montreal llega a todo el mundo a través de NFB.ca.

MONTREAL, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- National Film Board of Canada (NFB) llevará a los espectadores de todo el mundo la fábula de animación stop-motion ganadora del Oscar, La chica que lloraba perlas, de Chris Lavis y Maciek Szczerbowski.

Still from the film The Girl Who Cried Pearls NFB-ONF logo

Galardonado como Mejor Cortometraje de Animación en la 98ª edición de los Premios Óscar, la versión en inglés de este inquietante cortometraje ambientado y producido en Montreal, narrado por Colm Feore, ya está disponible de forma gratuita en NFB.ca y en todas las NFB apps, en todo el mundo (*excepto Francia y sus territorios de ultramar, Alemania, España y Andorra).

Datos rápidos

La chica que lloraba perlas, de Chris Lavis y Maciek Szczerbowski (17 min 37 s) Producida por Julie Roy, Marc Bertrand y Christine Noël

Dossier de prensa: mediaspace.nfb.ca/epk/the-girl-who-cried-pearls

Una celebración de la magia de la animación stop-motion , La niña que lloraba perlas es una fábula meticulosamente elaborada sobre una niña abrumada por el dolor, el chico que la ama y cómo la codicia lleva a los buenos corazones a cometer actos malvados.

Esta fue la segunda vez que el aclamado dúo de animación de Montreal desfiló por la alfombra roja . Captaron la atención mundial con su cortometraje de 2007, Madame Tutli-Putli , que les valió su primera nominación al Óscar al Mejor Cortometraje de Animación e inició una brillante colaboración de 20 años con la NFB.

La película cuenta con un equipo creativo estelar, incluyendo la banda sonora de Patrick Watson y la dirección artística de Brigitte Henry. El diseño de sonido es de Olivier Calvert, quien formó parte del equipo de Sylvain Bellemare para la película de Denis Villeneuve, Arrival, ganadora del Óscar 2017 a la Mejor Edición de Sonido.

NFB y los Óscar

Dossier de prensa: mediaspace.nfb.ca/oscars

Las producciones y coproducciones de la NFB han recibido 12 premios Óscar y 79 nominaciones.

La NFB recibió un Premio Óscar honorífico por su "excelencia general en el cine" en reconocimiento a su 50º aniversario en 1989.

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