National Film Board of Canada bringt Lavis' und Szczerbowskis Oscar-prämierten Film The Girl Who Cried Pearls zu Zuschauern in aller Welt

Die unheimliche Stop-Motion-Fabel des Montréaler Duos ist jetzt weltweit auf NFB.ca zu sehen

MONTREAL, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Das National Film Board of Canada (NFB) macht Chris Lavis und Maciek Szczerbowskis Oscar-prämierte Stop-Motion-Fabel The Girl Who Cried Pearls Zuschauern auf der ganzen Welt zugänglich.

Still from the film The Girl Who Cried Pearls NFB-ONF logo

Als bester animierter Kurzfilm, Best Animated Short Film, bei den 98. Academy Awards ausgezeichnet, ist die englischsprachige Version dieses unheimlichen, in Montreal spielenden und produzierten Kurzfilms – gesprochen von Colm Feore – jetzt kostenlos als Stream auf NFB.ca und allen NFB-Apps weltweit verfügbar (*außer Frankreich und seinen Überseegebieten, Deutschland, Spanien und Andorra).

Kurzinfo

The Girl Who Cried Pearls von Chris Lavis und Maciek Szczerbowski (17 Min. 37 Sek.)

Produziert von Julie Roy, Marc Bertrand und Christine Noël

Pressemappe: mediaspace.nfb.ca/epk/the-girl-who-cried-pearls

Als Hommage an die Magie der Stop-Motion-Animation ist The Girl Who Cried Pearls eine mit großer Sorgfalt gestaltete Fabel über ein Mädchen, das von Trauer überwältigt ist, über den Jungen, der es liebt, sowie darüber, wie Gier gute Herzen zu bösen Taten verleitet.

ist eine über ein Mädchen, das von Trauer überwältigt ist, über den Jungen, der es liebt, sowie darüber, wie gute Herzen zu verleitet. Dies war der zweite Auftritt auf dem roten Teppich für das gefeierte Animationsduo aus Montreal . Bereits mit seinem Kurzfilm Madame Tutli-Putli aus dem Jahr 2007 zog es weltweit Aufmerksamkeit auf sich. Der Film brachte dem Duo seine erste Oscar-Nominierung in der Kategorie Best Animated Short ein und markierte zugleich den Beginn einer herausragenden 20-jährigen Zusammenarbeit mit dem NFB.

für das . Bereits mit seinem Kurzfilm aus dem Jahr 2007 zog es weltweit Aufmerksamkeit auf sich. Der Film brachte dem Duo seine ein und markierte zugleich den Beginn einer herausragenden mit dem NFB. Zum hochkarätigen Kreativteam des Films gehören Patrick Watson, der die Filmmusik komponierte, sowie Brigitte Henry als künstlerische Leiterin. Das Sounddesign stammt von Olivier Calvert, der zum Team von Sylvain Bellemare für den Denis Villeneuve-Film Arrival gehörte, der 2017 den Oscar für Sound Editing gewann.

NFB und die Oscars

Pressemappe: mediaspace.nfb.ca/oscars

NFB-Produktionen und -Koproduktionen haben 12 Oscars und 79 Nominierungen erhalten.

haben und erhalten. 1989 erhielt das NFB anlässlich seines 50-jährigen Bestehens einen Ehrenoscar, den Honorary Academy Award, für „herausragende Gesamtleistungen im Filmschaffen".

Bleiben Sie in Kontakt

Online Screening Room: nfb.ca

NFB Facebook | NFB X | NFB Instagram | NFB Blog | NFB YouTube | NFB Vimeo

Kuratorenperspektive | Anmerkungen des Regisseurs

Informationen zum NFB

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2938011/National_Film_Board_of_Canada_National_Film_Board_of_Canada_brin.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2938013/National_Film_Board_of_Canada_National_Film_Board_of_Canada_brin.jpg