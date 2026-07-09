SHENZHEN, China, 9 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A nubia, uma marca de smartphones altamente personalizada e voltada para o estilo de vida, anunciou o lançamento do nubia Neo 5 GT Special Edition, a mais recente adição à sua linha Neo, desenvolvida com a proposta de levar uma experiência de jogos de nível profissional a todos. Projetado para jovens jogadores e usuários da Geração Z com afinidade por tecnologia que buscam uma experiência de jogo premium sem concessões, o novo dispositivo torna o desempenho sustentado acessível a todos por meio do Sistema de Resfriamento AquaCore — o primeiro e único sistema de resfriamento ativo duplo, a líquido e a ar, da sua categoria —, juntamente com gatilhos ultrarrápidos, bateria de longa duração, Game Space com IA de nível profissional para e-sports e o exclusivo Copiloto de IA Demi 2.0.

O nubia Neo 5 GT Special Edition estreia com o primeiro e único sistema de resfriamento híbrido, a líquido e a ar, da sua categoria (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

"Na nubia, o DNA da nossa marca é construído sobre a busca incessante pela inovação tecnológica e o profundo conhecimento do universo gamer, o que nos permite impulsionar continuamente o desenvolvimento de smartphones para jogos. Após oito anos de dedicação ao e-sports, acreditamos que o desempenho consistente é o que mais importa, e o gerenciamento de resfriamento é o fator decisivo", disse Bai Keke, vice-presidente da ZTE. "O nubia Neo 5 GT Special Edition foi projetado para solucionar esse desafio, combinando resfriamento ativo a ar, inspirado no design de PCs para e-sports, com resfriamento ativo a líquido, inspirado no gerenciamento térmico de servidores com IA. Desde a ventoinha integrada apresentada no MWC Barcelona 2026 até o resfriamento líquido atual, estamos construindo um ecossistema focado na dissipação de calor, para que os jovens jogadores possam se manter resfriados e com desempenho fluido do início ao fim. "

Entre em uma nova era de resfriamento com o revolucionário sistema AquaCore.

No centro deste modelo está o sistema AquaCore da nubia, que combina resfriamento líquido e aéreo em uma arquitetura térmica de dupla atividade. O sistema de resfriamento a líquido utiliza um líquido de arrefecimento de nível profissional para servidores, desenvolvido para oferecer confiabilidade a longo prazo. Alimentado por uma microbomba piezoelétrica e uma película de resfriamento de três camadas, ele promove a circulação contínua do líquido de arrefecimento em um fluxo no sentido horário, transferindo o calor de maneira mais eficiente dos componentes principais para as áreas mais frias. Um design transparente revela o movimento do líquido de resfriamento, adicionando uma estética gamer diferenciada que transforma a engenharia em parte da identidade do dispositivo.

A ventoinha de resfriamento ativa integrada funciona em conjunto com o design de dutos de fluxo contínuo para gerar um fluxo de ar de alta velocidade que acelera a dissipação de calor. Enquanto o circuito de líquido dissipa o calor dos componentes principais, o ventilador ajuda a expulsá-lo com mais eficiência. Para aumentar ainda mais a eficiência do resfriamento, a nubia ampliou a área total de dissipação de calor para 33.652 mm², combinando tecnologias de resfriamento por vapor de celulose (VC), grafite e líquido em uma arquitetura térmica ultragrande.

O controle de nível de console proporciona uma jogabilidade confortável e responsiva

A nubia equipou o dispositivo com os Neo Triggers 5.0 de 550 Hz, combinados com a taxa de toque instantâneo de 3.049 Hz e o algoritmo Magic Touch 3.0, alcançando uma latência líder no setor de menos de 5,5 ms, para fornecer uma resposta de toque instantânea. Ele também tem uma parte traseira completamente plana, a única em sua categoria, com cantos arredondados refinados e um cabo de carregamento de 90 graus, que proporciona mais conforto ao segurá-lo.

Equipado com o processador Cold-Core Trinity, o chipset MediaTek Dimensity 7400 de 4 nm, até 24 GB de RAM dinâmica e a otimização do mecanismo NeoTurbo, ele foi projetado para oferecer taxas de quadros altas e estáveis. Ele possui uma bateria de duas células de 6.210 mAh, com suporte para carregamento rápido de 80 W (45 W PD para o mercado da UE) e carregamento bypass. Ele também suporta o modo extremo de 5%, oferecendo até 30 minutos extras de jogo.

A experiência de jogo imersiva é aprimorada pelo copiloto de IA Demi

nubia Neo 5 GT Special Edition, que apresenta uma tela AMOLED de 6,8 polegadas com resolução 1.5K, taxa de atualização de 144 Hz e brilho máximo local de 4.500 nits, oferecendo clareza vívida em títulos de movimento rápido em condições de luz variáveis. Em conjunto com alto-falantes estéreo duplos com DTS:X® Ultra e um motor linear no eixo X, ele cria uma experiência sensorial mais imersiva.

Além disso, a nubia integrou o AI Copilot Demi 2.0 para aprimorar a experiência dos usuários. Funcionalidades como o Gaming Coach, o Gaming Chatbot e o Demi Auto-Chat foram projetadas para fornecer orientação e suporte à comunicação, ajudando os usuários a manter o foco sem interromper o jogo.

O nubia Neo 5 GT Special Edition será lançado globalmente em julho, começando pelo Sudeste Asiático. O dispositivo está disponível nas cores Surge Black e Glacial Silver e pode ser adquirido com 24 GB de RAM (12 GB + 12 GB) e 256 GB ou 512 GB de armazenamento, com o compromisso de cinco anos de atualizações de software, reforçando o compromisso da nubia com a estabilidade de longo prazo.

CONSULTAS DA MÍDIA:

ZTE Corporation

Communications

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005168/nubia_Neo_5_GT_Special_Edition_Debuts_with_the_First_and_Only_Liquid_and_Air_Dual_Active_Cooling_Sys.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg

FONTE ZTE Corporation