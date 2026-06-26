A ZTE apresentou soluções que aprimoraram a eficiência dos tokens e minimizaram o custo por token por meio da sinergia profunda de vários elementos, incluindo o SuperPod, que proporciona inferência extremamente eficiente em termos de custos, e a AIDC, que apresenta máxima eficiência energética.

A ZTE lançou o NewStart AIOS e o posicionou como a 'base tecnológica para a era da IA'.

Com foco em recursos nativos de IA, a ZTE promoveu a integração profunda da IA às redes existentes por meio de atualizações de arquitetura e inovações em cenários-chave para construir uma rede de comunicações de próxima geração.

XANGAI, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder global no fornecimento de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, apresentou no MWC Xangai 2026 o centro de processamento de IA com custo total de propriedade otimizado (TCO), um ecossistema baseado em AIOS que abrange aplicações baseadas em cenários e terminais inovadores, além de avanços de ponta em redes orientadas por IA. Graças à sinergia extrema entre computação, rede, armazenamento, energia e software, bem como às inovações na arquitetura de sistema, a ZTE proporcionou um novo impulso às operações com tokens.

A ZTE apresenta suas soluções completas de IA no MWC Xangai 2026, impulsionando uma nova era de operações baseadas em tokens (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Com a disseminação dos agentes de IA, o foco da competição no setor está migrando da escala do poder computacional para a eficiência no processamento de tokens. Aproveitando suas capacidades de IA de ponta a ponta, a ZTE está criando uma cadeia de valor completa, que abrange a produção, os serviços e a circulação de tokens, permitindo que operadoras, empresas e parceiros do setor maximizem o valor da IA em larga escala.

Desenvolvendo um centro de processamento de IA com custo total de propriedade (TCO) otimizado, para proporcionar uma produção de tokens mais eficiente e econômica.

A eficiência na geração de tokens é a principal vantagem competitiva nesta era da inferência. Os centros de processamento de IA com custo total de propriedade (TCO) otimizado são a chave para impulsionar a eficiência na geração de tokens e alcançar a 'liberdade dos tokens'.

No MWC Xangai 2026, a ZTE apresentou soluções voltadas para aumentar a eficiência na geração de tokens e reduzir o custo por token, por meio da integração profunda de diversos componentes, incluindo o SuperPod, inferência de altíssima eficiência com custos reduzidos e AIDC com máxima eficiência energética.

Com base em 41 anos de experiência acumulada em pesquisa e desenvolvimento e em engenharia de sistemas complexos de escala ultragrande, a ZTE lançou sua solução SuperPod. Aproveitando o design de colaboração aberta multichip e a inovadora arquitetura Orthogonal Electrical eXchange (OEX), possibilita a implantação plug-and-play e o provisionamento rápido. Um único rack suporta 128 GPUs, com alta escalabilidade, chegando a até 16.000 GPUs, estabelecendo uma base sólida para computação de alta eficiência voltada ao treinamento e à inferência de modelos.

Por meio da sinergia entre rede, armazenamento e computação, bem como entre hardware e software, a ZTE alcança inferência com altíssima eficiência de custos. Com rede sem bloqueio e balanceamento global de carga do servidor (GSLB), a solução da ZTE possibilita uma coordenação eficiente em clusters de computação que variam de milhares a dezenas de milhares de GPUs, elevando a eficiência geral da inferência.

A ZTE também desenvolveu sua solução AIDC com máxima eficiência energética. Ela integra fonte de alimentação HVDC de 800 V, resfriamento a líquido completo e sinergia inteligente entre computação e eletricidade. Com isso, é possível realizar operações altamente eficientes e com baixa emissão de carbono.

A ZTE está direcionando os centros de processamento de IA de um modelo centrado em computação para um modelo orientado à eficiência, desde a construção de clusters de computação e otimização da eficiência de inferência até operações sustentáveis, oferecendo um sistema de produção de tokens mais econômico e sustentável.

Desenvolvemos uma base tecnológica inovadora de IA para agendamento de tokens mais inteligente e serviços de circuito fechado.

O centro de processamento de IA aborda o desafio da produção de tokens de baixo custo, enquanto o AIOS desempenha um papel fundamental no agendamento, orquestração e saída orientada a serviços dos tokens.

A ZTE lançou o NewStart AIOS e o posicionou como a 'base tecnológica para a era da IA'. Construída sobre a plataforma AIOS, a Co-Claw — uma plataforma de agentes de nível empresarial — está totalmente integrada aos terminais ZTE, expandindo os serviços de IA para a produção e para o cotidiano.

Para empresas, o foco é aprimorar a eficiência do escritório e de P&D e permitir operações inteligentes, para alcançar fluxos de trabalho autoevolutivos e tomada de decisão em circuito fechado.

Para residências, a ZTE lançou terminais inovadores com diferentes tamanhos de tela que servem como pontos de entrada para uma casa inteligente totalmente conectada. Eles podem ser assistentes domésticos, companheiros de entretenimento ou guardiões de segurança — sempre ligados e ativos para um estilo de vida inteligente.

Para indivíduos, a empresa introduziu um novo paradigma nativo de IA que abrange telefones com IA, PCs em nuvem com IA, telas inteligentes com IA, FreeScreen e muito mais, permitindo recomendações personalizadas, respostas contextuais e interações imersivas em viagens, vida e trabalho. A IA sabe mais. Ela proporciona experiências inteligentes e agradáveis a qualquer hora e em qualquer lugar.

Com a base tecnológica da AIOS, a plataforma de agentes Co-Claw e uma linha completa de dispositivos de IA, a ZTE transforma tokens em recursos programáveis, utilizáveis e monetizáveis. Isso permite que operadoras e empresas desenvolvam um modelo de ciclo fechado para serviços baseados em tokens.

IA + rede: construindo, em conjunto, um futuro de conectividade 6G inteligente e onipresente.

O 6G é mais do que um salto geracional em conectividade. Ela também serve como infraestrutura crítica, permitindo a circulação eficiente de tokens na era da IA.

Como participante fundamental na pesquisa e padronização global do 6G, a ZTE concentra-se em "AI+" e "SAGIN", acelerando a evolução do 6G da pesquisa à aplicação comercial.

No que se refere ao SAGIN, a ZTE lançou soluções de carga útil para comunicação via satélite em órbita baixa da Terra (LEO), que são líderes de mercado e compatíveis com diversos cenários de aplicação do SAGIN para 5G-A e 6G. Essas soluções promovem a base de conectividade essencial para uma transição tranquila do 5G-A para o 6G.

No que diz respeito às comunicações nativas de IA, a ZTE apresentou sua solução GigaMIMO e o primeiro protótipo U6G de 256 TR do mundo na Zona 6G. Com o GigaMIMO — uma tecnologia fundamental para o 6G —, a solução aproveita a inovação arquitetônica, a sinergia computacional e os avanços algorítmicos para superar, de maneira sistemática, os principais gargalos de capacidade, cobertura e eficiência espectral da rede futura. Dessa forma, a implantação do 6G e a evolução do setor são aceleradas.

Com foco em recursos nativos de IA, a ZTE promoveu a integração profunda da IA às redes existentes por meio de atualizações de arquitetura e inovações em cenários-chave para construir uma rede de comunicações de próxima geração.

A solução AIR MAX atualiza de forma abrangente a arquitetura de rede, colocando a IA em seu núcleo, e fornece um sistema de capacidade de três níveis, envolvendo a infraestrutura nativa de IA, operações autônomas e um mecanismo de monetização. Combinadas, elas capacitam os operadores a evoluir suas capacidades, transformar serviços, mudar operações e reformular o ecossistema para a era da IA.

A solução AI HI-NET oferece três capacidades principais: nativa de IA, ultra-alta velocidade sem perdas e segurança intrínseca, estabelecendo uma base sólida para o acesso ubíquo à computação inteligente, à conectividade de longa distância sem perdas e à integração de computação, rede, segurança e serviço.

A solução de Rede Óptica de IA de 10G foi amplamente implantada em residências, campi, pequenas empresas e outros cenários importantes, desbloqueando maior valor das cidades totalmente ópticas.

Enquanto isso, a ZTE continua promovendo aplicações em cenários-chave por meio de inovações como novas chamadas com assistente de IA, serviços de rede móvel de "primeira classe", ISAC para economia de baixa altitude e redes altamente autônomas. O objetivo desses esforços é construir uma base de conectividade mais inteligente, eficiente e confiável para a era da IA.

Do centro de processamento de IA ao AIOS, à plataforma de agentes e às redes futuras, a ZTE demonstrou um sistema de capacidades completo no MWC Xangai 2026. O sistema abrange a produção, o agendamento e a circulação de tokens, integrando computação, rede, terminais e agentes para acelerar a IA, desde avanços tecnológicos até a implantação em larga escala.

A indústria de IA está entrando rapidamente na era da inferência, em que os tokens se tornaram uma medida fundamental da criação de valor impulsionada pela IA. Olhando para o futuro, a ZTE trabalhará com parceiros do setor para construir infraestruturas e ecossistemas de IA mais eficientes, inclusivos e sustentáveis. Juntos, pretendemos levar a IA a diversos setores, impulsionando um novo crescimento na era da IA.

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FONTE ZTE Corporation