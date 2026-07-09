Le nubia Neo 5 GT Édition spéciale fait son entrée sur le marché avec le premier et unique système de refroidissement actif double (par liquide et par air) de sa catégorie

SHENZHEN, Chine, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- nubia, une marque de smartphones tendance hautement personnalisés, a annoncé le lancement du nubia Neo 5 GT Édition spéciale, le dernier-né de sa gamme Neo, conçue avec la volonté d'offrir à tous une expérience de jeu de niveau professionnel. Destiné aux jeunes passionnés de jeux vidéo et aux férus de technologie de la génération Z qui recherchent une expérience de jeu haut de gamme sans compromis, ce nouvel appareil met à la portée de tous des performances durables grâce à son système de refroidissement AquaCore, le premier et unique système de refroidissement actif double (par liquide et par air) de sa catégorie, ainsi qu'à des gâchettes ultrarapides, à une autonomie de batterie exceptionnelle, à un Game Space basé sur l'IA de niveau esport et à l'assistant exclusif AI Copilot Demi 2.0.

nubia Neo 5 GT Special Edition Debuts with the First and Only Liquid and Air Dual Active Cooling System in Its Class

« L'ADN de la marque nubia repose sur une innovation technologique incessante et sur une connaissance approfondie des joueurs, qui nous permettent de faire constamment évoluer les smartphones pensés pour le jeu. Après huit ans d'engagement dans l'esport, nous sommes convaincus que ce qui compte avant tout, c'est la constance des performances, et que la gestion du refroidissement en est le facteur déterminant », déclare Bai Keke, vice-président de ZTE. « Le nubia Neo 5 GT Édition spéciale a été mis au point pour relever ce défi en combinant un refroidissement actif par air issu de la conception des PC d'esport avec un refroidissement actif par liquide inspiré de la gestion thermique des serveurs d'IA. Du ventilateur intégré que nous avons lancé en avant-première au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone en 2026 au refroidissement par liquide présenté aujourd'hui, nous construisons un écosystème axé sur la gestion thermique, grâce auquel les jeunes joueurs peuvent s'adonner à leur passion sans surchauffe, en profitant d'une expérience fluide du début à la fin. »

Une nouvelle ère du refroidissement fondée sur le système révolutionnaire AquaCore

Au cœur de ce modèle se trouve le système de refroidissement AquaCore de nubia, qui associe refroidissement par liquide et refroidissement par air au sein d'une double architecture thermique active. Le système de refroidissement par liquide utilise un liquide de refroidissement digne d'un serveur d'IA, conçu pour garantir la fiabilité à long terme. Grâce à une micropompe piézoélectrique et à un film de refroidissement à trois couches, il assure une circulation continue du liquide de refroidissement dans le sens des aiguilles d'une montre pour transférer plus efficacement la chaleur des composants centraux vers les zones plus froides. Une conception transparente laisse entrevoir la circulation du liquide de refroidissement, apportant une touche esthétique propre au monde du jeu vidéo qui fait de cette technique un élément à part entière de l'identité de l'appareil.

Le ventilateur de refroidissement actif intégré fonctionne de concert avec une conception de conduit à flux traversant pour créer un flux d'air à grande vitesse qui accélère la dissipation de la chaleur. Alors que le circuit de refroidissement par liquide évacue la chaleur des composants centraux, le ventilateur contribue à la dissiper plus efficacement. Afin d'améliorer encore l'efficacité du refroidissement, nubia a porté la surface totale de dissipation thermique à 33 652 mm², en combinant les technologies de refroidissement par chambre à vapeur (VC), graphite et liquide au sein d'une ultragrande architecture thermique.

Contrôle de niveau console pour une expérience de jeu fluide et réactive

nubia a équipé son nouvel appareil des gâchettes Neo Triggers 5.0 à 550 Hz qui, associées à une fréquence d'échantillonnage tactile de 3 049 Hz et à l'algorithme Magic Touch 3.0, assurent une latence inférieure à 5,5 ms, la meilleure du secteur, pour une réponse tactile instantanée. L'appareil se distingue également par un dos entièrement plat, une exclusivité dans sa catégorie, avec des angles arrondis raffinés et un câble de recharge coudé à 90 degrés pour une manipulation plus confortable.

Équipé de la technologie Cold-Core Trinity, de la puce MediaTek Dimensity 7400 gravée en 4 nm, de l'optimisation du moteur NeoTurbo et offrant jusqu'à 24 Go de mémoire vive dynamique, il garantit des fréquences d'images élevées et stables. L'appareil est alimenté par une batterie à deux cellules de 6 210 mAh, compatible avec la recharge rapide à 80 W (45 W PD dans l'Union européenne) et la recharge en dérivation. Il prend aussi en charge un mode Extreme à 5 % pour permettre jusqu'à 30 minutes de jeu supplémentaires.

Une expérience de jeu immersive optimisée par l'assistant AI Copilot Demi

Le nubia Neo 5 GT Édition spéciale est doté d'un écran AMOLED 1,5K de 6,8 pouces présentant une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale locale de 4 500 nits pour apporter une clarté exceptionnelle dans les jeux au rythme effréné, quelles que soient les conditions d'éclairage. Associé à deux haut-parleurs stéréo intégrant la technologie DTS:X® Ultra et à un moteur linéaire d'axe X, il propose une expérience sensorielle encore plus immersive.

Au-delà du matériel, nubia y a inclus l'assistant AI Copilot Demi 2.0 afin d'améliorer l'expérience de jeu et d'interaction des utilisateurs. Des fonctionnalités telles que « Gaming Coach », « Gaming Chatbot » ou « Demi Auto-Chat » servent à donner des conseils, faciliter la communication et aider les utilisateurs à rester concentrés sans interrompre leur partie.

Le nubia Neo 5 GT Édition spéciale sera commercialisé dès le mois de juillet dans le monde entier, à commencer par l'Asie du Sud-Est. Proposé dans les coloris Surge Black et Glacial Silver, l'appareil est disponible avec 24 Go (12 Go + 12 Go) de mémoire vive et 256 Go ou 512 Go de stockage. Il bénéficie de cinq ans de mises à jour logicielles, qui soulignent l'engagement de nubia en faveur de la stabilité à long terme.

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