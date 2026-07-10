SHENZHEN, China, 10 Julai 2026 /PRNewswire/ -- nubia, jenama telefon pintar yang amat diperibadikan dan berorientasikan gaya hidup, mengumumkan pelancaran nubia Neo 5 GT Special Edition, model terbaharu dalam barisan Neo yang dibangunkan berlandaskan kepercayaan untuk membawa pengalaman permainan bertaraf profesional kepada semua pengguna. Direka untuk pemain muda dan pengguna Generasi Z celik teknologi yang menginginkan pengalaman permainan premium tanpa kompromi, peranti baharu ini menjadikan prestasi berterusan dapat dinikmati oleh semua menerusi AquaCore Cooling System — Sistem Dua Penyejukan Aktif Cecair & Udara yang pertama dan satu-satunya dalam kelasnya — di samping picu sepantas kilat, hayat bateri tahan lama, AI Game Space bertaraf e-sukan dan AI Copilot Demi 2.0 eksklusif.

nubia Neo 5 GT Special Edition Tampil dengan Sistem Dua Penyejukan Aktif Cecair dan Udara Pertama dan Satu-satunya dalam Kelasnya (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

"Di nubia, DNA jenama kami dibina berasaskan inovasi teknologi tanpa henti dan pemahaman mendalam terhadap pemain, yang membolehkan kami terus memajukan telefon pintar permainan. Selepas lapan tahun komited dalam e-sukan, kami percaya bahawa prestasi berterusan adalah yang paling penting dan pengurusan penyejukan merupakan faktor penentunya," kata Bai Keke, Naib Presiden ZTE. "nubia Neo 5 GT Special Edition direka untuk menangani cabaran itu dengan menggabungkan penyejukan udara aktif yang diadaptasi daripada reka bentuk PC e-sukan dengan penyejukan cecair aktif yang diinspirasikan oleh pengurusan terma pelayan AI. Daripada kipas terbina dalam yang kami perkenalkan buat pertama kali di MWC Barcelona 2026 hinggalah penyejukan cecair hari ini, kami sedang membina ekosistem yang mengutamakan pengurusan terma supaya pemain muda dapat kekal sejuk dan menikmati permainan yang lancar dari awal hingga akhir."

Memasuki Era Baharu Penyejukan dengan AquaCore Cooling System Revolusioner

Teras model ini ialah AquaCore Cooling System nubia, yang menggabungkan penyejukan cecair dan penyejukan udara dalam seni bina terma dwiaktif. Sistem penyejukan cecair itu menggunakan AI Server-Grade Coolant yang direka untuk kebolehpercayaan jangka panjang. Dikuasakan oleh pam mikro piezoelektrik dan filem penyejukan tiga lapisan, sistem itu menggerakkan peredaran berterusan bahan penyejuk mengikut arah jam bagi memindahkan haba dengan lebih cekap dari komponen teras ke kawasan yang lebih sejuk. Reka bentuk telus memperlihatkan pergerakan bahan penyejuk, sekali gus menampilkan estetika permainan tersendiri yang menjadikan aspek kejuruteraan sebahagian daripada identiti peranti.

Kipas penyejukan aktif terbina dalam berfungsi bersama Through-Flow Duct Design untuk menghasilkan laluan aliran udara berkelajuan tinggi yang mempercepat pelesapan haba. Ketika gelung cecair menyalurkan haba keluar daripada komponen teras, kipas membantu menyingkirkannya dengan lebih cekap. Bagi meningkatkan lagi kecekapan penyejukan, nubia telah memperluaskan jumlah kawasan pelesapan haba kepada 33,652 mm², dengan menggabungkan teknologi VC, grafit dan penyejukan cecair dalam satu seni bina terma ultra besar.

Kawalan Bertaraf Konsol untuk Pengalaman Permainan yang Selesa dan Responsif

nubia melengkapkan peranti ini dengan Neo Triggers 5.0 550Hz yang dipadankan dengan Instant Touch Rate 3049Hz dan algoritma Magic Touch 3.0, sekali gus mencapai kependaman kurang daripada 5.5ms yang menerajui industri bagi memberikan respons sentuhan serta-merta. Peranti ini turut menampilkan bahagian belakang rata sepenuhnya, satu-satunya dalam kelasnya, bersama bucu bulat yang diperhalusi serta kabel pengecasan 90 darjah untuk memberikan keselesaan yang lebih baik ketika digenggam.

Dikuasakan oleh Cold-Core Trinity dengan cipset MediaTek Dimensity 7400 4nm, sehingga 24GB Dynamic RAM dan pengoptimuman NeoTurbo Engine, peranti ini direka untuk menawarkan kadar bingkai yang tinggi dan stabil. Peranti ini dilengkapi bateri dwisel berkapasiti 6,210mAh, disokong pengecasan pantas 80W (45W PD untuk pasaran EU) dan Bypass Charging. Ia turut menyokong 5% Extreme Mode, yang menawarkan sehingga 30 minit masa permainan tambahan.

Pengalaman Permainan Imersif Dipertingkatkan oleh AI Copilot Demi

nubia Neo 5 GT Special Edition menampilkan paparan AMOLED 1.5K bersaiz 6.8 inci dengan kadar segar semula 144Hz dan kecerahan puncak setempat 4,500 nit, sekali gus memberikan kejelasan visual yang terang dalam permainan dengan pergerakan pantas merentas keadaan pencahayaan yang berubah-ubah. Digandingkan dengan dwipembesar suara stereo dengan DTS:X® Ultra dan motor linear paksi X, peranti ini mewujudkan pengalaman deria yang lebih imersif.

Selain perkakasan, nubia telah mengintegrasikan AI Copilot Demi 2.0 bagi melengkapkan cara pengguna bermain dan berinteraksi. Ciri seperti Gaming Coach, Gaming Chatbot dan Demi Auto-Chat direka untuk memberikan panduan, menyokong komunikasi dan membantu pengguna kekal fokus tanpa mengganggu pengalaman permainan.

nubia Neo 5 GT Special Edition akan dilancarkan di seluruh dunia pada Julai ini, bermula di Asia Tenggara. Peranti ini ditawarkan dalam warna Surge Black dan Glacial Silver, dan tersedia dengan RAM 24GB (12GB+12GB) bersama pilihan storan 256GB atau 512GB. Ia turut disokong oleh komitmen kemas kini perisian selama lima tahun, sekali gus memperkukuh dedikasi nubia terhadap kestabilan jangka panjang.

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SOURCE ZTE Corporation