هاتف nubia Neo 5 GT Special Edition يظهر لأول مرة مع نظام التبريد السائل وتبريد الهواء نشط مزدوج الأول والوحيد في فئته

شينزين، الصين, 10 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "نوبيا" (nubia)، وهي علامة تجارية للهواتف الذكية لنمط الحياة وذات طابع شخصي للغاية ، عن إطلاق هاتف nubia Neo 5 GT Special Edition ، وهو أحدث إضافة إلى تشكيلة Neo التي بنيت على الاعتقاد بإتاحة الألعاب بمستوى احترافي للجميع. يجعل الجهاز الجديد، المصمم للاعبين الشباب ومستخدمي "جيل زد" ذوي الخبرة التقنية الذين يسعون إلى تجربة ألعاب متميزة دون تنازلات ، الأداء المستدام متاحًا للجميع من خلال نظام التبريد AquaCore - وهو أول نظام تبريد نشط مزدوج بالتبريد السائل وتبريد الهواء الوحيد في فئته، إلى جانب أزرار تصويب فائقة السرعة ، وعمر بطارية ماراثوني، بالإضافة إلى تطبيق Game Space القائم على الذكاء الاصطناعي على مستوى الرياضات الإلكترونية، ومساعد الذكاء الاصطناعي الحصري Demi 2.0.

nubia Neo 5 GT Special Edition Debuts with the First and Only Liquid and Air Dual Active Cooling System in Its Class

قال "باي كيكي"، نائب رئيس شركة "زد تي إي" ((ZTE: "في "نوبيا"، "يتمحور الحمض النووي للعلامة التجارية على الابتكار التكنولوجي المتواصل والرؤى العميقة للاعبين ، مما يتيح لنا دفع الهواتف الذكية للألعاب بشكل مستمر إلى الأمام. بعد ثماني سنوات من الالتزام في الرياضة الإلكترونية ، نعتقد أن الأداء المستمر هو الأكثر أهمية وإدارة التبريد هو ما يحدد مستواه"، وأضاف: " تم تصميم هاتف Nubia Neo 5 GT Special Edition لحل هذا التحدي من خلال الجمع بين التبريد الهوائي النشط ، المستمد من تصميم الكمبيوتر الشخصي للرياضات الإلكترونية ، مع التبريد السائل النشط ، المستوحى من الإدارة الحرارية لخوادم الذكاء الاصطناعي. من المروحة المدمجة التي كنا رائدين فيها في معرض MWC Barcelona 2026 إلى التبريد السائل اليوم ، نحن نبني نظامًا بيئيًا حراريًا يسمح للاعبين الشباب البقاء بالمحافظة على البرودة، والمحافظة على السلاسة من البداية إلى النهاية."

دخول حقبة جديدة من التبريد مع نظام التبريد الثوري AquaCore

في مركز هذا النموذج يوجد نظام التبريد AquaCore الخاص بشركة "نوبيا" ، والذي يجمع بين التبريد السائل وتبريد الهواء في بنية حرارية مزدوجة نشطة. يستخدم نظام التبريد السائل مبرد بالذكاء الاصطناعي على مستوى الخوادم تم إنشاؤه للاعتمادية على المدى الطويل. يتم تشغيله بواسطة مضخة صغيرة كهربائية محورية وشريحة تبريد ثلاثية الطبقات ، ويدفع دورة مستمرة للمبرد في تدفق باتجاه عقارب الساعة وبالتالي ينقل الحرارة بشكل أكثر كفاءة من المكونات الأساسية إلى المناطق الأكثر برودة. يكشف التصميم الشفاف عن حركة المبرد ، مما يضيف جمالية ألعاب مميزة تحول الهندسة إلى جزء من هوية الجهاز.

تعمل مروحة التبريد النشط المدمجة مع "تصميم أنبوب التدفق المباشر" لتوليد مسار تدفق للهواء عالي السرعة يسرّع تبديد الحرارة. نظرًا لأن الحلقة السائلة تجذب الحرارة بعيدًا عن المكونات الأساسية ، فإن المروحة تساعد على طردها بشكل أكثر كفاءة. لتعزيز كفاءة التبريد بشكل أكبر ، قامت "نوبيا" بتوسيع مساحة تبديد الحرارة الإجمالية إلى 33,652 ملم2 ، والتي تجمع بين تقنيات تبريد غرفة البخار والجرافيت والتبريد السائل في بنية حرارية كبيرة للغاية.

تحكّم بمستوى منصات الألعاب من أجل تجربة لعب مريحة وعالية الاستجابة

قامت "نوبيا" بتجهيز الجهاز بأزرار تصويب Neo Triggers 5.0 بقدرة 550 هرتز مقترنةً مع تقنية Instant Touch Rate بقدرة 3049 وخوارزمية Magic Touch 3.0، مما يحقق تأخير بزمن أقل من 5.5 ملي ثانية رائد في الصناعة لتقديم استجابة لمس فورية. كما يتضمن ظهرًا مسطحًا تمامًا ، وهو الوحيد في فئته ، مع زوايا مستديرة مصقولة وكابل شحن 90 درجة للحصول على شعور أكثر راحة في اليد.

مدعومًا ببنية Cold-Core Trinity مع رقاقة MediaTek Dimensity 7400 4 نانومتر ، وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 24 غيغابايت وتحسين محرك NeoTurbo ، فقد تم تصميمه لتقديم معدلات إطار عالية ومستقرة. هذا الجهاز مزود ببطارية مزدوجة الخلية بسعة 6,210 ملي أمبير/ساعة، مدعومة بشحن سريع بقدرة 80 واط (45 واط بتقنية PD لسوق الاتحاد الأوروبي) وخاصية "تجاوز الشحن". كما أنه يدعم وضع (5% Extreme Mode)، مما يوفر ما يصل إلى 30 دقيقة من وقت اللعب الإضافي.

تجربة ألعاب غامرة معززة بواسطة مساعد الذكاء الاصطناعي Demi

يتميز هاتف Nubia Neo 5 GT Special Edition بشاشة AMOLED بدقة 1.5K مقاس 6.8 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز و 4,500 نيت (شمعة) من سطوع الذروة المحلية ، مما يوفر وضوحًا حيويًا في الألعاب سريعة الحركة عبر ظروف الإضاءة المتغيرة. مقترنًا مع مكبرات صوت ستيريو مزدوجة بتقنية DTS: X® Ultra ومحرك خطي بمحور سيني ، فإنه يخلق تجربة حسية غامرة أفضل.

بخلاف الأجهزة ، قامت "نوبيا" بدمج مساعد الذكاء الاصطناعي Demi 2.0 لاستكمال التجربة عبر طريقة لعب المستخدمين وتفاعلهم. تم تصميم ميزات مثل Gaming Coach و Gaming Chatbot و Demi Auto-Chat لتوفير التوجيه ودعم التواصل ومساعدة المستخدمين على التركيز دون مقاطعة اللعب.

يتم طرح هاتف Neo 5 GT Special Edition من "نوبيا" على مستوى العالم في يوليو ، بدءًا من جنوب شرق آسيا. يأتي الجهاز بمظهر خارجي من "الأسود الهائج" و"الفضي الجليدي"، وهو متاح في ذاكرة وصول عشوائي سعة 24 غيغابايت (12 غيغابايت + 12 غيغابايت) مع تخزين بسعة 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت ، مدعومًا بالتزام تحديث البرامج لمدة خمس سنوات ، مما يعزز التزام "نوبيا" تجاه الاستقرار على المدى الطويل.

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ZTE Corporation

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