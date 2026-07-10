De nubia Neo 5 GT Special Edition wordt gelanceerd met het eerste en enige dubbele actieve koelsysteem op basis van vloeistof en lucht in zijn klasse

SHENZHEN, China, 10 juli 2026 /PRNewswire/ -- nubia, een sterk gepersonaliseerd lifestyle-smartphonemerk, heeft de lancering aangekondigd van de nubia Neo 5 GT Special Edition, de nieuwste toevoeging aan de Neo-reeks, gebaseerd op de overtuiging dat iedereen van gaming op professioneel niveau moet kunnen genieten. Dit nieuwe apparaat is ontworpen voor jonge gamers en technisch onderlegde Gen Z-gebruikers die op zoek zijn naar een eersteklas game-ervaring zonder compromissen. Het maakt langdurige prestaties voor iedereen toegankelijk dankzij het AquaCore Cooling System – het eerste en enige dubbele actieve koelsysteem op basis van vloeistof en lucht in zijn klasse – in combinatie met razendsnelle triggers, een batterij die urenlang meegaat, een AI Game Space op e-sports niveau en de exclusieve AI Copilot Demi 2.0.

nubia Neo 5 GT Special Edition Debuts with the First and Only Liquid and Air Dual Active Cooling System in Its Class

"Bij nubia is ons merk-DNA gebaseerd op voortdurende technologische innovatie en grondige inzichten in de gamingwereld, waardoor we gaming-smartphones voortdurend naar een hoger niveau kunnen tillen. "Na acht jaar toewijding aan e-sports zijn wij ervan overtuigd dat duurzame prestaties het belangrijkst zijn en dat koelbeheer daar bepalend voor is," aldus Bai Keke, vicevoorzitter van ZTE. "De nubia Neo 5 GT Special Edition is ontworpen om die uitdaging aan te gaan door actieve luchtkoeling – ontleend aan het ontwerp van e-sports pc's – te combineren met actieve vloeistofkoeling, geïnspireerd op het thermisch beheer van AI-servers." "We bouwen aan een ecosysteem waarin koeling voorop staat, zodat jonge gamers van begin tot eind koel en soepel kunnen blijven, van de ingebouwde ventilator die we als eersten introduceerden op het MWC Barcelona 2026 tot de vloeistofkoeling van vandaag."

Betreed een nieuw tijdperk van koeling met het revolutionaire AquaCore Cooling System

De kern van dit model wordt gevormd door het AquaCore Cooling System van nubia, dat vloeistofkoeling en luchtkoeling in een dubbelactieve thermische architectuur combineert. Het vloeistofkoelsysteem maakt gebruik van een koelvloeistof van AI-serverkwaliteit voor betrouwbaarheid op lange termijn. Dankzij een piëzo-elektrische micropomp en een drielaagse koelfilm zorgt het systeem voor een continue circulatie van het koelmiddel in wijzerzin, waardoor warmte efficiënter wordt afgevoerd van de kerncomponenten naar koelere zones. Het transparante ontwerp laat de stroming van de koelvloeistof zien en zorgt zo voor een kenmerkende gaming-look, waardoor de techniek een integraal onderdeel wordt van de identiteit van het apparaat.

De ingebouwde actieve koelventilator werkt samen met het Through-Flow Duct Design om een luchtstroom met hoge snelheid te creëren die de warmteafvoer versnelt. Terwijl de vloeistofkringloop warmte aan de belangrijkste onderdelen onttrekt, zorgt de ventilator ervoor dat deze warmte efficiënter wordt afgevoerd. Om de koelefficiëntie nog verder te verbeteren, heeft nubia het totale warmteafvoeroppervlak uitgebreid tot 33.652 mm², om VC-, grafiet- en vloeistofkoelingstechnologieën tot één ultragroot koelsysteem te combineren.

Besturing op consolebniveau voor comfortabele, responsieve gameplay

nubia heeft het apparaat uitgerust met 550 Hz Neo Triggers 5.0, gecombineerd met de 3049 Hz Instant Touch Rate en het Magic Touch 3.0-algoritme, waarmee een toonaangevende latentie van minder dan 5,5 ms wordt bereikt voor een onmiddellijke reactie op aanrakingen. Het toestel heeft bovendien een volledig vlakke achterkant – uniek in zijn klasse – met subtiel afgeronde hoeken en een oplaadkabel die in een hoek van 90 graden is geplaatst, waardoor het toestel prettiger in de hand ligt.

Het apparaat, aangedreven door de Cold-Core Trinity met de MediaTek Dimensity 7400 4nm-chipset, tot 24 GB dynamische RAM en NeoTurbo Engine-optimalisatie, is ontworpen om hoge en stabiele framerates te leveren. Dit apparaat is uitgerust met een 6.210 mAh-batterij met twee cellen, die ondersteuning biedt voor snelladen met 80 W (45 W PD voor de EU-markt) en bypass-opladen. Het ondersteunt ook de 5% Extreme-modus, waardoor men tot 30 minuten langer kan gamen.

Een onderdompelende game-ervaring, versterkt door AI Copilot Demi

De nubia Neo 5 GT Special Edition is voorzien van een 6,8-inch 1,5K AMOLED-scherm met een vernieuwingssnelheid van 144 Hz en een lokale piekhelderheid van 4.500 nits, wat zorgt voor levendige helderheid bij snelle games onder wisselende lichtomstandigheden. In combinatie met twee stereoluidsprekers met DTS:X-® Ultra en een lineaire motor op de X-as, zorgt dit voor een zintuiglijke ervaring die nog meer onderdompelt.

Naast de hardware heeft nubia de AI Copilot Demi 2.0 geïntegreerd om de manier waarop gebruikers gamen en interactie hebben verder te verrijken. Functies zoals Gaming Coach, Gaming Chatbot en Demi Auto-Chat zijn ontworpen om begeleiding te bieden, de communicatie te ondersteunen en gebruikers te helpen hun concentratie te behouden zonder het spel te onderbreken.

De nubia Neo 5 GT Special Edition komt in juli wereldwijd op de markt, te beginnen in Zuidoost-Azië. Het apparaat is verkrijgbaar in de kleuren Surge Black en Glacial Silver, en wordt geleverd met 24 GB (12 GB + 12 GB) RAM en 256 GB of 512 GB opslagruimte, ondersteund door een toezegging voor vijf jaar software-updates, waarmee nubia zijn toewijding aan stabiliteit op de lange termijn versterkt.

VRAGEN VAN DE MEDIA:

ZTE Corporation

Bedrijfscommunicatie

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