A ZTE e a GSMA anunciam a realização conjunta do ZTE Global Summit & User Congress e do GSMA M360 ASEAN no MWC26 de Xangai

Centrado no tema "Arquitetando o infinito — Da conectividade ao valor digital", o ZTE Global Summit & User Congress apresenta quatro capítulos de visão: VISÃO, VOLUME, VALOR e EMPREENDIMENTO

O evento da ZTE contará com palestras, painéis, demonstrações de novos produtos, visitas a estandes e apresentações de robôs, reunindo líderes de pensamento globais, autoridades governamentais, executivos de operadoras, analistas e mídia

A ZTE e a GSMA anunciam a realização conjunta dos eventos ZTE Global Summit & User Congress e GSMA M360 ASEAN durante o MWC26 em Xangai. (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

XANGAI, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ — Em 25 de junho, a ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder global no fornecimento de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, assinou um acordo para se tornar Parceira Estratégica do evento M360 ASEAN da GSMA.

As duas partes realizarão em conjunto o 15º ZTE Global Summit & User Congress da ZTE e o GSMA M360 ASEAN, sendo que o ZTE Global Summit & User Congress ocorrerá nos dias 8 e 9 de setembro e o GSMA M360 ASEAN nos dias 9 e 10 de setembro de 2026.

Os eventos reunirão líderes globais de TIC, operadores e especialistas técnicos para conduzir discussões aprofundadas e exploração prática com foco na evolução das redes futuras, na implementação inclusiva de IA e na prosperidade econômica digital regional. Aproveitando as respectivas vantagens tecnológicas e os ecossistemas industriais globais, ambas as partes trocarão informações de ponta e fornecerão soluções práticas para o setor, construindo uma plataforma de comunicação aberta e eficiente para o setor.

Sob o tema "Arquitetando o infinito — Da Conectividade ao valor digital", o 15º ZTE Global Summit & User Congress será estruturado em quatro capítulos que mapeiam a jornada da infraestrutura inteligente a resultados mensuráveis:

VISÃO – Definindo o próximo capítulo digital: Trata-se de uma exploração aberta, concebida para levantar as questões cruciais que moldarão os próximos cinco anos. Considerando o cenário atual, que tipo de economia digital o mundo deseja se tornar e qual é a visão da ASEAN para a sua região? A preparação do terreno para toda a Cúpula é feita nesta sessão.

– Definindo o próximo capítulo digital: Trata-se de uma exploração aberta, concebida para levantar as questões cruciais que moldarão os próximos cinco anos. Considerando o cenário atual, que tipo de economia digital o mundo deseja se tornar e qual é a visão da ASEAN para a sua região? A preparação do terreno para toda a Cúpula é feita nesta sessão. VOLUME – A ascensão da infraestrutura inteligente: Esse capítulo se alinha naturalmente aos principais pontos fortes da ZTE, não se concentrando em produtos, mas demonstrando capacidades de ponta a ponta. O evento abordará temas como IA para redes, redes para IA, centros de dados, computação em nuvem, energia e redes autônomas, traçando um panorama abrangente da infraestrutura inteligente que sustenta o futuro digital.

– A ascensão da infraestrutura inteligente: Esse capítulo se alinha naturalmente aos principais pontos fortes da ZTE, não se concentrando em produtos, mas demonstrando capacidades de ponta a ponta. O evento abordará temas como IA para redes, redes para IA, centros de dados, computação em nuvem, energia e redes autônomas, traçando um panorama abrangente da infraestrutura inteligente que sustenta o futuro digital. VALOR – Onde o valor é efetivamente criado: Concebida para ser a sessão mais longa e valiosa para os participantes, ela é inteiramente conduzida pelos clientes, sem apresentações de fornecedores. Estudos de caso reais e perspectivas de operadores serão o foco principal, demonstrando onde a transformação digital gera impacto tangível.

– Onde o valor é efetivamente criado: Concebida para ser a sessão mais longa e valiosa para os participantes, ela é inteiramente conduzida pelos clientes, sem apresentações de fornecedores. Estudos de caso reais e perspectivas de operadores serão o foco principal, demonstrando onde a transformação digital gera impacto tangível. EMPREENDIMENTO – Moldando a próxima era da criação de valor: A sessão de encerramento da Cúpula contou com um diálogo de alto nível sobre como o setor pode moldar coletivamente a próxima era de criação de valor, fomentando novos empreendimentos e a colaboração no ecossistema.

Ao longo dos dois dias, os participantes podem esperar palestras inspiradoras, painéis de discussão com representantes da indústria, lançamentos de novos produtos, visitas a estandes de exposição e apresentações de robôs — reunindo líderes governamentais, executivos de operadoras, parceiros do ecossistema, analistas e mídia de todas as partes do mundo.

Sobre o ZTE Global Summit & User Congress:

Em sua 15ª edição, o ZTE Global Summit & User Congress consolidou-se como o maior fórum organizado pela ZTE fora da China, tornando-se um evento anual de referência para o setor global de TIC. Todos os anos, o evento reúne líderes de opinião, autoridades governamentais, executivos sêniores de operadoras, analistas do setor e representantes da mídia de todo o mundo para trocar ideias e moldar a agenda digital.

CONSULTAS DA MÍDIA:

ZTE Corporation

Communications

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001121/ZTE_and_GSMA_Announce_Co_location_Between_ZTE_Global_Summit___User_Congress_and_GSMA_M360_ASEAN_at_M.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/6015766/ZTE_Logo.jpg

FONTE ZTE Corporation