nubia Neo 5 GT Special Edition เดบิวต์พร้อมระบบระบายความร้อนคู่ทั้งของเหลวและลมที่แรกและที่เดียวในสมาร์ตโฟนระดับเดียวกัน
News provided byZTE Corporation
09 Jul, 2026, 22:33 CST
เซินเจิ้น, จีน, 9 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- nubia แบรนด์สมาร์ตโฟนที่มีความเฉพาะตัวสูงและเน้นไลฟ์สไตล์ ได้ประกาศเปิดตัว nubia Neo 5 GT Special Edition รุ่นล่าสุดในตระกูล Neo ที่ต่อยอดจากความเชื่อที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงการเล่นเกมระดับโปรได้ ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์รุ่นใหม่และผู้ใช้ Gen Z ที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ต้องการประสบการณ์การเล่นเกมระดับพรีเมียมโดยไม่ลดทอนคุณภาพ อุปกรณ์ใหม่นี้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่องเข้าถึงได้สำหรับทุกคนด้วย AquaCore Cooling System ซึ่งเป็นระบบระบายความร้อนแบบ Dual Active Cooling System ทั้งของเหลวและลมระบบแรกและระบบเดียวในประเภทสมาร์ตโฟน พร้อมด้วยปุ่มกดที่รวดเร็วทันใจ แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานแบบมาราธอน AI Game Space ระดับอีสปอร์ต และ AI Copilot Demi 2.0 สุดพิเศษ
"ที่ nubia ดีเอ็นเอของแบรนด์เราสร้างขึ้นจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้งและความเข้าใจเกมเมอร์อย่างลึกซึ้ง เราจึงผลักดันสมาร์ตโฟนสำหรับเล่นเกมไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากทุ่มเทให้กับวงการอีสปอร์ตมาแปดปี เราเชื่อว่าประสิทธิภาพที่ยั่งยืนนั้นสำคัญที่สุด และการจัดการความร้อนคือตัวที่ตัดสินประสิทธิภาพนั้น" Bai Keke รองประธาน ZTE กล่าว "nubia Neo 5 GT Special Edition ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยผสมผสานการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแอกทีฟ ซึ่งได้แนวคิดจากการออกแบบพีซีสำหรับอีสปอร์ต เข้ากับการระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบแอกทีฟ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการจัดการความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ AI ตั้งแต่พัดลมในตัวที่เราเป็นผู้บุกเบิกที่ MWC Barcelona 2026 ไปจนถึงการระบายความร้อนด้วยของเหลวในปัจจุบัน เรากำลังสร้างระบบนิเวศที่เน้นความร้อนเป็นหลัก เพื่อให้เกมเมอร์รุ่นใหม่เล่นเกมได้อย่างราบรื่นและเย็นสบายตั้งแต่ต้นจนจบ"
ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการระบายความร้อนด้วย AquaCore Cooling System ที่พลิกวงการ
หัวใจสำคัญของสมาร์ตโฟนรุ่นนี้คือ AquaCore Cooling System ของ nubia ซึ่งผสานการระบายความร้อนด้วยของเหลวและการระบายความร้อนด้วยลมเข้าด้วยกันในสถาปัตยกรรมความร้อนแบบแอกทีฟคู่ ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวใช้สารหล่อเย็นระดับเซิร์ฟเวอร์ AI ที่พัฒนาขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือระยะยาว ขับเคลื่อนด้วยปั๊มขนาดเล็กแบบเพียโซอิเล็กทริกและฟิล์มระบายความร้อนสามชั้น ช่วยให้สารหล่อเย็นไหลเวียนอย่างต่อเนื่องในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จึงถ่ายเทความร้อนจากส่วนประกอบหลักไปยังบริเวณที่เย็นกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การออกแบบที่โปร่งใสเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวของสารหล่อเย็น เพิ่มความสวยงามแบบเกมมิ่งที่โดดเด่น ทำให้วิศวกรรมระบายความร้อนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของอุปกรณ์
พัดลมระบายความร้อนแบบแอกทีฟในตัวทำงานร่วมกับการออกแบบท่อลมแบบไหลผ่าน (Through-Flow Duct Design) เพื่อสร้างเส้นทางการไหลของอากาศความเร็วสูงที่ช่วยเร่งการระบายความร้อน เมื่อวงจรของเหลวดึงความร้อนออกจากส่วนประกอบหลัก พัดลมจะช่วยระบายความร้อนออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนให้ดียิ่งขึ้น nubia ได้ขยายพื้นที่ระบายความร้อนทั้งหมดเป็น 33,652 ตารางมิลลิเมตร โดยผสมผสานเทคโนโลยี VC กราไฟต์ และของเหลวระบายความร้อนเข้าไว้ในโครงสร้างระบายความร้อนขนาดใหญ่พิเศษ
การควบคุมระดับคอนโซลเพื่อการเล่นเกมที่สะดวกสบายและตอบสนองได้ดี
nubia ได้ติดตั้งสมาร์ตโฟนรุ่นนี้ด้วยเซ็นเซอร์ Neo Triggers 5.0 ความถี่ 550Hz จับคู่กับอัตราการตอบสนอง Instant Touch Rate 3049Hz และอัลกอริทึม Magic Touch 3.0 ทำให้ได้ความหน่วงต่ำกว่า 5.5 มิลลิวินาที ซึ่งเป็นระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม มอบการตอบสนองการสัมผัสที่รวดเร็วทันใจ นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยด้านหลังที่เรียบสนิท ซึ่งเป็นรุ่นเดียวในสมาร์ตโฟนระดับเดียวกัน พร้อมมุมโค้งมนที่ประณีต และสายชาร์จที่ทำมุม 90 องศา เพื่อความรู้สึกสบายมือยิ่งขึ้น
ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 7400 ขนาด 4 นาโนเมตร พร้อมหน่วยประมวลผล Cold-Core Trinity, RAM แบบไดนามิกสูงสุด 24GB และระบบปรับแต่ง NeoTurbo Engine ทำให้มอบอัตราเฟรมเรตสูงและเสถียร มาพร้อมแบตเตอรี่แบบ Dual-cell ขนาด 6,210mAh รองรับการชาร์จเร็ว 80W (45W PD สำหรับตลาดยุโรป) และ Bypass Charging นอกจากนี้ยังรองรับโหมด Extreme 5% ซึ่งให้เวลาเล่นเกมเพิ่มขึ้นสูงสุด 30 นาที
เสริมประสบการณ์การเล่นเกมให้สมจริงยิ่งขึ้นด้วย AI Copilot Demi
nubia Neo 5 GT Special Edition มาพร้อมจอแสดงผล AMOLED ขนาด 6.8 นิ้ว ความละเอียด 1.5K พร้อมอัตราการรีเฟรช 144Hz และความสว่างสูงสุด 4,500nits มอบความคมชัดแจ่มในเกมที่เคลื่อนไหวเร็วในสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อจับคู่กับลำโพงคู่สเตอริโอพร้อม DTS:X® Ultra และมอเตอร์เชิงเส้นแกน X จะสร้างประสบการณ์ความรู้สึกที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้น
นอกจากฮาร์ดแวร์แล้ว nubia ยังได้ผสานรวม AI Copilot Demi 2.0 เพื่อเต็มเต็มวิธีการเล่นเกมและการโต้ตอบของผู้ใช้ ฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น Gaming Coach, Gaming Chatbot และ Demi Auto-Chat ออกแบบมาเพื่อให้คำแนะนำ สนับสนุนการสื่อสาร และช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิโดยไม่รบกวนการเล่นเกม
nubia Neo 5 GT Special Edition จะวางจำหน่ายทั่วโลกในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเริ่มจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวเครื่องมีให้เลือกสองสีคือ Surge Black และ Glacial Silver และมีให้เลือกทั้งรุ่น RAM 24GB (12GB+12GB) พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 256GB หรือ 512GB และยังมีการรับประกันการอัปเดตซอฟต์แวร์นานห้าปี ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ nubia ด้านความเสถียรระยะยาว
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ZTE Corporation
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SOURCE ZTE Corporation
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