中国・深セン、2026年7月10日 /PRNewswire/ -- 高度にパーソナライズされたライフスタイル志向のスマートフォンブランドであるnubiaは、プロレベルのゲーミング体験をすべての人に提供するという信念に基づき、Neoシリーズの最新モデル「 nubia Neo 5 GTスペシャルエディション」の発売を発表しました。妥協のないプレミアムなゲーム体験を求める若いゲーマーや、テクノロジーに精通したZ世代のユーザー向けに設計されたこの新デバイスは、同クラス初となる唯一の「液冷・空冷デュアルアクティブ冷却システム」である「 AquaCore冷却システム」に加え、超高速トリガー、 長時間のバッテリー駆動、eスポーツレベルのAI Game Space、そして独自のAIコパイロット「Demi 2.0」を備えています。

nubia Neo 5 GTスペシャルエディション、同クラス初となる唯一の「液冷・空冷デュアルアクティブ冷却システム」を搭載して登場 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

「nubiaでは、絶え間ない技術革新とゲーマーに対する深い洞察をブランドのDNAとして掲げており、それによりゲーミングスマートフォンの進化を絶えず推進しています。eスポーツ分野に8年間取り組んできた経験から、持続的なパフォーマンスこそが最も重要であり、それを左右するのは冷却管理であると考えています」と、ZTEのバイスプレジデントであるBai Keke氏は述べています。「nubia Neo 5 GTスペシャルエディションは、eスポーツ用PCの設計から着想を得たアクティブ空冷と、AIサーバーの熱管理から着想を得たアクティブ水冷を組み合わせることで、この課題を解決するよう設計されています。2026年のMWCバルセロナで当社が先駆けて発表した内蔵冷却ファンから現在の水冷技術に至るまで、私たちは熱管理を最優先とするエコシステムを構築しており、若いゲーマーたちがゲームの最初から最後まで、過熱することなくスムーズにプレイし続けられるようにしています。」

革新的なAquaCore冷却システムで、冷却技術の新たな時代を切り拓く

このモデルの核となるのは、nubiaのAquaCore冷却システムです。これは、液冷と空冷を組み合わせたデュアルアクティブ熱設計を採用しています。この水冷システムでは、長期的な信頼性を重視して設計されたAIサーバーグレードの冷却液を採用しています。圧電式マイクロポンプと3層構造の冷却フィルムを動力源として、冷却液を時計回りに連続循環させ、これによりコア部品からより涼しい領域へと熱をより効率的に移送します。透明なデザインにより冷却液の動きが見て取れ、エンジニアリングそのものをデバイスのアイデンティティの一部とする、ゲームならではの独特な美学を演出しています。

内蔵のアクティブ冷却ファンは、スルー・フロー・ダクト設計と連動して、放熱を促進する高速気流経路を形成します。液体ループが主要部品から熱を奪い取る一方で、ファンがその熱をより効率的に排出するのを助けます。冷却効率をさらに高めるため、nubiaは総放熱面積を33,652 mm²に拡大し、VC、グラファイト、液体冷却の各技術を1つの超大型放熱アーキテクチャに統合しています。

コンソール並みの操作性で、快適かつレスポンスの良いゲームプレイを実現

nubiaは、3049HzのインスタントタッチレートおよびMagic Touch 3.0アルゴリズムと組み合わせた550HzのNeo Triggers 5.0を本端末に搭載し、業界トップクラスの5.5ms未満のレイテンシーを実現することで、瞬時のタッチレスポンスを提供しています。また、同クラスで唯一となる完全にフラットな背面を採用しており、洗練された丸みを帯びた角と90度の充電ケーブルにより、手に持ったときのフィット感がさらに向上しています。

MediaTek Dimensity 7400 4nmチップセットを搭載した「Cold-Core Trinity」アーキテクチャ、最大24GBのダイナミックRAM、そしてNeoTurbo Engineによる最適化により、高フレームレートかつ安定した動作を実現するように設計されています。本デバイスには6,210mAhのデュアルセルバッテリーが搭載されており、80W（EU市場向けは45W PD）の急速充電およびバイパス充電に対応しています。また、5%の「エクストリームモード」にも対応しており、ゲームプレイ時間を最大30分延長できます。

AIコパイロット「Demi」がもたらす没入感あふれるゲーム体験

nubia Neo 5 GTスペシャルエディションは、リフレッシュレート144Hz、ローカルピーク輝度4,500ニットの6.8インチ1.5K AMOLEDディスプレイを搭載しており、光環境の変化にかかわらず、動きの速いゲームでも鮮明でクリアな映像を実現します。DTS:X®Ultraに対応したステレオデュアルスピーカーとX軸リニアモーターを組み合わせることで、より没入感のある感覚体験を実現します。

ハードウェアだけでなく、nubiaはAIコパイロット「Demi 2.0」を統合し、ユーザーのゲームプレイや操作体験をさらに充実させています。「ゲーミングコーチ」、「ゲーミングチャットボット」、「デミ・オートチャット」といった機能は、ゲームプレイを中断することなく、ユーザーにアドバイスを提供し、コミュニケーションを支援し、集中力を維持できるよう設計されています。

nubia Neo 5 GTスペシャルエディションは、東南アジアを皮切りに、今年7月から世界各国で順次発売されます。本デバイスは「サージブラック」と「グレイシャルシルバー」の2色展開で、24GB（12GB+12GB）のRAMに256GBまたは512GBのストレージを搭載しています。また、5年間のソフトウェアアップデート保証が付いており、nubiaが長期的な安定性に注力していることを裏付けています。

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