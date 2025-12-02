LE PROGRAMME DE MODE DE VIE SAIN STRUCTURÉ DE U.S. POINTER - DONT IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ QU'IL AMÉLIORAIT LA COGNITION - PEUT ÉGALEMENT AMÉLIORER L'APNÉE DU SOMMEIL, LA RÉGULATION DE LA TENSION ARTÉRIELLE ET LA RÉSILIENCE COGNITIVE

- Une "recette" d'intervention sur le mode de vie sur deux ans testée dans trois études auxiliaires financées par les NIH -

Principaux enseignements

Les résultats de trois études auxiliaires financées par le NIA dans le cadre de l'essai américain POINTER ont décrit des effets bénéfiques mesurés par l'imagerie cérébrale, la santé du sommeil, et la régulation de la pression artérielle.

The U.S. POINTER recipe, une intervention de deux ans sur un mode de vie sain et multicomposant avec un soutien structuré régulier, a amélioré la régulation de la pression artérielle du flux sanguin vers le cerveau, réduit les événements respiratoires liés à l'apnée du sommeil et augmenté la résilience cognitive pour les adultes présentant certains changements cérébraux liés à la maladie d'Alzheimer.

SAN DIEGO, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Une intervention de deux ans sur un mode de vie sain avec un soutien régulier et structuré - qui a déjà montré qu'elle pouvait améliorer la cognition chez les adultes présentant un risque de déclin cognitif - peut également améliorer la régulation de la pression artérielle et réduire les événements respiratoires liés à l'apnée du sommeil, selon de nouvelles données présentées aujourd'hui au CTAD 2025 à San Diego. L'intervention pourrait également protéger contre les effets cognitifs négatifs de certains changements cérébraux liés à la maladie d'Alzheimer.

La recette pour un mode de vie sain a été créée pour l'essai U.S. POINTER de l'Alzheimer's Association, qui a publié ses premiers résultats dans JAMA en juillet dernier et les a présentés à AAIC 2025. L'intervention sur le mode de vie à plusieurs composantes, fondée sur des données probantes et adaptée à la population américaine, consiste en un exercice physique régulier, le régime MIND, un défi cognitif par le biais d'une formation informatisée et d'autres activités intellectuelles et sociales, ainsi qu'un examen régulier des mesures de santé et la définition d'objectifs avec un clinicien de l'étude.

"Ces études nous indiquent que l'intervention américaine POINTER sur le mode de vie avec un soutien structuré présente des avantages substantiels et significatifs pour la santé au-delà de l'amélioration de la cognition - et les avantages se situent dans des domaines connus pour réduire le risque de déclin cognitif et de démence", a déclaré Maria C. Carrillo, Ph.D., responsable scientifique de l'Alzheimer's Association et responsable des affaires médicales. Cette relation positive peut multiplier l'impact bénéfique d'une adhésion étroite à la "recette" structurée de U.S. POINTER.

"En définitive, nous disposons désormais d'une image plus complète de la manière dont l'intervention POINTER aux États-Unis affecte la santé cérébrale et la santé en général", a ajouté le Dr Carrillo.

Il y avait deux versions de l'intervention - structurée et autoguidée - qui différaient par l'intensité, la structure, la responsabilité et le soutien fournis. Les participants à l'essai qui ont suivi l'intervention structurée ont montré une plus grande amélioration de la cognition globale que ceux qui ont suivi l'intervention autoguidée, un avantage qui reflète probablement le ralentissement du vieillissement cognitif d'un à deux ans.

Une mauvaise régulation du flux sanguin vers le cerveau et des problèmes de sommeil ou des habitudes de sommeil irrégulières sont des facteurs de risque connus de déclin cognitif et de démence, y compris de maladie d'Alzheimer.

Les nouvelles données proviennent d'une série d'études auxiliaires U.S. POINTER financées par le National Institute on Aging (NIA) des NIH :

Une quatrième étude auxiliaire, The POINTER-Microbiome Study, qui a fait l'objet d'un poster à CTAD 2025, présentera un rapport plus complet à une date ultérieure.

Le directeur du NIA, le Dr Richard Hodes, a déclaré : "Je suis très encouragé par ces premiers résultats des études auxiliaires de l'étude américaine POINTER, qui offrent des indications précieuses sur les mécanismes physiologiques susceptibles d'avoir contribué aux résultats positifs de l'étude américaine POINTER. Les publications à venir et l'analyse continue de ce riche ensemble de données nous permettront d'approfondir notre compréhension de la manière dont les interventions multimodales peuvent favoriser la santé cérébrale".

"Ces études offrent une opportunité sans précédent de mieux comprendre l'impact que des changements de mode de vie sains peuvent avoir sur la santé globale et le risque de déclin cognitif et de démence", a déclaré le Dr Kristina McLinden, responsable de programme au NIA.

POINTER-zzz

Chez les personnes âgées, les troubles du sommeil sont très répandus, souvent non détectés ou non traités, et associés à de mauvais résultats pour la santé du cerveau, y compris le déclin cognitif. Cela montre que le sommeil est un facteur de risque modifiable pour la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies qui causent la démence. Les interventions qui améliorent le sommeil peuvent également améliorer les fonctions cognitives chez les personnes âgées. Deux composantes de l'intervention structurée de l'U.S. POINTER sont l'activité physique et une alimentation saine, deux éléments dont il a été démontré qu'ils améliorent la santé globale du sommeil.

L'étude POINTER-zzz a examiné si les changements de mode de vie pouvaient améliorer la qualité du sommeil dans un sous-ensemble de 780 adultes ayant participé à l'essai clinique POINTER aux États-Unis. Près de 65 % des participants à l'étude souffraient d'apnée du sommeil au moins légère au début de l'étude. POINTER-zzz a utilisé des tests de sommeil simples qui ont été réalisés à domicile. Les tests consistent à porter pendant la nuit des appareils ressemblant à des montres pour mesurer l'apnée du sommeil, l'agitation et d'autres perturbations du sommeil.

Les troubles respiratoires dus à l'apnée du sommeil ont diminué de 1 à 2 événements par heure de sommeil chez les participants à l'étude ayant bénéficié d'une intervention structurée par rapport à ceux du groupe ayant bénéficié d'une auto-apprentissage.

"Nous sommes ravis de cette découverte, car elle montre que l'intervention structurée améliore non seulement la cognition, mais aussi d'autres comportements qui affectent la santé du cerveau, ce qui peut accroître la protection contre la démence", a déclaré Laura D. Baker, professeur de médecine interne et de sciences de la santé publique, et directrice associée du Wake Forest Alzheimer's Disease Research Center à la Wake Forest University School of Medicine, à Winston Salem (Caroline du Nord)." "L'effet positif de l'intervention structurée sur le sommeil renforce l'importance des résultats de l'essai POINTER aux États-Unis pour les Américains plus âgés. Le Dr Baker est l'un des chercheurs principaux de l'étude principale et le chercheur principal de l'étude auxiliaire sur le sommeil.

POINTER-NV

Un flux sanguin adéquat vers le cerveau est nécessaire pour maintenir un apport constant d'oxygène et de nutriments. Bien que l'importance de la réduction du flux sanguin vers le cerveau dans la maladie d'Alzheimer et les démences apparentées soit bien documentée, peu d'études ont examiné comment la santé vasculaire est essentielle à la régulation du flux sanguin dans le cerveau ; c'était l'objectif principal de l'étude auxiliaire neurovasculaire.

POINTER-NV a recruté 491 participants à l'essai parental qui ont subi des tests complets de santé vasculaire au départ, au 12e mois et au 24e mois. Plusieurs types de procédures, telles que l'échographie et la surveillance continue de la pression artérielle, ont été utilisées pour mesurer la structure et la fonction des vaisseaux sanguins dans le corps et dans le cerveau.

De nombreux participants à POINTER-NV ont des problèmes qui sollicitent le cœur et les vaisseaux sanguins, comme des artères obstruées, des artères rigides ou des chutes de tension lorsqu'ils se lèvent. Les chercheurs ont constaté que l'intervention structurée avait des effets bénéfiques significatifs sur le système cardiovasculaire et sa capacité à réagir à des variations soudaines de la pression artérielle, ce qui indique une meilleure régulation de la pression artérielle, par rapport au groupe ayant bénéficié d'un accompagnement autonome. L'intervention structurée a également amélioré plusieurs mesures de la santé des vaisseaux sanguins dans la plus grande artère du corps et les principales artères alimentant le cerveau.

"Nos résultats indiquent qu'une intervention structurée et multidomaine sur le mode de vie peut améliorer la capacité de l'organisme à réguler la pression artérielle, ce qui est crucial pour une bonne irrigation sanguine du cerveau. Une meilleure régulation de la pression artérielle peut également réduire les modifications vasculaires liées au vieillissement qui permettent un flux sanguin nocif et pulsé - trop rapide et trop important - dans le cerveau. Ces avantages peuvent contribuer à soutenir la fonction cognitive et la santé cérébrale globale des participants à l'étude POINTER aux États-Unis", ont déclaré les chercheurs principaux de l'étude auxiliaire, les Drs. Brinkley et Shaltout.

POINTER-Neuroimaging

POINTER-Neuroimaging est la première étude à grande échelle sur la manière dont les interventions sur le mode de vie affectent les marqueurs biologiques de la maladie d'Alzheimer et de la démence dans le cerveau. Les participants à l'essai des cinq principaux sites de l'étude ont été invités à subir une IRM et une tomographie par émission de positrons (TEP) Aβ et tau pour évaluer les effets de l'intervention POINTER aux États-Unis sur la santé du cerveau, y compris (1) les biomarqueurs d'imagerie cérébrale de la maladie d'Alzheimer et de la maladie cérébrovasculaire et (2) les avantages cognitifs influencés par ces biomarqueurs.

POINTER-Neuroimaging a recruté environ 50 % des participants à l'essai parental. Les chercheurs ont constaté que les personnes participant à l'étude et présentant certaines modifications cérébrales liées à la maladie d'Alzheimer - un volume hippocampique plus faible ou une accumulation plus importante de protéines tau - ont tiré davantage de bénéfices cognitifs de l'intervention structurée sur le mode de vie que les personnes présentant ces modifications cérébrales dans le groupe autoguidé. Cependant, la présence, l'absence ou le niveau d'amyloïde dans le cerveau n'a pas eu d'incidence sur l'ampleur du bénéfice cognitif.

"La participation à l'intervention structurée de l'étude américaine POINTER a protégé contre les effets négatifs de l'accumulation d'enchevêtrements de tau ou d'un volume hippocampique de base plus faible", a déclaré le Dr Susan Landau, chercheur principal de l'étude auxiliaire. "En d'autres termes, les personnes présentant certaines caractéristiques cérébrales à risque ont bénéficié d'avantages cognitifs plus importants après l'intervention, mais l'accumulation d'amyloïde - le principal biomarqueur qui définit la maladie d'Alzheimer - n'était pas l'une de ces caractéristiques à risque. Cela signifie que les personnes présentant une accumulation d'amyloïde bénéficient des mêmes avantages de l'intervention que les personnes sans amyloïde".

Les études auxiliaires de US POINTER sont soutenues par les subventions suivantes des NIH :

