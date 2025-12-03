U.S. POINTER의 구조화된 건강 생활습관 프로그램, 인지기능 개선 입증 이어 수면 무호흡 및 혈압 조절, 인지 회복력 향상 효과 확인

- NIH(미국 국립보건원) 지원 3개 부속 연구에서 2년 생활습관 중재 "레시피" 테스트 진행 -

주요 시사점

NIA( 미국 국립노화연구소 ) 가 지원한 U.S. POINTER 임상시험 의 3 개 부속 연구 결과 , 뇌 영상 , 수면 건강 , 혈압 조절 측면 에서 유익한 효과가 확인되었다 .

U.S. POINTER 레시피 는 정기적이고 구조화된 지원을 포함하는 2 년 기간의 다영역 건강 생활습관 중재로 , 뇌 혈류의 혈압 조절 기능을 개선하고 수면 무호흡 건수를 감소시켰으며 , 특정 알츠하이머 관련 뇌 변화가 있는 성인의 인지 회복력을 높였다 .

샌디에고, 2025년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 인지 저하 위험이 있는 성인 인지기능을 개선할 수 있다고 밝혀진 정기적이고 구조화된 지원을 포함한 2년 기간의 다영역 건강 생활습관 중재가 혈압 조절 기능을 개선하고 시간당 수면 무호흡 호흡 사건을 줄일 수 있다는 새로운 연구 결과가 오늘 샌디에이고에서 열린 2025년 알츠하이머병 임상시험 학회(CTAD 2025)에서 발표되었다. 또한 이 중재는 특정 알츠하이머병 관련 뇌 변화로 인한 부정적인 인지 영향으로부터 뇌를 보호하는 효과가 있을 수 있는 것으로 나타났다.

이 건강 생활습관 레시피는 알츠하이머협회(Alzheimer's Association)의 U.S. POINTER 임상시험을 위해 개발되었으며, 초기 결과는 지난 7월 미국의학협회지(JAMA)에 게재되고 2025년 알츠하이머협회 국제컨퍼런스(AAIC 2025)에서 보고된 바 있다. 미국 인구에 맞춰 조정된 이 증거 기반 다영역 생활습관 중재는 규칙적인 신체 운동, MIND 식단, 컴퓨터 기반 훈련 및 기타 지적·사회적 활동을 통한 인지 자극, 임상 연구진과의 정기적인 건강 지표 검토 및 목표 설정으로 구성된다.

알츠하이머협회의 최고과학책임자(CSO)이자 의료 담당 책임자인 마리아 C. 카리요(Maria C. Carrillo) 박사는 "이번 연구들은 구조화된 지원을 포함한 U.S. POINTER 생활습관 중재가 인지기능 개선을 넘어 상당하고 유의미한 건강상 이점을 제공하며, 그 이점이 인지 저하 및 치매 위험을 낮추는 것으로 알려진 영역에서 나타난다는 것을 보여준다"고 말했다.

이어 카리요 박사는 "이러한 긍정적인 관계는 구조화된 U.S. POINTER '레시피'를 밀접하게 따를 때 얻는 유익한 효과를 배가시킬 수 있다"며, "결론적으로 우리는 이제 U.S. POINTER 중재가 뇌 건강과 전반적인 건강에 어떤 영향을 미치는지에 대해 더 포괄적인 그림을 갖게 되었다"고 덧붙였다.

이 중재에는 강도, 구조, 책임성 및 제공되는 지원 수준이 다른 두 가지 버전(구조화된 중재와 자가 주도형 중재)이 있었다.

구조화된 중재에 참여한 시험 참가자들은 자가 주도형 중재 그룹에 비해 전반적인 인지 기능에서 더 큰 개선을 보였으며, 이는 인지 노화를 1년에서 2년 정도 늦추는 효과를 반영하는 것으로 보인다.

뇌로 가는 혈류 조절 불량과 수면 문제 및 불규칙한 수면 패턴은 알츠하이머병을 포함한 인지 저하 및 치매의 알려진 위험 요인이다. 따라서 이번 새로운 결과는 U.S. POINTER 구조화된 중재의 추가적인 이점을 설명해 준다.

이번 새로운 데이터는 NIH 산하 NIA(미국 국립노화연구소)가 자금을 지원한 일련의 U.S. POINTER 부속 연구에서 나왔다.

네 번째 부속 연구인 POINTER-Microbiome(POINTER-마이크로바이옴) 연구는 CTAD 2025에서 포스터를 발표했으며, 추후 더 상세한 내용을 보고할 예정이다.

NIA 소장인 리처드 호데스(Richard Hodes) 박사는 "U.S. POINTER 부속 연구들의 초기 결과에 매우 고무되어 있다. 이 결과들은 U.S. POINTER 임상시험의 긍정적인 결과에 기여했을 수 있는 생리학적 메커니즘에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다"며, "곧 발표될 논문들과 이 풍부한 데이터 세트에 대한 지속적인 분석은 다중 모드 중재가 뇌 건강을 어떻게 지원할 수 있는지에 대한 우리의 이해를 심화시킬 것"이라고 말했다.

NIA의 프로그램 담당자인 크리스티나 맥린든(Kristina McLinden) 박사는 "이 연구들은 건강한 생활습관 변화가 전반적인 건강과 인지 저하 및 치매 위험에 미치는 영향을 더 잘 이해할 수 있는 전례 없는 기회를 제공한다"고 전했다.

POINTER-zzz

노년층에서 수면 장애는 매우 흔하게 발생하며, 발견되지 않거나 치료받지 못하는 경우가 많고 인지 저하를 포함한 나쁜 뇌 건강 결과와 연관되어 있다. 이는 수면이 알츠하이머병 및 치매를 유발하는 기타 질병의 수정 가능한 위험 요인임을 시사한다. 수면을 개선하는 중재는 노년층의 인지 기능을 향상시킬 수도 있다.

U.S. POINTER 구조화된 중재의 두 가지 구성 요소는 신체 활동과 건강한 식단으로, 이 두 가지 모두 전반적인 수면 건강을 개선하는 것으로 알려져 있다.

POINTER-zzz 연구는 생활습관 변화가 U.S. POINTER 임상시험에 참여한 780명의 성인 하위 그룹에서 수면의 질을 개선할 수 있는지 조사했다. 연구 그룹의 거의 65%가 연구 시작 시점에 최소 경미한 수면 무호흡증을 앓고 있었다.

POINTER-zzz는 집에서 완료하는 간단한 수면 테스트를 사용했다. 이 테스트에는 수면 무호흡, 안절부절못함 및 기타 수면 방해 요소를 측정하기 위해 밤새 시계 모양의 장치를 착용하는 것이 포함되었다.

연구 결과, 구조화된 중재에 참여한 참가자들은 자가 주도형 그룹에 비해 수면 무호흡으로 인한 호흡 장애가 수면 시간당 1~2건 감소했다.

웨이크 포레스트 의과대학(Wake Forest University School of Medicine) 내과 및 공중보건학 교수이자 웨이크 포레스트 알츠하이머병 연구 센터 부소장인 로라 D. 베이커(Laura D. Baker) 박사는 "우리는 이 결과에 대해 매우 기쁘게 생각한다. 이는 구조화된 중재가 인지 기능뿐만 아니라 뇌 건강에 영향을 미치는 다른 행동들도 개선하여 치매에 대한 보호 기능을 높일 수 있음을 보여주기 때문"이라고 밝혔다.

베이커 박사는 모체 임상시험(parent trial)의 연구 책임자 중 한 명이자 수면 부속 연구의 연구 책임자이다. 그녀는 "구조화된 중재가 수면에 미치는 긍정적인 효과는 미국 노년층을 위한 U.S. POINTER 임상시험 결과의 중요성을 더욱 깊게 만든다"고 덧붙였다.

POINTER-NV

뇌로 가는 적절한 혈류는 산소와 영양소의 지속적인 공급을 유지하는 데 필수적이다. 알츠하이머병 및 관련 치매에서 뇌 혈류 감소의 관련성은 잘 입증되어 있지만, 혈관 건강이 뇌 혈류 조절에 얼마나 필수적인지 조사한 연구는 거의 없었다. 이것이 신경혈관 부속 연구의 주요 초점이었다.

POINTER-NV는 기준선, 12개월, 24개월 시점에 포괄적인 혈관 건강 검사를 완료한 491명의 모체 임상시험 참가자를 등록했다. 초음파 및 연속 혈압 모니터링과 같은 여러 유형의 절차를 사용하여 신체와 뇌의 혈관 구조와 기능을 측정했다. 많은 POINTER-NV 참가자들은 막힌 동맥, 경직된 동맥 또는 기립 시 혈압 저하와 같이 심장과 혈관에 부담을 주는 문제를 가지고 있었다.

연구진은 자가 주도형 그룹과 비교하여 구조화된 중재가 심혈관계 및 갑작스러운 혈압 변화에 대한 반응 능력에 유의미한 이점을 주어 혈압 조절 기능이 개선되었음을 확인했다. 구조화된 중재는 또한 신체의 가장 큰 동맥과 뇌에 혈액을 공급하는 주요 동맥의 여러 혈관 건강 지표를 개선했다.

부속 연구 책임자인 브링크리(Brinkley) 박사와 샬토트(Shaltout) 박사는 "우리의 연구 결과는 구조화된 다영역 생활습관 중재가 신체의 혈압 조절 능력을 향상시킬 수 있으며, 이는 뇌로 가는 적절한 혈류 흐름에 매우 중요하다는 것을 시사한다"고 말했다. 또한 "개선된 혈압 조절은 너무 빠르고 많은 양의 해로운 맥동성 혈류가 뇌로 유입되도록 하는 노화 관련 혈관 변화를 줄일 수 있다. 이러한 이점은 U.S. POINTER 참가자들의 인지 기능과 전반적인 뇌 건강을 지원하는 데 도움이 될 수 있다"고 설명했다.

POINTER-Neuroimaging

POINTER-Neuroimaging은 생활습관 중재가 뇌의 알츠하이머 및 치매 생물학적 지표(바이오마커)에 어떤 영향을 미치는지 조사한 최초의 대규모 연구이다. 5개 주요 연구 사이트의 임상시험 참가자들은 (1) 알츠하이머 및 뇌혈관 질환의 뇌 영상 바이오마커와 (2) 이러한 바이오마커에 의해 영향을 받은 인지적 이점을 포함하여, U.S. POINTER 중재가 뇌 건강에 미치는 영향을 평가하기 위해 MRI 및 아밀로이드 베타(Aβ)와 타우 양전자 방출 단층촬영(PET) 영상을 받도록 초대되었다.

POINTER-Neuroimaging은 모체 임상시험 참가자의 약 50%를 등록했다. 연구진은 해마 부피가 작거나 타우 단백질 축적이 더 많은 특정 알츠하이머 관련 뇌 변화가 있는 사람들이 자가 주도형 그룹에서 동일한 뇌 변화를 가진 사람들보다 구조화된 생활습관 중재로부터 더 큰 인지적 이점을 얻었음을 발견했다. 그러나 뇌 내 아밀로이드의 존재 여부나 수준은 인지적 이점의 크기에 영향을 미치지 않았다.

이 부속 연구의 연구 책임자인 수잔 랜다우(Susan Landau) 박사는 "U.S. POINTER 연구의 구조화된 중재에 참여한 것은 타우 엉킴 축적이나 더 작은 기준선 해마 부피의 부정적인 영향으로부터 뇌를 보호했다"고 말했다. 랜다우 박사는 "다시 말해, 특정 위험 뇌 특성을 가진 사람들은 중재 후 더 큰 인지적 이점을 보였지만, 알츠하이머병을 정의하는 주요 바이오마커인 아밀로이드 축적은 그러한 위험 특성 중 하나가 아니었다. 이는 아밀로이드 축적이 있는 사람들도 아밀로이드가 없는 사람들과 동일한 중재 이점을 경험한다는 것을 의미한다"고 설명했다.

U.S. POINTER 부속 연구들은 다음의 NIH 보조금 지원을 받는다.

