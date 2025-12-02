DAS U.S. POINTER-PROGRAMM FÜR EINEN GESUNDEN LEBENSSTIL - DAS NACHWEISLICH DIE KOGNITIVEN FÄHIGKEITEN VERBESSERT - KANN AUCH SCHLAFAPNOE, BLUTDRUCKREGULIERUNG UND KOGNITIVE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT VERBESSERN

- Zweijähriges Lebensstil-Interventions-"Rezept" in drei von den NIH finanzierten Zusatzstudien getestet -

Wichtigste Erkenntnisse

Die Ergebnisse von drei NIA-finanzierten Zusatzstudien zur US-amerikanischen POINTER-Studie beschreiben positive Effekte, die durch Gehirnbildgebung, Schlafgesundheit und Blutdruckregulierung gemessen wurden.

Das U.S. POINTER-Rezept, eine zweijährige Multikomponenten-Intervention für einen gesunden Lebensstil mit regelmäßiger strukturierter Unterstützung, verbesserte die Blutdruckregulierung des Blutflusses zum Gehirn, reduzierte Schlafapnoe-Atmungsereignisse und erhöhte die kognitive Belastbarkeit bei Erwachsenen mit bestimmten Alzheimer-bedingten Gehirnveränderungen.

SAN DIEGO, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Eine zweijährige Multikomponenten-Intervention für einen gesunden Lebensstil mit regelmäßiger, strukturierter Unterstützung - die bereits gezeigt hat, dass sie die Kognition bei Erwachsenen mit einem Risiko für kognitiven Verfall verbessern kann - kann auch die Blutdruckregulierung verbessern und stündliche Schlafapnoe-Atemereignisse reduzieren, so neue Daten, die heute auf der CTAD 2025 in San Diego vorgestellt wurden. Die Intervention könnte auch vor den negativen kognitiven Auswirkungen bestimmter mit der Alzheimer-Krankheit zusammenhängender Gehirnveränderungen schützen.

Das Rezept für einen gesunden Lebensstil wurde für die US-amerikanische Studie POINTER der Alzheimer's Association entwickelt, deren erste Ergebnisse im vergangenen Juli im JAMA veröffentlicht und auf der AAIC 2025 vorgestellt wurden. Die evidenzbasierte, an die US-Bevölkerung angepasste Multikomponenten-Lebensstil-Intervention besteht aus regelmäßiger körperlicher Bewegung, der MIND-Diät, kognitiver Herausforderung durch Computertraining und andere intellektuelle und soziale Aktivitäten sowie regelmäßiger Überprüfung von Gesundheitsmetriken und Zielsetzung mit einem Studienarzt.

"Diese Studien zeigen uns, dass die amerikanische Lebensstil-Intervention POINTER mit strukturierter Unterstützung erhebliche und signifikante gesundheitliche Vorteile hat, die über die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten hinausgehen - und zwar in Bereichen, von denen bekannt ist, dass sie das Risiko für kognitiven Verfall und Demenz senken", sagte Maria C. Carrillo, Ph.D., Chief Science Officer und Leiterin der Abteilung für medizinische Angelegenheiten der Alzheimer's Association. "Diese positive Beziehung kann die positiven Auswirkungen der strikten Einhaltung des strukturierten amerikanischen POINTER-Rezepts vervielfachen."

"Unterm Strich haben wir jetzt ein umfassenderes Bild davon, wie sich die amerikanische POINTER-Intervention auf die Gesundheit des Gehirns und auch auf die allgemeine Gesundheit auswirkt", fügte Dr. Carrillo hinzu.

Es gab zwei Versionen der Intervention - strukturiert und selbstgesteuert -, die sich in Intensität, Struktur, Verantwortlichkeit und angebotener Unterstützung unterschieden. Die Studienteilnehmer, die an der strukturierten Intervention teilnahmen, zeigten eine stärkere Verbesserung der globalen Kognition im Vergleich zur selbstgesteuerten Intervention, ein Vorteil, der wahrscheinlich die Verlangsamung der kognitiven Alterung um ein bis zwei Jahre widerspiegelt.

Eine schlechte Regulierung der Hirndurchblutung und Schlafprobleme/unregelmäßige Schlafmuster sind bekannte Risikofaktoren für kognitiven Verfall und Demenz, einschließlich Alzheimer, so dass diese neuen Ergebnisse zusätzliche Vorteile der strukturierten Intervention von U.S. POINTER beschreiben.

Die neuen Daten stammen aus einer Reihe von US-amerikanischen POINTER-Zusatzstudien, die vom National Institute on Aging (NIA) der NIH finanziert wurden:

Eine vierte Zusatzstudie, The POINTER-Microbiome Study, die auf der CTAD 2025 auf einem Poster vorgestellt wurde, wird zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher berichten.

NIA-Direktor Dr. Richard Hodes sagte: "Ich bin sehr ermutigt durch diese frühen Ergebnisse der amerikanischen POINTER-Zusatzstudien, die wertvolle Einblicke in die physiologischen Mechanismen bieten, die zu den positiven Ergebnissen der amerikanischen POINTER-Studie beigetragen haben könnten. Die bevorstehenden Veröffentlichungen und die weitere Analyse dieses umfangreichen Datensatzes werden unser Verständnis dafür vertiefen, wie multimodale Interventionen die Gesundheit des Gehirns unterstützen können.

"Diese Studien bieten eine noch nie dagewesene Gelegenheit, die Auswirkungen von Änderungen des gesunden Lebensstils auf die allgemeine Gesundheit und das Risiko für kognitiven Verfall und Demenz besser zu verstehen", sagte Dr. Kristina McLinden, Programmbeauftragte bei der NIA.

POINTER-zzz

Bei älteren Erwachsenen sind Schlafstörungen weit verbreitet, werden häufig nicht erkannt oder nicht behandelt und stehen in Zusammenhang mit schlechten Ergebnissen für die Gesundheit des Gehirns, einschließlich des kognitiven Verfalls. Dies macht deutlich, dass Schlaf ein veränderbarer Risikofaktor für Alzheimer und andere Demenzkrankheiten ist. Maßnahmen, die den Schlaf verbessern, können auch die kognitiven Funktionen älterer Menschen verbessern. Zwei Komponenten der strukturierten Intervention von U.S. POINTER sind körperliche Aktivität und gesunde Ernährung, die beide nachweislich die allgemeine Schlafgesundheit verbessern.

In der POINTER-zzz-Studie wurde untersucht, ob die Änderungen des Lebensstils die Schlafqualität bei einer Untergruppe von 780 Erwachsenen verbessern könnten, die an der klinischen Studie POINTER in den USA teilgenommen hatten. Fast 65 % der Studiengruppe hatten zu Beginn der Studie zumindest eine leichte Schlafapnoe. POINTER-zzz verwendete einfache Schlaftests, die zu Hause durchgeführt wurden. Bei den Tests werden über Nacht Uhren getragen, die Schlafapnoe, Unruhe und andere Schlafstörungen messen.

Bei den Studienteilnehmern, die an der strukturierten Intervention teilnahmen, gingen die Atemstörungen aufgrund von Schlafapnoe um 1 bis 2 Ereignisse pro Schlafstunde zurück, verglichen mit den Teilnehmern der selbstgeleiteten Gruppe.

"Wir freuen uns über dieses Ergebnis, denn es zeigt, dass die strukturierte Intervention nicht nur die kognitiven Fähigkeiten verbessert, sondern auch andere Verhaltensweisen, die sich auf die Gesundheit des Gehirns auswirken, was den Schutz vor Demenz erhöhen könnte", so Laura D. Baker, Ph.D., Professorin für Innere Medizin und öffentliche Gesundheitswissenschaften und stellvertretende Direktorin des Wake Forest Alzheimer's Disease Research Center an der Wake Forest University School of Medicine in Winston Salem, NC. "Der positive Effekt der strukturierten Intervention auf den Schlaf unterstreicht die Bedeutung der Ergebnisse der amerikanischen POINTER-Studie für ältere Amerikaner." Dr. Baker ist einer der leitenden Prüfärzte der Hauptstudie und leitender Prüfarzt der ergänzenden Schlafstudie.

POINTER-NV

Eine ausreichende Durchblutung des Gehirns ist notwendig, um eine konstante Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen zu gewährleisten. Während die Bedeutung einer verminderten Durchblutung des Gehirns bei der Alzheimer-Krankheit und verwandten Demenzerkrankungen gut dokumentiert ist, haben nur wenige Studien untersucht, inwiefern die vaskuläre Gesundheit für die Regulierung des Blutflusses im Gehirn entscheidend ist; dies war der Hauptschwerpunkt der neurovaskulären Zusatzstudie.

An der POINTER-NV-Studie nahmen 491 Studienteilnehmer teil, die zu Studienbeginn, im Monat 12 und im Monat 24 umfassende Tests zur Gefäßgesundheit durchführten. Verschiedene Verfahren wie Ultraschall und kontinuierliche Blutdruckmessung wurden eingesetzt, um die Struktur und Funktion der Blutgefäße im Körper und im Gehirn zu messen.

Viele POINTER-NV-Teilnehmer haben Probleme, die das Herz und die Blutgefäße belasten, wie verstopfte Arterien, steife Arterien oder Blutdruckabfall beim Aufstehen. Die Forscher stellten fest, dass die strukturierte Intervention einen signifikanten Nutzen für das kardiovaskuläre System und seine Fähigkeit, auf plötzliche Blutdruckveränderungen zu reagieren, hatte, was auf eine verbesserte Blutdruckregulierung im Vergleich zur selbstgeleiteten Gruppe hindeutet. Der strukturierte Eingriff verbesserte auch verschiedene Messwerte für die Gesundheit der Blutgefäße in der größten Arterie des Körpers und den Hauptarterien, die das Gehirn versorgen.

"Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine strukturierte, mehrdimensionale Lebensstilintervention die Fähigkeit des Körpers verbessern kann, den Blutdruck zu regulieren, was für eine gute Durchblutung des Gehirns entscheidend ist. Eine verbesserte Blutdruckregulierung kann auch altersbedingte Gefäßveränderungen verringern, die einen schädlichen, pulsierenden Blutfluss - zu schnell und zu viel - ins Gehirn ermöglichen. Diese Vorteile können dazu beitragen, die kognitive Funktion und die allgemeine Gesundheit des Gehirns bei den amerikanischen POINTER-Teilnehmern zu unterstützen", so die leitenden Prüfärzte der Zusatzstudie, Drs. Brinkley und Shaltout.

POINTER-Neuroimaging

POINTER-Neuroimaging ist die erste groß angelegte Untersuchung darüber, wie Lebensstil-Interventionen biologische Marker für Alzheimer und Demenz im Gehirn beeinflussen. Studienteilnehmer aus allen fünf Hauptstudienzentren wurden zu MRT- und Aβ- und Tau-Positronen-Emissions-Tomographie (PET)-Bildgebung eingeladen, um die Auswirkungen der US-amerikanischen POINTER-Intervention auf die Gesundheit des Gehirns zu bewerten, einschließlich (1) bildgebender Biomarker für Alzheimer und zerebrovaskuläre Erkrankungen und (2) kognitiver Vorteile, die durch diese Biomarker beeinflusst wurden.

POINTER-Neuroimaging hat etwa 50 % der Teilnehmer der Hauptstudie aufgenommen. Die Forscher fanden heraus, dass die Teilnehmer der Studie mit bestimmten Alzheimer-bedingten Gehirnveränderungen - geringeres Hippocampus-Volumen oder höhere Tau-Protein-Ansammlungen - einen größeren kognitiven Nutzen aus der strukturierten Lebensstil-Intervention zogen als die Teilnehmer mit diesen Gehirnveränderungen in der selbstgeleiteten Gruppe. Das Vorhandensein, die Abwesenheit oder die Menge von Amyloid im Gehirn hatte jedoch keinen Einfluss auf den Umfang des kognitiven Nutzens.

"Die Teilnahme an der strukturierten Intervention der US-amerikanischen POINTER-Studie schützte vor den negativen Auswirkungen des Aufbaus von Tau-Tangles oder des geringeren Ausgangsvolumens des Hippocampus", sagte Dr. Susan Landau, die Leiterin der Zusatzstudie. "Mit anderen Worten: Menschen mit bestimmten Risikomerkmalen im Gehirn profitierten nach der Intervention stärker von den kognitiven Leistungen, aber die Amyloidbildung - der wichtigste Biomarker, der die Alzheimer-Krankheit definiert - gehörte nicht zu diesen Risikomerkmalen. Das bedeutet, dass Menschen mit Amyloidablagerungen den gleichen Nutzen aus der Intervention ziehen wie Menschen ohne Amyloid."

Die US POINTER-Zusatzstudien werden durch die folgenden NIH-Zuschüsse unterstützt:

