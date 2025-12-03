U.S. POINTER構造化健康ライフスタイル・プログラム―これまでに認知機能を改善することが示されている同プログラムが睡眠時無呼吸、血圧調節、認知回復力も改善する可能性を示唆

- NIHが資金提供した3つの付随研究で2年間のライフスタイル介入「レシピ」をテスト -

主要ポイント

サンディエゴ, 2025年12月3日 /PRNewswire/ -- 定期的かつ体系的なサポートを伴う2年間の多要素健康的なライフスタイル介入は、認知機能低下のリスクがある成人の認知機能を改善できることがすでに示されていますが、サンディエゴで本日開催されたCTAD 2025で報告された新しいデータによると、血圧調節を改善し、1時間ごとの睡眠時無呼吸の呼吸イベントを減らす可能性も明らかになりました。この介入により、アルツハイマー病に関連する特定の脳の変化による認知機能への悪影響も防ぐことができるかもしれません。

健康的なライフスタイルのレシピは、Alzheimer's AssociationのU.S. POINTER試験のために作成され、昨年7月にJAMAで最初の結果を発表し、AAIC 2025で報告されました。米国の人口に合わせて調整された、証拠に基づく多要素ライフスタイル介入は、定期的な運動、MINDダイエット、コンピューター・トレーニングやその他の知的および社会的活動を通じた認知チャレンジ、研究担当の臨床医による健康指標の定期的なレビューと目標設定で構成されています。

「これらの研究は、構造化されたサポートを伴うU.S. POINTERライフスタイル介入プログラムが、認知機能の改善以外にも、かなり大きな健康効果をもたらすことを示しています。そして、その効果は、認知機能低下や認知症のリスクを低下させる領域にも及んでいます」と、Alzheimer's Associationの最高科学責任者兼医療担当責任者であるMaria C. Carrillo博士は述べています。「この肯定的な関連は、構造化されたU.S. POINTER『レシピ』に厳密に従うことで有益な影響を倍増させる可能性があります。」

「要するに、U.S. POINTER介入プログラムが脳の健康、そして全体的な健康にどのような影響を与えるかについて、より包括的な理解が得られるようになったということです」とCarrillo博士は付け加えました。

介入には構造化型と自己誘導型の2種類があり、強度、構造、説明責任、提供されるサポートが異なっていました。構造化された介入を受けた研究参加者は、自己誘導介入と比較して全般的な認知能力においてより大きな改善を示しました。この効果は、加齢による認知機能低下を1～2年遅らせた可能性を示しています。

脳への血流調節不良や睡眠障害/不規則な睡眠パターンは、認知機能低下やアルツハイマー病を含む認知症の既知の危険因子であるため、今回の新しい知見は、U.S. POINTER構造化介入のさらなる利点を示しています。

新しいデータ・レポートは、NIHのNational Institute on Aging（NIA）が資金提供した一連のU.S. POINTER付随研究から得られたものです。

CTAD 2025でポスター発表された4番目の付随研究であるPOINTERマイクロバイオーム研究（POINTER-Microbiome Study）については、後日さらに詳しく報告される予定です。

NIA所長のRichard Hodes博士は次のように述べています。「米国POINTERの付随研究から得られた初期の知見は非常に勇気づけられるものです。これらの知見は、U.S. POINTER試験の良好な結果に寄与した可能性のある生理学的メカニズムについて貴重な示唆を提供してくれるものです。今後の発表とこの豊富なデータセットの継続的な分析により、マルチモーダル介入がどのように脳の健康をサポートできるかについての理解が深まるでしょう。」

「これらの研究は、健康的なライフスタイルの変化が全体的な健康や認知機能低下および認知症のリスクに及ぼす影響をより深く理解する上で前例のない機会を提供してくれます」とNIAのプログラム・オフィサーであるKristina McLinden博士は述べています。

POINTER-zzz

高齢者では睡眠障害が非常に多く、その問題は発見も治療もされないことが多いのですが、認知機能の低下を含む脳の健康状態の悪化と関連しています。これは、睡眠がアルツハイマー病や認知症を引き起こす他の疾患に対して「修正可能な危険因子」であることを浮き彫りにしています。睡眠を改善する介入は高齢者の認知機能も改善する可能性があります。U.S. POINTERの構造化介入を支える2つの要素は、身体活動と健康的な食事であり、どちらも全体的な睡眠の健康を改善することが示されています。

POINTER-zzz研究では、U.S. POINTER臨床試験に参加した780人の成人群において、ライフスタイルの変化が睡眠の質を改善するかどうかを調査しました。研究開始時点で、研究対象者の約65%が少なくとも軽度の睡眠時無呼吸症を患っていました。POINTER-zzzは、自宅で完了する簡単な睡眠テストを用いました。この検査では、睡眠時無呼吸、落ち着きのない体動、その他の睡眠障害を測定するために、腕時計のような装置を一晩着用します。

構造化介入群の研究参加者では、自己指導群の参加者と比較して、睡眠時無呼吸による呼吸障害が睡眠1時間あたり1～2件減少しました。

「この発見は、構造化介入が認知機能だけでなく、脳の健康に影響を与える他の行動も改善し、認知症に対する予防効果を高める可能性があることを示しており、私たちは非常に興奮しています」と、ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムにあるWake Forest大学医学部の内科および公衆衛生科学教授であり、Wake Forest Alzheimer's Disease Research Centerの副所長でもあるLaura D. Baker博士は述べています。「構造化介入が睡眠に与えるプラスの効果は、米国の高齢者にとってのU.S. POINTER試験結果の重要性を深めるものです。」Baker博士は、親試験の主任研究者の一人であり、睡眠付随研究の主任研究者でもあります。

POINTER-NV

酸素と栄養素を安定的に供給するには、脳への十分な血流が必要です。アルツハイマー病や関連する認知症と脳への血流減少との関連性は十分に立証されているものの、血管の健康が脳の血流調節に不可欠である理由を調査した研究はほとんどなく、これが今回の神経血管付随研究の主な焦点でした。

POINTER-NVには、ベースライン、12か月目、24か月目に血管の健康に関する包括的な検査を終えた491人の親試験参加者が登録されました。体内および脳内の血管の構造と機能を測定するために、超音波や持続血圧モニタリングなどのいくつかの種類の検査を実施しました。

POINTER-NVの参加者の多くは、動脈の詰まり、動脈硬化、立ち上がったときの血圧低下など、心臓や血管に負担をかける問題を抱えています。研究者らは、構造化介入が心血管系に与えた大きな利益と、血圧の急激な変化に対応する能力に及ぼす影響を発見しました。これは、自己指導グループと比較して血圧調節が改善されたことを示唆しています。この構造化介入により、体内の最大の動脈と脳に血液を供給する主要な動脈の血管の健康状態を示すいくつかの指標も改善されました。

「私たちの研究結果は、体系的な多領域ライフスタイル介入によって、脳への適切な血流に不可欠な血圧を調節する身体の能力を改善できることを示しています。血圧調節が改善されれば、脳への血液の過剰な流れや速さによる有害な脈動を引き起こす、加齢に伴う血管の変化も軽減できます。これらの利点は、U.S. POINTER試験参加者の認知機能と全体的な脳の健康をサポートするのに役立つ可能性があります」と、付随研究の主任研究者であるBrinkley博士とShaltout博士は述べています。

POINTER-Neuroimaging

POINTER-Neuroimagingは、ライフスタイルへの介入が脳内のアルツハイマー病および認知症の生物学的マーカーにどのような影響を与えるかを調査した初の大規模研究です。5つの主要研究施設から研究に参加した人は、U.S. POINTER介入プログラムが脳の健康に及ぼす影響を評価するために、MRIとAβおよびタウ陽電子放出断層撮影（PET）画像検査を受けました。評価項目には、（1）アルツハイマー病および脳血管疾患の脳画像バイオマーカー、および（2）これらのバイオマーカーによって影響される認知的利点が含まれます。

POINTER-Neuroimagingには親試験参加者の約50%が登録されました。アルツハイマー病に関連した特定の脳の変化（海馬容積の低下やタウタンパク質の蓄積の増加）を持つ研究参加者は、自己指導グループでこれらの脳の変化を持つ人々よりも、構造化ライフスタイル介入からより大きな認知的利益を得たことを研究者らは発見しました。ただし、脳内のアミロイドの有無やレベルは、認知機能の向上の程度には影響を及ぼしませんでした。

「U.S. POINTER試験の構造化介入に参加することで、タウ濃縮体の蓄積やベースラインの海馬容積の減少による悪影響を受けずに済みました」と、付随研究の主任研究者であるSusan Landau博士は述べています。「言い換えれば、特定のリスクのある脳特性を持つ人々は介入後に認知能力のより大きな向上が見られました。しかし、アルツハイマー病を定義する主要なバイオマーカーであるアミロイドの蓄積は、そうしたリスク特性の一つではありませんでした。つまり、アミロイドが蓄積した人々も、アミロイドが蓄積していない人々と同様に介入による恩恵を得られるということです。」

US POINTER付随研究は、以下のNIH助成金によってサポートされています。

Alzheimer's Association®について

Alzheimer's Associationは、アルツハイマー病のケア、支援、研究に取り組む世界的な任意団体です。同協会の使命は、世界的な研究を加速させ、リスク軽減と早期発見を推進し、質の高いケアとサポートを最大化することで、アルツハイマー病をはじめとするすべての認知症を撲滅する道をリードすることです。同協会のビジョンは、アルツハイマー病をはじめとするすべての認知症®のない世界を実現することです。詳しくはalz.orgをご覧いただくか、電話番号+1 800.272.3900 までお問い合わせください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2689936/Alzheimers_Association_Logo.jpg

SOURCE Alzheimer's Association