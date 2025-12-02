El programa de estilo de vida saludable de U.S. Pointer puede mejorar la apnea del sueño

-El programa de estilo de vida saludable estructurado de U.S. Pointer, que anteriormente demostró que mejora la cognición, también puede mejorar la apnea del sueño, la regulación de la presión arterial y la resiliencia cognitiva

- Una "receta" de intervención en el estilo de vida de dos años probada en tres estudios complementarios financiados por el NIH -

Conclusiones clave

Los hallazgos de tres estudios complementarios del ensayo U.S. POINTER, financiados por el NIA, describieron efectos beneficiosos medidos mediante imágenes cerebrales, la salud del sueño y la regulación de la presión arterial.

La receta U.S. POINTER, una intervención multicomponente de dos años para un estilo de vida saludable con apoyo regular y estructurado, mejoró la regulación de la presión arterial y el flujo sanguíneo al cerebro, redujo los episodios respiratorios de apnea del sueño y aumentó la resiliencia cognitiva en adultos con ciertos cambios cerebrales relacionados con el Alzheimer.

SAN DIEGO, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una intervención multicomponente de dos años para un estilo de vida saludable con apoyo regular y estructurado, que ya ha demostrado mejorar la cognición en adultos con riesgo de deterioro cognitivo, también podría mejorar la regulación de la presión arterial y reducir los episodios respiratorios de apnea del sueño cada hora, según nuevos datos presentados hoy en el CTAD 2025 en San Diego. La intervención también podría proteger contra los efectos cognitivos negativos de ciertos cambios cerebrales relacionados con la enfermedad de Alzheimer.

La receta para un estilo de vida saludable fue creada para el ensayo U.S. POINTER de la Asociación de Alzheimer, que publicó sus resultados iniciales en JAMA en julio pasado y los presentó en la AAIC 2025. La intervención de estilo de vida multicomponente basada en evidencia y adaptada para la población estadounidense consiste en ejercicio físico regular, la dieta MIND, desafío cognitivo a través de entrenamiento computarizado y otras actividades intelectuales y sociales, y una revisión regular de las métricas de salud y el establecimiento de objetivos con un médico del estudio.

"Estos estudios nos indican que la intervención de estilo de vida U.S. POINTER con apoyo estructurado ofrece beneficios sustanciales y significativos para la salud, más allá de la mejora cognitiva, y estos beneficios se concentran en áreas que reducen el riesgo de deterioro cognitivo y demencia", afirmó la doctora Maria C. Carrillo, directora científica y responsable de asuntos médicos de la Asociación de Alzheimer. "Esta relación positiva podría multiplicar el impacto beneficioso de seguir estrictamente la receta estructurada de U.S. POINTER".

"En definitiva, ahora tenemos una visión más completa de cómo la intervención U.S. POINTER afecta la salud cerebral y también la salud general", añadió la doctora Carrillo.

Se ofrecieron dos versiones de la intervención (estructurada y autoguiada) que diferían en intensidad, estructura, responsabilidad y apoyo. Los participantes del ensayo en la intervención estructurada mostraron una mayor mejora en la cognición global en comparación con la intervención autoguiada, un beneficio que probablemente refleja una ralentización del envejecimiento cognitivo de uno a dos años.

La mala regulación del flujo sanguíneo al cerebro y los problemas de sueño/patrones de sueño irregulares son factores de riesgo conocidos para el deterioro cognitivo y la demencia, incluida la enfermedad de Alzheimer, por lo que estos nuevos resultados describen beneficios adicionales de la intervención estructurada U.S. POINTER.

Los nuevos informes de datos provienen de una serie de estudios auxiliares de U.S. POINTER financiados por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA) del NIH:

Un cuarto estudio complementario, el estudio POINTER-Microbiome, que presentó un póster en CTAD 2025, informará con más detalle en una fecha posterior.

El director del NIA, el doctor Richard Hodes, afirmó: "Me siento muy alentado por estos primeros hallazgos de los estudios complementarios del ensayo U.S. POINTER, que ofrecen información valiosa sobre los mecanismos fisiológicos que podrían haber contribuido a los resultados positivos del ensayo U.S. POINTER. Las próximas publicaciones y el análisis continuo de este valioso conjunto de datos profundizarán nuestra comprensión de cómo las intervenciones multimodales pueden contribuir a la salud cerebral".

"Estos estudios ofrecen una oportunidad sin precedentes para comprender mejor el impacto que los cambios en el estilo de vida saludable pueden tener en la salud general y el riesgo de deterioro cognitivo y demencia", afirmó la doctora Kristina McLinden, directora de programas del NIA.

POINTER-zzz

En los adultos mayores, los trastornos del sueño son muy prevalentes, a menudo no se detectan ni tratan, y se asocian con una mala salud cerebral, incluyendo el deterioro cognitivo. Esto destaca el sueño como un factor de riesgo modificable para el Alzheimer y otras enfermedades que causan demencia. Las intervenciones que mejoran el sueño también pueden mejorar la función cognitiva en los adultos mayores. Dos componentes de la intervención estructurada de U.S. POINTER son la actividad física y una dieta saludable, que han demostrado mejorar la salud general del sueño.

El estudio POINTER-zzz examinó si los cambios en el estilo de vida podrían mejorar la calidad del sueño en un subgrupo de 780 adultos que participaron en el ensayo clínico U.S. POINTER. Casi el 65 % del grupo de estudio presentaba al menos apnea del sueño leve al inicio del estudio. POINTER-zzz utilizó pruebas de sueño sencillas que se completaron en casa. Las pruebas implican el uso de dispositivos similares a relojes durante la noche para medir la apnea del sueño, la inquietud y otras alteraciones del sueño.

Los trastornos respiratorios provocados por la apnea del sueño disminuyeron de 1 a 2 eventos por hora de sueño para los participantes del estudio en el grupo de intervención estructurada en comparación con los del grupo autoguiado.

"Estamos entusiasmados con este hallazgo, ya que demuestra que la intervención estructurada mejora no solo la cognición, sino también otros comportamientos que afectan la salud cerebral, lo que podría aumentar la protección contra la demencia", afirmó la doctora Laura D. Baker, profesora de Medicina Interna y Ciencias de la Salud Pública y directora asociada del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer Wake Forest de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest, Winston Salem, Carolina del Norte. "El efecto positivo de la intervención estructurada en el sueño refuerza la importancia de los resultados del ensayo U.S. POINTER para los estadounidenses mayores". La doctora Baker es una de las investigadoras principales del ensayo original y la investigadora principal del estudio complementario sobre el sueño.

POINTER-NV

Un flujo sanguíneo adecuado al cerebro es necesario para mantener un suministro constante de oxígeno y nutrientes. Si bien la relevancia de la reducción del flujo sanguíneo cerebral en la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas está bien documentada, pocos estudios han investigado cómo la salud vascular es esencial para la regulación del flujo sanguíneo cerebral; este fue el enfoque principal del estudio complementario neurovascular.

POINTER-NV inscribió a 491 participantes del ensayo de padres que completaron pruebas exhaustivas de salud vascular al inicio, en el mes 12 y en el mes 24. Se utilizaron varios tipos de procedimientos, como ultrasonido y monitoreo continuo de la presión arterial, para medir la estructura y función de los vasos sanguíneos en el cuerpo y en el cerebro.

Muchos participantes de POINTER-NV presentan problemas que sobrecargan el corazón y los vasos sanguíneos, como arterias obstruidas, arterias rígidas o bajadas de presión arterial al ponerse de pie. Los investigadores observaron beneficios significativos de la intervención estructurada en el sistema cardiovascular y su capacidad para responder a cambios repentinos de presión arterial, lo que indica una mejor regulación de la presión arterial, en comparación con el grupo autoguiado. La intervención estructurada también mejoró varios indicadores de la salud de los vasos sanguíneos en la arteria más grande del cuerpo y en las arterias principales que irrigan el cerebro.

"Nuestros hallazgos indican que una intervención estructurada y multidisciplinaria en el estilo de vida puede mejorar la capacidad del cuerpo para regular la presión arterial, crucial para un flujo sanguíneo adecuado al cerebro. Una mejor regulación de la presión arterial también puede reducir los cambios vasculares relacionados con el envejecimiento que permiten un flujo sanguíneo pulsátil y perjudicial (demasiado rápido y abundante) hacia el cerebro. Estos beneficios podrían contribuir a la función cognitiva y la salud cerebral general de los participantes del estudio U.S. POINTER", afirmaron los investigadores principales del estudio complementario, los doctores Brinkley y Shaltout.

POINTER-Neuroimaging

POINTER-Neuroimagen es la primera investigación a gran escala sobre cómo las intervenciones en el estilo de vida afectan a los marcadores biológicos del Alzheimer y la demencia en el cerebro. Se invitó a los participantes del ensayo de los cinco centros principales a someterse a una resonancia magnética y a una tomografía por emisión de positrones (TEP) de Aβ y tau para evaluar los efectos de la intervención U.S. POINTER en la salud cerebral, incluyendo (1) los biomarcadores de imágenes cerebrales del Alzheimer y la enfermedad cerebrovascular, y (2) los beneficios cognitivos influenciados por estos biomarcadores.

POINTER-Neuroimaging inscribió a aproximadamente el 50 % de los padres participantes en el ensayo. Los investigadores descubrieron que las personas del estudio con ciertos cambios cerebrales relacionados con el Alzheimer (menor volumen hipocampal o mayor acumulación de proteína tau) obtuvieron mayores beneficios cognitivos gracias a la intervención estructurada en el estilo de vida que quienes presentaron estos cambios cerebrales en el grupo autoguiado. Sin embargo, la presencia, ausencia o nivel de amiloide en el cerebro no afectó el grado de beneficio cognitivo.

"Participar en la intervención estructurada del estudio U.S. POINTER protegió contra los efectos negativos de la acumulación de ovillos de tau o de un menor volumen hipocampal basal", afirmó la doctora Susan Landau, investigadora principal del estudio complementario. "En otras palabras, las personas con ciertas características cerebrales de riesgo experimentaron mayores beneficios cognitivos tras la intervención, pero la acumulación de amiloide (el principal biomarcador que define la enfermedad de Alzheimer) no fue una de esas características de riesgo. Esto significa que las personas con acumulación de amiloide experimentan los mismos beneficios de la intervención que quienes no la presentan".

