- El accionamiento eléctrico Quark de GAC obtiene la primera certificación dual DAkkS ASIL D en seguridad funcional y seguridad de la información del mundo

GUANGZHOU, China, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, el sistema de control de dominio de potencia Quark E-Drive, desarrollado independientemente por GAC, obtuvo la primera certificación dual del mundo para seguridad funcional y seguridad de la información ASIL D profundamente integrada, acreditada por DAkkS, el organismo nacional de acreditación de Alemania. La certificación fue evaluada y emitida por SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. (SGS), una autoridad de certificación reconocida mundialmente.

1

La norma ISO 26262 es la norma fundamental reconocida internacionalmente para la seguridad funcional automotriz. En este marco, ASIL D representa el máximo nivel de integridad en seguridad automotriz, con una tolerancia casi nula ante fallos críticos para la seguridad. Obtener la certificación ASIL D, acreditada por DAkkS, significa que el producto certificado cumple con los más altos estándares de seguridad automotriz aceptados a nivel mundial.

El sistema de control de dominio de potencia Quark E-Drive, certificado, se ha utilizado en producción desde febrero de 2025 y ahora se implementa en múltiples modelos de las marcas de GAC: HYPTEC y AION. Como primer sistema de dominio de potencia de accionamiento eléctrico de la industria basado en una integración profunda mediante un único chip de control principal, la solución reduce significativamente el número de chips, minimiza los riesgos asociados a fallos a nivel de chip y aumenta la eficiencia del controlador del motor hasta un 99,9%. La certificación confirma que GAC ha completado el ciclo de vida completo del desarrollo del sistema en estricto cumplimiento con las normas de seguridad funcional ISO 26262:2018 y de seguridad de la información ISO/SAE 21434:2021.

A lo largo del proyecto, el Centro de Investigación Tecnológica GAC trabajó en estrecha colaboración con los expertos de SGS, fortaleciendo el diseño de seguridad en todas las fases de desarrollo y garantizando al mismo tiempo la viabilidad de la ingeniería y una experiencia de usuario óptima.

Zhao Hui, vicepresidente de SGS China, comentó: "La certificación exitosa destaca el sólido equipo y los robustos sistemas de desarrollo de GAC. Nos complace respaldar la seguridad del Quark E-Drive y esperamos una colaboración más estrecha".

Este hito representa un gran avance para GAC en materia de seguridad en vehículos eléctricos y establece un nuevo punto de referencia mundial para la industria de vehículos eléctricos inteligentes.