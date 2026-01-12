L'entraînement électrique Quark de GAC obtient pour la première fois au monde la double certification DAkkS ASIL D en matière de sécurité fonctionnelle et de sécurité de l'information

GUANGZHOU, Chine, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le système de contrôle du domaine puissance de l'entraînement électrique Quark développé indépendamment par GAC a récemment obtenu la première double certification au monde pour la sécurité fonctionnelle ASIL D et la sécurité de l'information profondément intégrées, de la part de DAkkS, l'organisme national d'accréditation de l'Allemagne. La certification a été évaluée et accordée par SGS-CSTC Standards Technical Services Co. (SGS), une autorité de certification mondialement reconnue.

La norme ISO 26262 est la norme de base internationalement reconnue en matière de sécurité fonctionnelle automobile. À l'intérieur de ce cadre, l'ASIL D représente le niveau d'intégrité de sécurité automobile le plus élevé, exigeant une tolérance proche de zéro en matière de défaillances critiques pour la sécurité. L'obtention d'une certification ASIL D accréditée par la DAkkS signifie que le produit certifié est conforme aux normes les plus élevées, acceptées au niveau mondial, en matière de sécurité automobile.

Le système certifié de contrôle du domaine puissance de l'entraînement électrique Quark est utilisé en production depuis février 2025 et est maintenant déployé sur plusieurs modèles sous les marques de GAC -HYPTEC et AION. Premier système de domaine puissance d'entraînement électrique de l'industrie basé sur une intégration profonde en utilisant une seule puce de contrôle principale, la solution réduit considérablement le nombre de puces, minimise les risques associés aux défaillances au niveau des puces et augmente l'efficacité du contrôleur de moteur jusqu'à 99,9 %. La certification confirme que GAC a réalisé l'ensemble du cycle de développement du système dans le strict respect des normes ISO 26262:2018 pour la sécurité fonctionnelle et ISO/SAE 21434:2021 pour la sécurité de l'information.

Tout au long du projet, le Centre de recherche technologique de GAC a collaboré étroitement avec les experts de SGS, renforçant la conception de la sécurité dans toutes les phases de développement tout en garantissant la faisabilité technique et une expérience optimale pour l'utilisateur.

Zhao Hui, vice-président de SGS Chine, a commenté l'événement : « Le succès de la certification met en évidence la force de l'équipe de GAC et la solidité de ses systèmes de développement. Nous sommes heureux de soutenir la sécurité de l'entraînement électrique Quark et nous nous réjouissons d'une collaboration plus étroite. »

Cette étape représente une avancée majeure pour GAC dans le domaine de la sécurité des véhicules électriques et établit une nouvelle référence mondiale pour l'industrie des véhicules électriques intelligents.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2858815/1.jpg