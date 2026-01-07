Innovatoren kommen: CES 2026 wird heute eröffnet

LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DieCES® 2026 öffnet heute offiziell ihre Pforten und heißt Visionäre, führende Branchen- und Regierungsvertreter, Investoren und Medien zum globalen Treffpunkt für Technologie willkommen. Die CES 2026 erstreckt sich über mehr als 240.000 Quadratmeter und ist der Ort, an dem bahnbrechende Ideen zum Leben erweckt werden und an dem sich Innovatoren einfinden, um zu zeigen, was als Nächstes in der Technologiebranche ansteht. Die CES ist das weltweit größte Technologieereignis und vereint mehr als 4100 Aussteller, die Innovationen in den Bereichen Barrierefreiheit, KI, digitale Gesundheit, Energie, Unternehmenslösungen, immersive Unterhaltung, Mobilität, Quantenphysik, Robotik und mehr präsentieren.

Die Messe begann mit zwei dynamischen Medientagen, die mit wichtigen Produkt- und Partnerschaftsankündigungen und exklusiven Produktvorführungen gespickt waren. Die CES 2026 wird von der Consumer Technology Association (CTA)® veranstaltet und findet von heute bis Freitag, 9. Januar, an 13 Veranstaltungsorten in Las Vegas statt, darunter auch im neu renovierten Las Vegas Convention Center (LVCC). Die CES wird die erste Veranstaltung sein, die das neu renovierte Konferenzzentrum nutzt. Dies markiert den Abschluss der 600-Millionen-Dollar-Renovierung des alten LVCC-Campus.

„Die CES ist der Ort, an dem Innovatoren auftauchen, Geschäfte beschleunigt werden, Partnerschaften zünden und Technologie reale Herausforderungen in kühne Chancen verwandelt", so Gary Shapiro, Executive Chair und CEO der CTA. „Wir freuen uns über die Teilnahme von Innovatoren aus aller Welt, die bahnbrechende Entwicklungen vorstellen, die die Zukunft prägen werden."

„Von globalen Marken bis hin zu bahnbrechenden Start-ups kommt das gesamte IT-Ökosystem auf der CES zusammen", sagte Kinsey Fabrizio, President der CTA. „Die CES ist der Ort, an dem aus Innovation Wirkung wird. Es gibt keinen besseren Ort, um zu sehen, wie IT das Leben von Millionen von Menschen verbessern kann."

Die von Shapiro und Fabrizio gehaltene CTA-Ansprache zur Lage der Branche gab den Ton für die Messe vor. Darin wurde hervorgehoben, wie KI die Innovation ankurbelt, dass die CES das Testgelände ist, auf dem sie sich entfaltet, und dass der Mensch im Mittelpunkt steht.

Keynote-Vorträge

AMD

AMD-Chair und CEO Dr. Lisa Su erläuterte, wie das KI-Produktportfolio des Unternehmens und die intensive, branchenübergreifende Zusammenarbeit das Versprechen der KI in die Praxis umsetzen, und betonte, dass KI überall und für jeden da ist. Su stellte neue KI-fokussierte Produkte vor, darunter die Ryzen AI 400-Serie für KI-PCs der nächsten Generation, die MI440X GPU für Unternehmen und die Ryzen AI Halo-Entwicklerplattform, die die KI-Integration von Rechenzentren bis hin zu Edge-Geräten und realen Anwendungen mit Partnern wie OpenAI betont. Sie gab auch einen ersten Einblick in die Rack-Scale-Plattform Helios. Michael Kratsios, Berater des President für Wissenschaft und Technologie, sprach mit Su auf der Bühne über die Rolle der öffentlich-privaten Zusammenarbeit bei der Förderung von KI-Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Chancen. AMD kündigte an, 150 Millionen US-Dollar bereitzustellen, um KI in mehr Klassenzimmer und Gemeinden zu bringen.

Siemens

Der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Roland Busch, stellte Technologien vor, die die industrielle KI-Revolution beschleunigen sollen. Der Gründer und CEO von NVIDIA, Jensen Huang, schloss sich Busch auf der Bühne an, um ihre Partnerschaft zur Entwicklung des industriellen KI-Betriebssystems zu erweitern. Siemens hat die Software Digital Twin Composer auf den Markt gebracht, um das industrielle Metaversum in großem Maßstab zu ermöglichen. Athina Kanioura, CEO für Lateinamerika und Global Chief Strategy and Transformation Officer von PepsiCo, erläuterte, wie PepsiCo die Software Digital Twin Composer einsetzt, um Upgrades für seine Anlagen in den USA zu simulieren, wobei eine weltweite Ausweitung geplant ist. Siemens präsentierte neue Technologien zur Beschleunigung der Arzneimittelforschung, zum autonomen Fahren und zur Effizienz in der Fertigung. Im Bereich der Fertigung kündigte Siemens eine Zusammenarbeit an, um industrielle KI auf Meta Ray-Ban KI-Brillen zu übertragen.

Medientage (4.–5. Januar)

Pressekonferenzen

Auf den Pressekonferenzen im Mandalay Bay-Hotel gaben führende Unternehmen wichtige Ankündigungen bekannt und lösten einen weltweiten Medienrummel aus. Acht Unternehmen nahmen teil, darunter Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto Group, Hisense, Hyundai, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc. und The LEGO Group.

CES Unveiled

Bei CES Unveiled Las Vegas, der offiziellen Presseveranstaltung der CES 2026, präsentierten mehr als 225 Unternehmen ihre bahnbrechenden Innovationen, darunter Kolibree von Baracoda, eine spielerische Zahnbürste für Kinder, der Stillmonitor Coro, Earflo, ein nicht-invasives Gerät zur Linderung des Ohrdrucks bei Kindern, das robotische Exoskelett von Dephy, den tragbaren KI-Notizblock von Plaud und die elektrischen Skier von Skywheel.

CES Tech Trends to Watch (Beachtenswerte CES Technologie-Trends)

Brian Comiskey, Senior Director, Innovation und Trends, CTA, und Melissa Harrison, Vice President, Marketing und Kommunikation, CTA, präsentierten die CES 2026 Tech Trends to Watch. Diese Veranstaltung, die nur für Medienvertreter zugänglich war, bot Einblicke in die Zukunft der Technologie und zeigte auf, wie KI personalisierte Verbrauchererfahrungen ermöglicht und digitale Gesundheitslösungen für ein längeres und gesünderes Leben vorantreibt. Die U.S. Consumer Technology Industry Forecast kam zu dem Schluss, dass die Branche im Jahr 2026 einen Umsatz von 565 Milliarden US-Dollar erzielen wird, was einem Wachstum von 3,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Mehr auf der CES

Bei einer Rekordzahl von Einreichungen für die CES Innovation Awards® 2026 wurden diese Woche weitere Preisträger ausgezeichnet. Die Teilnehmer können ausgewählte Gewinnerprodukte persönlich beim CES Innovation Awards Showcase im Venetian an Stand Nr. 50043 begutachten.

Während einer Banddurchtrennung zur Eröffnung der LVCC-Renovierung und zum Start der CES kündigte die CTA an, dass sie zwei wichtige Nachhaltigkeitsprojekte der Stadt Las Vegas im Rahmen des CES 2026 Green Grants-Programms mit 125.000 US-Dollar unterstützen wird. Darin enthalten sind Beiträge zur stadtweiten Baumpflanzungsinitiative und zur Aufrüstung energieeffizienter Straßenlaternen. Diese Projekte unterstützen die Nachhaltigkeitsbemühungen von Las Vegas und zeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Gemeinde und Technik effektive Lösungen hervorbringen kann.

Die CES Foundry, eine neue Community, die führende KI- und Quantenwissenschaftler vereint, wird am Mittwoch, den 7. Januar, für zwei Tage mit Programminhalten, Demos und Networking im Fontainebleau eröffnet. Die CES 2026 bietet mehr als 400 Konferenzsitzungen mit Top-Tracks und Bühnen zu Themen wie Great Minds, Accessibility, C Space®, Digitale Gesundheit, Innovation Policy Summit, Fertigung, und mehr. Mehr als 1300 Redner werden auf der Bühne stehen, darunter Prominente und Staatsvertreter. Auf CES.tech finden Sie Live-Updates und Streams vom CES 2025-Programm.

Laden Sie die CES-App aus den App Stores von Android und Apple herunter, um Ihren Messebesuch zu planen und vor Ort zu navigieren.

Informationen zur CES®:

Die CES ist die wichtigste Technologiemesse der Welt – der Prüfstand für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier schließen die größten Unternehmen der Welt Geschäfte ab und treffen neue Partner. Auf der Bühne haben die klügsten Innovatoren das Wort. Die CES, die vom Verband „Consumer Technology Association (CTA)®" ausgerichtet und produziert wird, umfasst alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2026 findet vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas statt. Erfahren Sie mehr unter CES.techund folgen Sie der CES auf Social Media.

Informationen zur Consumer Technology Association (CTA)®:

Die CTA ist Nordamerikas größter Technologieverband und repräsentiert den Technologiesektor. Zu unseren Mitgliedern zählen die weltweit führenden Innovatoren – von Startups bis hin zu globalen Marken – die dazu beitragen, mehr als 18 Millionen Arbeitsplätze in den USA zu sichern. Die CTA ist Eigentümerin und Veranstalterin der CES® – des weltweit einflussreichsten Technologie-Events. Finden Sie uns unter CTA.tech. Folgen Sie uns @CTAtech.

