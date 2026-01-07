創新者雲集：CES 2026 今天開幕

拉斯維加斯2026年1月6日 /美通社/ -- CES® 2026 今天正式開幕，歡迎各界高瞻遠矚者、業界與政府領袖、投資者與傳媒出席這全球科技盛會。CES 2026 佔地超過 260 萬平方英呎，這是實現嶄新理念與創新者們展示未來科技發展方向之地。作為全球最具影響力科技盛會，CES 匯聚超過 4100 個參展商。他們展示無障礙、AI、數碼醫療、能源、企業解決方案、沉浸式娛樂、交通運輸、量子科技和機械人等方面的發明。

該展覽以兩天互動的傳媒日拉開序幕，提供多項重要產品與合作公佈，以及獨家產品展示。CES 2026 由 Consumer Technology Association (CTA)® 主辦，今天至 1 月 9 日（星期五），在拉斯維加斯內 13 個場地舉行，包括最新翻新的 Las Vegas Convention Center (LVCC)。CES 將成為首個使用該場地的活動，並標誌為耗資 6 億美元 LVCC 現有場地翻新工程竣工。

CTA 執行主席兼行政總裁 Gary Shapiro 表示：「CES 是創新者匯萃、商業加速發展、合作夥伴關係萌芽，以及科技轉化現實世界挑戰為豐富機會之地。我們很高興看到全球創新者雲集，並展示即將塑造未來的嶄新成果。」

CTA 主席 Kinsey Fabrizio 表示：「整個科技生態系統（從全球品牌到創新初創企業），雲集 CES 。CES 是個創新發明之地，從理念轉化為影響。這裡是見證科技如何改善數百萬人生活的最佳場所。」

CTA 的 State of the Industry Address 演講，將由 Shapiro 和 Fabrizio 發表。這為該展覽定下基礎——突顯 AI 正在如何啟發創新發明。CES 是證明 AI 冒起，以及人類為全部核心的場所。

主題演講

AMD

AMD 主席兼行政總裁蘇姿丰博士探討該公司的 AI 產品系列與深入跨產業合作，如何轉化 AI 承諾為現實世界影響，並強調 AI 無所不在和惠及每個人。蘇姿丰發表多款 AI 為核心的新產品，包括新一代 AI PC 採用的 Ryzen AI 400 系列處理器、企業採用的 MI440X GPU，以及 Ryzen AI Halo 開發者平台。重點介紹與合作夥伴（例如 OpenAI），從數據中心到邊緣裝置與實際應用程式的 AI 整合。她還率先展示，該公司的「Helios」機架式平台。美國總統科技顧問克拉齊奧斯與蘇姿丰同台，共同探討推動 AI 創新發明、競爭與機會中，公私營協作所擔當的角色。AMD 宣佈投資 1.5 億美元，向更多課堂與社區帶來 AI。

Siemens

Siemens AG 主席兼行政總裁博樂仁，揭示多個加速工業 AI 革命的科技。NVIDIA 創辦人暨行政總裁黃仁勳與 Busch 同台，宣佈就建立工業 AI 作業系統，擴大合作關係。Siemens 推出 Digital Twin Composer 軟件，驅動大規模工業元宇宙。PepsiCo 拉丁美洲行政總裁兼全球首席策略與轉型總監 Athina Kanioura 探討 PepsiCo 如何利用 Digital Twin Composer 軟件，而為全球推廣張計劃，進行美國設施升級模擬。Siemens 重點介紹多個最新科技，而這些科技加速藥物研發、自動駕駛與提升廠房效率。在製造業領域，Siemens 宣佈與 Meta Ray-Ban AI 眼鏡公司合作，引進工業 AI 至 Meta Ray-Ban AI 眼鏡。

傳媒日（1 月 4 日至 5 日）

新聞發佈會

在 Mandalay Bay 舉行的新聞發佈會上，各大品牌公佈重大消息，引起全球傳媒熱議。總共八間公司參與，包括 Bosch、Doosan Bobcat、Geely Auto Group、Hisense,、Hyundai、LG Electronics、Sony Honda Mobility Inc. 與 The LEGO Group。

CES 揭幕

CES Unveiled Las Vegas 是 CES 2026 的正式新聞發佈會，介紹超過 225 間公司及其創新發明，例如 Baracoda 的 Kolibree 兒童遊戲牙刷、Coro 的母乳哺餵監測儀、Earflo 的非侵入式兒童耳壓舒緩裝置、Dephy 的機械人外骨骼裝置、Plaud 的穿戴式 AI 記筆記錄器，以及 Skywheel 的電動滑雪板。

CES Tech Trends to Watch

CTA 創新與趨勢資深總監 Brian Comiskey 與 CTA 市場營銷與傳訊副總裁 Melissa Harrison，主持 CES 2026 Tech Trends to Watch。本次傳媒限定參與活動，深入探討科技的未來，重點介紹 AI 如何實現更個人化消費者體驗，並推動數碼醫療解決方案，從而支援更長壽兼更健康的生活。U.S. Consumer Technology Industry Forecast 指出，該產業預計在 2026 年將達 5,650 億美元的收入，同比增長 3.7%。

更多 CES 資料

2026 年 CES Innovation Awards® 的參賽作品數量創歷史新高， 本週還有更多得獎者獲獎。出席者可於 Venetian 內 CES Innovation Awards Showcase 第 50043 號攤位，親身探索部份得獎產品。

在 LVCC 翻新工程揭幕暨 CES 開幕剪綵儀式上，CTA 宣佈將透過 CES 2026 Green Grants 計劃，向兩個主要 City of Las Vegas 可持續發展項目，提供 125,000 美元資助。這包括為都市植樹造林計劃和節能路燈升級，提供資助。這些計劃支持拉斯維加斯的可持續發展努力，並表示政府、社區與科技之間的合作，可以創造有效率的解決方案。

CES Foundry是個全新社區，匯聚 AI 與量子界領袖。它將於 1 月 7 日星期三，假 Fontainebleau 開幕。此活動為期兩天，屆時將舉辦各種活動、示範與交流。CES 2026 將舉辦超過 400 場會議，而熱門主題和演講，例如英雄所見、無障礙、C Space®、數碼醫療、創新政策高峰會和製造業等。超過 1300 名演講者將登台演講，當中包括名人與政府官員。請瀏覽 CES.tech，查看 CES 2025 即時更新與觀看直播。

請於 Android 和 Apple 應用程式商店下載 CES App，規劃展覽行程和使用實地導航。

關於 CES®：

CES 是全球最具影響力的科技盛會，也是創新科技與全球創新者的實證場地。這是全球最大品牌進行商業合作和結識新夥伴的場所，也是最具創新精神創新者登上的舞台。CES 由 Consumer Technology Association (CTA)® 擁有和舉辦，涵蓋科技界的各方面。1 月 6 日至 9 日，CES 2026 將於拉斯維加斯舉行。如欲了解更多，請瀏覽 CES.tech，並於社交媒體追蹤 CES 。

關於 Consumer Technology Association (CTA)®：

CTA 是北美最大科技貿易協會，也是科技業界代表。我們的會員是全球領先創新者——從初創公司到全球品牌——協助支持超過 1,800 萬個美國就業機會。CTA 擁有和主辦 CES® —— 全球最具影響力的科技盛會。請瀏覽 CTA.tech，認識本會。關注我們 @CTAtech。

