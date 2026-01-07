혁신 기업들의 무대 CES 2026 오늘 개막

라스베이거스, 2026년 1월 7일 /PRNewswire/ -- CES® 2026이 오늘 공식 개막해 혁신가와 업계 및 정부 지도자, 투자자, 언론인들이 전 세계 기술의 장으로 모이고 있다. 260만 제곱피트가 넘는 넓은 공간에서 열리는 CES 2026은 획기적인 아이디어가 실현되는 곳이자 혁신가들이 차세대 기술을 소개하는 무대다. 세계 최대 기술 행사로 4100여 개의 전시업체가 한데 모여 접근성, AI, 디지털 헬스, 에너지, 기업 솔루션, 몰입형 엔터테인먼트, 모빌리티, 양자, 로봇 공학 등 분야별 혁신 기술을 선보이는 융합의 장이기도 하다.

행사 첫 순서로 다이내믹한 미디어 데이가 두 차례 열려 주요 제품과 파트너십이 발표되고 특별 제품 시연 행사도 펼쳐졌다. CES 2026은 전미소비자기술협회(Consumer Technology Association, CTA)®의 주관으로 오늘부터 1월 9일(금)까지 새로 단장한 라스베이거스 컨벤션 센터(LVCC)를 포함해 라스베이거스 내 13개 행사장에서 진행된다. CES는 새 LVCC에서 열리는 첫 행사로, 6억 달러가 투입된 구 LVCC 공간의 리모델링을 기념하는 기회를 갖게 됐다.

게리 샤피로(Gary Shapiro) CTA 회장 겸 CEO는 "CES는 혁신 기업이 모이고, 비즈니스가 빨라지고, 파트너십이 만들어지고 기술이 현실의 문제를 해결해 기회를 창출하는 곳"이라며 "글로벌 혁신 기업들이 모여 미래를 바꿔 놓을 획기적인 기술을 선보인다니 꿈만 같다"고 말했다.

킨제이 파브리지오(Kinsey Fabrizio) CTA 사장은 "글로벌 브랜드부터 선구적인 스타트업까지 기술 생태계 전체가 CES에 모인다"며 "CES는 혁신이 아이디어에서 실질적인 영향력으로 전환되는 곳이다. 기술이 어떻게 수백만 명의 삶을 개선하는지 보고 싶다면 여기보다 나은 곳은 없을 것이다"라고 말했다.

샤피로와 파브리지오가 진행한 CTA 업계 현황 연설(CTA's State of the Industry Address)에서 이번 행사의 분위기가 묻어났다. 바로, AI가 어떻게 혁신을 촉발하는지, CES가 혁신을 비상시키는 무대이며 그 모든 것의 중심에는 사람이 있다는 사실이다.

기조연설

AMD

AMD 회장 겸 CEO 리사 수(Lisa Su) 박사는 자사 AI 제품과 업계 간 긴밀한 협업을 통해 AI의 잠재력을 실제 영향력으로 전환하는 방안을 설명하며 AI는 어디에나 있고, 또 모두를 위한 것이라고 역설했다. 수 회장은 차세대 AI PC용 Ryzen AI 400 시리즈, 기업용 MI440X GPU, Ryzen AI Halo 개발자 플랫폼과 같은 AI 기반 신제품을 공개하며 데이터 센터부터 에지 디바이스, 실사용 환경에 이르기까지 OpenAI와 같은 파트너와 AI 통합을 이뤄내는 것이 중요하다고 강조했다. 아울러 "Helios" 랙 스케일 플랫폼의 초기 모습도 공개했다. 마이클 크라치오스(Michael Kratsios) 대통령 과학 기술 고문은 수 회장과 함께 무대에 올라 AI 혁신과 경쟁력 및 기회를 추진하기 위한 민관의 협력 방안을 논의했다. AMD는 교실과 커뮤니티에 AI를 확대하기 위해 1억 5000만 달러를 투자하겠다고 밝혔다.

지멘스

롤랜드 부시(Roland Busch) 지멘스 AG 사장 겸 CEO는 산업 AI 혁명을 촉진할 기술을 공개했다. 젠슨 황(Jensen Huang) 엔비디아 설립자 겸 CEO도 부시 사장과 함께 무대에 올라 산업용 AI 운영 체제 구축을 위해 파트너십을 확대하기로 했다고 밝혔다. 지멘스는 산업용 메타버스를 대규모로 지원하는 Digital Twin Composer 소프트웨어를 출시했다. 아티나 카니오라(Athina Kanioura) 펩시코(PepsiCo) 남미 및 글로벌 담당 최고 전략 혁신 책임자는 펩시코가 미국 내 시설의 업그레이드를 시뮬레이션하여 전 세계로 확대하는 과정에서 Digital Twin Composer 소프트웨어를 어떻게 활용하고 있는지 설명했다. 지멘스는 신약 발견, 자율 주행, 현장 효율을 고도화하는 신기술도 집중 조명했다. 또한 제조 분야에서 산업용 AI를 메타 레이밴 AI 안경(Meta Ray-Ban AI Glasses)에 도입하는 협업 프로젝트도 발표했다.

미디어 데이 (1 월 4~5 일 )

기자 간담회

주요 브랜드들이 만달레이 베이에서 기자 회견을 열고 중요한 소식을 발표하며 전 세계 언론을 뜨겁게 달궜다. 이날 회견장에는 보쉬, 두산밥캣, 지리 자동차 그룹, 하이센스, 현대, LG전자, 소니 혼다 모빌리티, 레고 그룹 등 총 8개 기업이 참석했다.

CES 언베일드

CES 2026의 공식 언론 행사인 CES 언베일드 라스베이거스(CES Unveiled Las Vegas)에는 225 개 이상의 기업이 참여해 바라코다(Baracoda)의 Kolibree 어린이 게임형 칫솔, 코로(Coro)의 모유 수유 모니터, 아동의 귀 압력을 낮춰 주는 이어플로(Earflo) 비침습 장치, 데피(Dephy)의 로봇 외골격 장치, 플라우드(Plaud)의 웨어러블 AI 노트 필기장, 스카이휠(Skywheel)의 전동 스키 등 획기적인 혁신 제품을 소개했다.

주목해야 할 CES 기술 트렌드

브라이언 코미스키(Brian Comiskey) CTA 혁신 트렌드 담당 수석 이사와 멜리사 해리슨(Melissa Harrison) CTA 마케팅 커뮤니케이션 담당 부사장은 CES 2026에서 주목해야 할 기술 트렌드를 발표했다. 언론만을 대상으로 진행된 이번 행사는 기술의 미래를 엿볼 수 있는 자리로, AI가 개인화된 소비자 경험을 강화하고 디지털 건강 솔루션을 발전시켜 인간의 수명 연장과 건강 증진에 어떻게 기여하는지 소개했다. 미국 소비자 기술 산업 전망(U.S. Consumer Technology Industry Forecast)에서는 이 산업이 2026년에 전년 대비 3.7% 성장한 5650억 달러의 매출을 달성할 것으로 예측했다.

그 밖의 CES 이모저모

CES Innovation Awards®에 역사상 가장 많은 제품이 출품된 가운데 이번 주에 추가 수상자가 발표되었다. 참가자들은 베네티안 부스 #50043에서 열리는 CES 혁신상 쇼케이스(CES Innovation Awards Showcase)에서 엄선된 수상작들을 직접 살펴볼 수 있다.

CTA는 리본 커팅으로 LVCC 리모델링과 CES의 시작을 알리는 자리에서 CES 2026 그린 그랜트(CES 2026 Green Grant) 프로그램을 통해 라스베이거스 시의 지속 가능성 프로젝트 두 건에 12만 5000달러를 기부하겠다고 발표했다. 하나는 도시 전역에 나무를 심는 프로젝트, 다른 하나는 가로등 에너지 효율화 프로젝트다. 이 두 프로젝트는 라스베이거스의 지속 가능성 활동을 지원하며 정부, 지역사회, 기술 간 협력이 효과적인 솔루션을 도출할 수 있음을 보여준다.

AI와 양자 분야의 리더들이 한데 모이는 새 커뮤니티 CES 파운드리(CES Foundry)가 1월 7일 수요일 폰텐블로 호텔에서 이틀에 걸쳐 프로그램, 데모, 네트워킹 행사를 개최한다. CES 2026에서는 그레이트 마인즈(Great Minds), 접근성(Accessibility), C Space®, 디지털 헬스(Digital Health), 혁신 정책 서밋(Innovation Policy Summit), 제조(Manufacturing) 등 주요 트랙과 스테이지를 포함해 400 개 이상의 컨퍼런스 세션이 열린다. 유명인과 정부 관계자를 포함해 1300여 명이 무대에 연사로 오를 예정이다. CES.tech에서 CES 2025 프로그램 실시간 소식과 스트리밍을 확인할 수 있다.

안드로이드와 애플 앱에서 CES 앱을 다운로드하면 행사 참여 일정을 계획하고 현장에서 길 안내를 받을 수 있다.

CES® 소개

세계에서 가장 영향력이 큰 기술 행사인 CES는 획기적인 기술과 글로벌 혁신 기업들을 위한 검증 무대다. 세계 최대 브랜드들이 비즈니스를 하고 새로운 파트너를 만나며 가장 영민한 혁신 기업들을 만나볼 수 있다. 전미소비자기술협회(CTA)®가 소유하고 주관하는 CES는 기술 분야의 모든 면면을 다룬다. CES 2026은 1월 6일부터 9일까지 라스베이거스에서 열린다. 자세한 사항은 CES.tech에서 확인하거나 SNS에서 CES를 팔로우해 확인할 수 있다.

전미소비자기술협회(CTA)® 소개

CTA는 북미 최대 기술교역협회로 기술 분야 그 자체다. 스타트업부터 글로벌 브랜드까지 세계적인 혁신 기업들이 회원으로 소속되어 있으며, 미국 내 1,800만 개 이상의 일자리를 지원하고 있다. 세계에서 가장 권위 있는 기술 행사인 CES® 역시 CTA에서 소유하고 주관한다. 자세한 정보는 홈페이지 CTA.tech를 방문하거나 @CTAtech를 팔로우해 확인할 수 있다.

