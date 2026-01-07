Los innovadores se hacen presentes: CES 2026 abre hoy

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- CES® 2026 abre oficialmente sus puertas hoy, dando la bienvenida a visionarios, líderes de la industria y gobiernos, inversores y medios de comunicación al punto de encuentro global de la tecnología. Con más de 2,6 millones de pies cuadrados netos, CES 2026 es el lugar donde las ideas innovadoras cobran vida y donde los innovadores se dan cita para destacar las últimas novedades en tecnología. Como el evento tecnológico más potente del mundo, CES reúne a más de 4.100 expositores que muestran innovación en accesibilidad, IA, salud digital, energía, soluciones empresariales, entretenimiento inmersivo, movilidad, cuántica, robótica y más.

El evento comenzó con dos dinámicos Días de Prensa, repletos de importantes anuncios de productos y colaboraciones, y demostraciones exclusivas. Organizado por la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA)®, CES 2026 se celebra desde hoy hasta el viernes 9 de enero en 13 sedes de Las Vegas, incluyendo el recientemente renovado Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC). CES será el primer evento en utilizar este espacio, marcando la finalización de la renovación de 600 millones de dólares del campus histórico del LVCC.

"CES es el lugar donde se dan cita los innovadores, se aceleran los negocios, se impulsan las alianzas y la tecnología transforma los desafíos del mundo real en oportunidades audaces", afirmó Gary Shapiro, presidente ejecutivo y consejero delegado de CTA. "Nos entusiasma ver a innovadores globales presentarse y revelar los avances que definirán el futuro".

"Desde marcas globales hasta empresas emergentes pioneras, todo el ecosistema tecnológico se reúne en el CES", afirmó Kinsey Fabrizio, presidente de CTA. "El CES es donde la innovación pasa de la idea al impacto. No hay mejor lugar para presenciar la posibilidad de cómo la tecnología puede mejorar la vida de millones de personas".

El discurso sobre el estado de la industria de CTA, pronunciado por Shapiro y Fabrizio, marcó el tono del evento, destacando cómo la IA está impulsando la innovación, el CES es el campo de pruebas donde despega y las personas están en el centro de todo.

Citas clave

AMD

La presidenta y consejera delegada de AMD, la doctora Lisa Su, analizó cómo la cartera de productos de IA de la compañía y las sólidas colaboraciones intersectoriales están convirtiendo la promesa de la IA en un impacto real, destacando que la IA está presente en todas partes y al alcance de todos. Su presentó nuevos productos centrados en la IA, como la serie Ryzen AI 400 para PC de IA de próxima generación, la GPU MI440X para empresas y la plataforma para desarrolladores Ryzen AI Halo, haciendo hincapié en la integración de la IA desde los centros de datos hasta los dispositivos edge y las aplicaciones del mundo real con socios como OpenAI. También ofreció un avance de su plataforma a escala de rack "Helios". Michael Kratsios, asesor de Ciencia y Tecnología de la presidenta, se unió a Su en el escenario para conversar sobre el papel de la colaboración público-privada en el impulso de la innovación, la competitividad y las oportunidades en IA. AMD anunció un compromiso de 150 millones de dólares para llevar la IA a más aulas y comunidades.

Siemens

El presidente y consejero delegado de Siemens AG, Roland Busch, presentó tecnologías para acelerar la revolución de la IA industrial. El fundador y consejero delegado de NVIDIA, Jensen Huang, se unió a Busch en el escenario para ampliar su colaboración y desarrollar el sistema operativo de IA industrial. Siemens lanzó el software Digital Twin Composer para impulsar el metaverso industrial a escala. Athina Kanioura, consejera delegada para América Latina y directora global de Estrategia y Transformación de PepsiCo, explicó cómo PepsiCo utiliza el software Digital Twin Composer para simular las mejoras en sus instalaciones en EE.UU. con planes de escalar a nivel mundial. Siemens destacó las nuevas tecnologías para acelerar el descubrimiento de fármacos, la conducción autónoma y la eficiencia en el taller. En el ámbito de la fabricación, Siemens anunció una colaboración para incorporar la IA industrial a las gafas Meta Ray-Ban AI.

Días de prensa (4 y 5 de enero)

Conferencias de prensa

Marcas líderes dieron a conocer importantes anuncios y generaron revuelo mediático mundial en conferencias de prensa en el Mandalay Bay. Participaron ocho empresas, entre ellas Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto Group, Hisense, Hyundai, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc. y The LEGO Group.

CES Unveiled

CES Unveiled Las Vegas, el evento de prensa oficial de CES 2026, contó con más de 225 empresas y sus innovaciones revolucionarias, como el cepillo de dientes gamificado Kolibree de Baracoda para niños, el monitor de lactancia materna de Coro, el dispositivo no invasivo de Earflo para aliviar la presión del oído de los niños, el dispositivo de exoesqueleto robótico de Dephy, el tomador de notas portátil con inteligencia artificial de Plaud y los esquís eléctricos de Skywheel.

Tendencias tecnológicas de CES que hay que tener en cuenta

Brian Comiskey, director sénior de innovación y tendencias de CTA, y Melissa Harrison, vicepresidenta de marketing y comunicaciones de CTA, presentaron las Tendencias Tecnológicas a Seguir en CES 2026. Este evento, exclusivo para medios, ofreció perspectivas sobre el futuro de la tecnología, destacando cómo la IA permite experiencias de consumo más personalizadas y avanza en las soluciones de salud digital para promover una vida más larga y saludable. El Pronóstico de la Industria de Tecnología de Consumo de EE. UU. concluyó que se proyecta que la industria alcance los 565.000 millones de dólares en ingresos en 2026, con un crecimiento interanual del 3,7 %.

Más en CES

Tras un número récord de candidaturas a los Premios a la Innovación CES® 2026, esta semana se reconocieron nuevos galardonados. Los asistentes podrán explorar personalmente los productos ganadores seleccionados en la Exhibición de los Premios a la Innovación CES en el Venetian, stand n° 50043.

Durante la inauguración de la renovación del LVCC y el inicio del CES, la CTA anunció su intención de otorgar 125.000 dólares para apoyar dos importantes proyectos de sostenibilidad de la Ciudad de Las Vegas a través del programa de Subvenciones Verdes de CES 2026. Esto incluye contribuciones a la iniciativa de plantación de árboles en toda la ciudad y la modernización del alumbrado público para lograr una mayor eficiencia energética. Estos proyectos apoyan las iniciativas de sostenibilidad de Las Vegas y demuestran que la colaboración entre el gobierno, la comunidad y el sector tecnológico puede generar soluciones eficaces.

CES Foundry, una nueva comunidad que reúne a líderes en IA y cuántica, abrirá sus puertas el miércoles 7 de enero en el Fontainebleau durante dos días de programación, demostraciones y networking. CES 2026 contará con más de 400 sesiones de conferencias con temas y escenarios destacados como Grandes Mentes, Accesibilidad, C Space®, Salud Digital, Cumbre de Políticas de Innovación, Fabricación y más. Más de 1.300 ponentes participarán en el escenario, incluyendo celebridades y funcionarios gubernamentales. Visite CES.tech para obtener actualizaciones en vivo y transmisiones de la programación de CES 2025.

Descargue la aplicación CES en las tiendas de aplicaciones de Android y Apple para planificar su exposición y navegar en el lugar.

Acerca de CES®:

CES es el evento tecnológico más importante del mundo: el escenario ideal para tecnologías revolucionarias e innovadores globales. Aquí es donde las marcas más importantes del mundo hacen negocios y conocen nuevos socios, y los innovadores más destacados dan la talla. Organizado por la Consumer Technology Association (CTA)®, CES abarca todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2026 se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Más información en CES.tech y siga a CES en redes sociales.

Acerca de Consumer Technology Association (CTA)®:

Como la asociación comercial de tecnología más grande de Norteamérica, CTA representa al sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde startups hasta marcas globales, que contribuyen a la creación de más de 18 millones de empleos en Estados Unidos. CTA es la propietaria y productora de CES®, el evento tecnológico más importante del mundo. Encuéntrenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg