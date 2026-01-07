Les innovateurs au rendez-vous : le CES 2026 ouvre ses portes aujourd'hui

LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- CES® 2026 ouvre officiellement ses portes aujourd'hui, accueillant les visionnaires, les leaders de l'industrie et de l'administration, les investisseurs et les médias à la célébration mondiale de la technologie. S'étendant sur plus de 2,6 millions de mètres carrés nets, CES 2026 est l'endroit où les idées révolutionnaires prennent vie et où les innovateurs accourent pour présenter les prochaines nouveautés technologiques. En tant qu'événement technologique le plus important au monde, le CES réunit plus de 4 100 exposants qui présentent des innovations dans les domaines de l'accessibilité, de l'IA, de la santé numérique, de l'énergie, des solutions d'entreprise, du divertissement immersif, de la mobilité, de la quantique, de la robotique, et bien plus encore.

Le salon a débuté par deux journées presse dynamiques avec des annonces de produits et de partenariats majeurs et des démonstrations de produits exclusives. Organisé par la Consumer Technology Association (CTA)®, CES 2026 débute aujourd'hui et se déroule jusqu'au vendredi 9 janvier sur 13 sites à Las Vegas, y compris le Las Vegas Convention Center (LVCC) récemment rénové. Le CES sera le premier événement à utiliser l'espace, qui marque l'achèvement de la rénovation du campus hérité du LVCC, d'une valeur de 600 millions de dollars.

« Le CES est l'endroit où les innovateurs se retrouvent, où les affaires s'accélèrent, où les partenariats s'enflamment et où la technologie transforme les défis du monde réel en opportunités audacieuses », a déclaré Gary Shapiro, président exécutif et directeur général du CTA. « Nous sommes ravis d'accueillir des innovateurs venus du monde entier pour présenter et dévoiler les innovations révolutionnaires qui façonneront l'avenir ».

« Des marques mondiales aux startups les plus innovantes, tout l'écosystème de la technologie se retrouve au CES », a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente du CTA. « Le CES est l'endroit où l'innovation passe de l'idée à l'impact. Il n'y a pas de meilleur lieu pour découvrir comment la technologie peut améliorer la vie de millions de personnes. »

Le discours du CTA sur l'état de l'industrie, prononcé par G. Shapiro et K. Fabrizio, a donné le ton du salon - en soulignant comment l'IA dynamise l'innovation et comment le CES est le terrain d'essai où elle prend son essor en privilégiant toujours les individus.

Discours d'ouverture

AMD

Lisa Su, présidente et directrice générale d'AMD, a expliqué comment le portefeuille de produits d'IA de l'entreprise et des collaborations intersectorielles approfondies transforment la promesse de l'IA en un impact réel, soulignant que l'IA est omniprésent et pour tout le monde. L. Su a présenté de nouveaux produits axés sur l'IA, notamment la gamme Ryzen AI 400 pour les ordinateurs IA de nouvelle génération, le GPU MI440X pour les entreprises et la plateforme de développement Ryzen AI Halo, en mettant l'accent sur l'intégration de l'IA des centres de données aux appareils périphériques et aux applications du monde réel avec des partenaires tels qu'OpenAI. Elle a également donné un premier aperçu de la plate-forme « Helios » à l'échelle du rack. Michael Kratsios, conseiller du président pour la science et la technologie, a rejoint L. Su sur scène pour une conversation sur le rôle de la collaboration public-privé dans l'avancement de l'innovation, de la compétitivité et des opportunités de l'IA. AMD a annoncé un engagement de 150 millions de dollars pour introduire l'IA dans davantage de salles de classe et de communautés.

Siemens

Roland Busch, président-directeur général de Siemens AG, a présenté des technologies visant à accélérer la révolution industrielle de l'IA. Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, a rejoint R. Busch sur scène pour annoncer l'extension de leur partenariat en vue de créer le système d'exploitation d'IA industrielle. Siemens a lancé le logiciel Digital Twin Composer pour alimenter le métavers industriel à grande échelle. Athina Kanioura, PDG de PepsiCo pour l'Amérique latine et responsable de la stratégie et de la transformation au niveau mondial, a expliqué comment PepsiCo utilise le logiciel Digital Twin Composer pour simuler les mises à niveau de ses installations aux États-Unis en vue d'une expansion à l'échelle mondiale. Siemens a présenté de nouvelles technologies pour accélérer la découverte de médicaments, la conduite autonome et l'efficacité des ateliers. Dans le domaine de la fabrication, Siemens a annoncé une collaboration visant à introduire l'IA industrielle dans les lunettes IA Meta Ray-Ban.

Journées des médias (4-5 janvier)

Conférences de presse

Des marques de premier plan ont effectué des annonces majeures qui ont suscité l'engouement des médias mondiaux lors de conférences de presse au Mandalay Bay. Huit entreprises y ont participé, dont Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto Group, Hisense, Hyundai, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc. et The LEGO Group.

CES Unveiled

« CES Unveiled Las Vegas », l'événement de presse officiel de CES 2026, a concerné plus de 225 entreprises et leurs innovations révolutionnaires telles que la brosse à dents ludique Kolibree de Baracoda, destinée aux enfants, le moniteur d'allaitement de Coro, le dispositif non invasif Earflo pour soulager la pression auriculaire des enfants, le dispositif d'exosquelette robotisé Dephy, le preneur de notes IA portable de Plaud et les skis électriques de Skywheel.

Tendances technologiques à surveiller au CES

Brian Comiskey, directeur principal de l'innovation et des tendances au CTA, et Melissa Harrison, vice-présidente du marketing et de la communication au CTA, ont présenté l'événement « Tendances technologiques à surveiller au CES 2026 ». Cet événement réservé aux médias a consisté en un tour d'horizon de l'avenir de la technologie, en soulignant comment l'IA permet des expériences de consommation plus personnalisées et fait progresser les solutions de santé numérique pour favoriser une vie plus longue et plus saine. L'étude prévisionnelle « U.S. Consumer Technology Industry Forecast » a conclu que l'industrie devrait atteindre 565 milliards de dollars de recettes en 2026, avec une croissance de 3,7 % en glissement annuel.

Autres événements du CES

Avec un nombre record de candidatures aux CES Innovation Awards® 2026, de nouveaux lauréats ont été récompensés cette semaine. Les participants peuvent découvrir les produits gagnants en personne à la vitrine des prix de l'innovation du CES au Venetian, stand n° 50043.

Lors de la coupure du ruban dévoilant la rénovation du LVCC et marquant le début du CES, le CTA a annoncé son intention d'attribuer 125 000 dollars pour soutenir deux projets majeurs de développement durable de la ville de Las Vegas dans le cadre du programme CES 2026 Green Grants (subventions vertes). Il s'agit en particulier de contributions à l'initiative de plantation d'arbres à l'échelle de la ville et à la modernisation de l'éclairage public pour en améliorer l'efficacité énergétique. Ces projets soutiennent les efforts de Las Vegas en matière de développement durable et montrent que la collaboration entre les pouvoirs publics, la communauté et les entreprises technologiques peut engendrer des solutions efficaces.

La CES Foundry, une nouvelle communauté réunissant les leaders de l'IA et du quantique, ouvrira ses portes le mercredi 7 janvier pour deux jours de programmation, de démonstrations et de réseautage au Fontainebleau. CES 2026 offre plus de 400 conférences avec des sessions thématiques et des scènes associées comme, notamment, Great Minds (Grands esprits), Accessibility (Accessibilité), C Space®, Digital Health (Sante numérique), Innovation Policy Summit (Sommet sur la politique de l'innovation et Manufacturing (Fabrication). Plus de 1 300 orateurs monteront sur scène, dont des célébrités et des représentants de l'administration. Consultez CES.tech pour l'actualité en direct et les flux de la programmation du CES 2025.

Téléchargez l'application CES sur les boutiques d'applications Android et Apple pour planifier votre exposition et naviguer sur le site.

À propos du CES®:

Événement technologique le plus influent au monde, le CES est le terrain d'essai des technologies de rupture et des innovateurs internationaux. C'est là que les plus grandes marques mondiales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus talentueux occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, couvre tous les aspects du secteur technologique. Le salon CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur social.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord dans le domaine de la technologie, la CTA est le secteur technologique. Nos membres, qui sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, contribuent à plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA est propriétaire et productrice du CES®, le plus grand événement technologique mondial. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg