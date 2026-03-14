Os VCs e GCs de Lord Ashcroft terão uma nova casa no Museu Nacional do Exército

LONDRES, 14 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Coleção de cruzes de Victoria e George Crosses de Lord Ashcroft terá um novo lar no Museu Nacional do Exército em Londres.

A coleção é a maior do gênero no mundo. Foi construído por Lord Ashcroft nos últimos 40 anos e inclui quase 250 VCs e um número menor de GCs. Anteriormente, estava alojado no Imperial War Museum, em Londres, que fechou a Galeria Lord Ashcroft em setembro do ano passado, após 15 anos.

Lorde Ashcroft falou hoje de sua alegria com a notícia: "Estou muito feliz por ter encontrado um local tão excelente para esta coleção única de medalhas de bravura. Estou tão satisfeito que esses VCs e GCs, abrangendo muitas grandes guerras e conflitos dos últimos dois séculos, agora serão apreciados pelo público mais uma vez.

"O Museu Nacional do Exército compartilha minha paixão pelas próprias decorações e também por contar as incríveis histórias de bravura que as acompanham. Estou ansioso por uma parceria longa e feliz com o Museu por muitos anos."

Justin Maciejewski, diretor do Museu Nacional do Exército, disse: "É uma honra recebermos esses VCs e GCs da Coleção de Medalhas Lord Ashcroft. Somos gratos a Lorde Ashcroft por sua contínua generosidade e compromisso em defender essas histórias de extraordinária coragem.

"O Museu Nacional do Exército compartilha a história e a herança de nossos soldados em todo o mundo e ao longo dos séculos. Dentro dessa narrativa mais ampla, essas medalhas e os atos individuais de bravura e valor extraordinários que representam formam uma parte poderosa da história do Exército."

Chris Finney, administrador do Museu Nacional do Exército e presidente da VC and GC Association, disse: "Esta coleção rara e extensa abrange séculos de serviço militar, sacrifício e bravura extraordinária em todas as Forças Armadas.

"Temos o privilégio de ter a oportunidade de compartilhar essas medalhas - e as histórias pessoais inspiradoras que elas representam - com os visitantes e on-line para o público em geral, onde elas podem continuar a inspirar pessoas de todas as idades para as próximas gerações."

Lord Ashcroft começou sua coleção de CVs em 1986 com a compra de um único grupo de medalhas em leilão. A CV, instituída pela Rainha Vitória em 1856, é a condecoração de maior prestígio da Grã-Bretanha e da Comunidade Britânica por bravura na presença do inimigo. A CG, criada por Jorge VI em 1940, é a condecoração mais prestigiada da Grã-Bretanha e da Comunidade Britânica por bravura, não na presença do inimigo, e foi concedida a vários civis por atos de bravura.

Os VCs e GCs de Lord Ashcroft fazem parte da Coleção de Medalhas Lord Ashcroft mais ampla, que inclui condecorações das Forças Especiais e medalhas de valor nos céus e no mar. A longa paixão de Lord Ashcroft por prêmios de bravura foi inicialmente inspirada por seu falecido pai, Eric, que, quando jovem, participou dos desembarques do Dia D em 6 de junho de 1944.

A coleção de CVs de Lord Ashcroft inclui uma das apenas três CVs e Barras - o equivalente a duas CVs - que foram concedidas nos últimos 170 anos. Este é o grupo de medalhas concedido ao Capitão Noel Chavasse VC & Bar, MC, um oficial médico que serviu e foi morto durante a Grande Guerra.

Após o encerramento da galeria anterior, Lord Ashcroft tornou a sua coleção acessível digitalmente através do seu site. Esta nova parceria com o Museu Nacional do Exército permitirá que o público visite a coleção e se inspire nas histórias notáveis que representam.

A coleção VC e GC estará em exibição no Museu Nacional do Exército nos próximos dois anos. Enquanto isso, a partir de julho, algumas das medalhas de Lorde Ashcroft estarão em exibição no museu, incluindo exposições pop-up.

Como lar da história e do patrimônio do Exército, o Museu Nacional do Exército exibirá itens da Coleção de Medalhas Lord Ashcroft ao lado de suas coleções existentes de objetos, arquivos e obras de arte, contando as histórias de soldados e seus serviços - incluindo as origens da Cruz Vitória na Guerra da Crimeia.

Os CVs e CGs de Lord Ashcroft serão compartilhados em um empréstimo de longo prazo com o Museu Nacional do Exército. Juntamente com a exibição, o Museu está planejando um programa de exposições, recursos educacionais, palestras, passeios e conteúdo digital que explora as histórias humanas de coragem por trás das decorações.

Mais detalhes sobre a nova parceria entre Lord Ashcroft e o Museu Nacional do Exército relacionados à exibição de sua coleção VC e GC serão divulgados nos próximos meses.

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Endereço:

National Army Museum, Royal Hospital Road, London, SW3 4HT

Site:

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Museu Nacional do Exército

O Museu Nacional do Exército compartilha a história e a herança de nossos soldados e seu serviço no Exército, em todo o mundo e ao longo dos séculos. Através de nossas coleções, exploramos a história do Exército desde suas origens até os dias atuais. Nosso objetivo é envolver e inspirar a todos com as histórias de nossos soldados e como seu serviço molda nosso mundo; passado, presente e futuro.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932767/The_Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg

FONTE Lord Ashcroft