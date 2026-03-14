Ashcroft 勳爵收藏的維多利亞十字勳章及喬治十字勳章，將在倫敦國家陸軍博物館找到新歸宿

倫敦2026年3月14日 /美通社/ -- Ashcroft 勳爵收藏的維多利亞十字勳章 (VC) 及喬治十字勳章 (GC)，將在倫敦國家陸軍博物館 (National Army Museum) 找到新歸宿。

此批珍藏規模之大，冠絕全球同類藏品。 這批藏品由 Ashcroft 勳爵過去 40 年悉心蒐集而成，包括近 250 枚維多利亞十字勳章以及數量較少的喬治十字勳章。 這批勳章過往一直在倫敦帝國戰爭博物館 (Imperial War Museum) 展出，但該館的 Ashcroft 勳爵展館 (Lord Ashcroft Gallery) 在運作 15 年後，已於去年 9 月關閉。

Ashcroft 勳爵今日欣喜地表示：「能為這批獨一無二的英勇勳章找到如此理想的歸宿，我萬分激動。 這批維多利亞十字勳章和喬治十字勳章經歷過去兩個世紀的多次主要戰爭及衝突，能讓公眾再度親眼見證，實在讓我欣慰不已。

國家陸軍博物館與我同樣珍惜這些勳章，亦致力傳頌其背後可歌可泣的英勇傳奇，實屬知音。 我期待未來能與博物館合作，共創長遠美好的夥伴關係。」

國家陸軍博物館館長 Justin Maciejewski 說：「我們深感榮幸，能獲 Ashcroft 勳爵委託，珍藏這批維多利亞十字勳章和喬治十字勳章。 我們衷心感謝 Ashcroft 勳爵一直以來慷慨付出，並致力傳頌這些非凡的英勇事蹟。」

「國家陸軍博物館分享我軍在全球各地及數個世紀以來的歷史和傳承。 在此宏大敘事之中，此批勳章及其所象徵的每一次驚天義舉，皆為我軍歷史譜寫下強而有力的篇章。」

國家陸軍博物館受託人兼維多利亞十字勳章及喬治十字勳章協會主席 Chris Finney 表示：「此廣大曠世珍藏，貫穿數百年軍旅生涯，盡顯軍隊的無私奉獻及過人膽色。

我們有幸得此良機，向訪客展示勳章及其背後感人至深的傳奇，並藉網絡傳揚至千家萬戶，讓這些不朽精神代代相傳、激勵來者。」

Ashcroft 勳爵的維多利亞十字勳章收藏始於 1986 年，他當年從拍賣會上購入了一組勳章。 維多利亞十字勳章由維多利亞女王於 1856 年創立，是英國及英聯邦國家用於表彰臨敵英勇行為的最高榮譽勳章。 喬治十字勳章由喬治六世於 1940 年設立，是英國及英聯邦國家表揚非臨敵英勇行為的最高榮譽，曾有數位平民因英勇義舉而獲頒授此勳章。

Ashcroft 勳爵的維多利亞十字勳章及喬治十字勳章，是其整體勳章收藏的一部分。該收藏涵蓋更廣泛，還包括特種部隊勳章，以及表彰海空壯舉的獎章。 Ashcroft 勳爵對英勇勳章的熱忱，源自其先父 Eric。Eric 當年是年輕軍官，曾參與 1944 年 6 月 6 日的諾曼第登陸日行動。

Ashcroft 勳爵的維多利亞十字勳章藏品中，有一枚是極為罕見的加槓勳章，相當於獲頒兩次維多利亞十字勳章。在過去 170 年來，此殊榮僅頒授過三次。 這組勳章屬於 Noel Chavasse 上尉，他榮獲維多利亞十字勳章加槓及軍功十字勳章，是一名在第一次世界大戰中服役並壯烈犧牲的醫療軍官。

自先前展廳關閉後，Ashcroft 勳爵已將其藏品數碼化，並上載至個人網站供公眾瀏覽。 這次與國家陸軍博物館的全新合作，將讓公眾有機會親眼目睹這些藏品，並從其背後非凡的故事中得到啟發。

這批維多利亞十字勳章及喬治十字勳章珍藏，將於未來兩年在國家陸軍博物館展出。 與此同時，由 7 月開始，博物館將率先展出 Ashcroft 勳爵的部分勳章，並會舉辦期間限定的快閃展覽。

國家陸軍博物館，乃傳承陸軍歷史的殿堂，將把 Ashcroft 勳爵勳章藏品融入其現有文物、檔案及藝術珍藏中，互相輝映，細訴士兵服役故事，包括追溯維多利亞十字勳章在克里米亞戰爭中的起源。

Ashcroft 勳爵的維多利亞十字勳章及喬治十字勳章，將會以長期借展形式，交予國家陸軍博物館展出。 除了實體展覽，博物館亦正籌劃一系列相關活動，包括專題展覽、教育資源、講座、導賞團及數碼內容，深入發掘勳章背後展現人性光輝的勇毅故事。

Ashcroft 勳爵與國家陸軍博物館是次合作的更多細節，包括維多利亞十字勳章及喬治十字勳章的具體展出安排，將於未來數月陸續公布。

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National Army Museum, Royal Hospital Road, London, SW3 4HT

網站：

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國家陸軍博物館旨在呈現本國士兵跨越全球、縱橫世紀的從軍歷史及傳承。 透過館藏，我們探索陸軍從創立之初至現代的發展歷程。 我們致力以士兵的動人故事，及其服役如何影響世界的古今未來，觸動人心，啟迪大眾。

SOURCE Lord Ashcroft