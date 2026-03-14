Los VC y GC de Lord Ashcroft tendrán un nuevo hogar en el Museo del Ejército Nacional

LONDRES, 14 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La colección de Cruces Victoria y Cruces de Jorge de Lord Ashcroft tendrá un nuevo hogar en el Museo del Ejército Nacional en Londres.

La colección es la más grande de su tipo en el mundo. Fue creada por Lord Ashcroft durante los últimos 40 años e incluye cerca de 250 Victorias Victorianas y un número menor de GC. Anteriormente se encontraba en el Museo Imperial de la Guerra de Londres, que cerró la Galería Lord Ashcroft en septiembre del año pasado después de 15 años.

Lord Ashcroft expresó hoy su alegría ante la noticia: "Estoy encantado de haber encontrado un lugar tan magnífico para esta colección única de medallas de valentía. Me complace enormemente que estas Victorias y Condecoraciones de la Orden del Imperio Británico, que abarcan numerosas guerras y conflictos importantes de los últimos dos siglos, vuelvan a estar disponibles para el público".

"El Museo Nacional del Ejército comparte mi pasión por las condecoraciones y también por contar las increíbles historias de valentía que las acompañan. Espero una larga y fructífera colaboración con el Museo durante muchos años".

Justin Maciejewski, director del Museo Nacional del Ejército, declaró: "Nos honra que se nos confíen estas Medallas Victorianas y Condecoradas de la Colección de Medallas Lord Ashcroft. Agradecemos a Lord Ashcroft su constante generosidad y compromiso al defender estas historias de extraordinaria valentía".

"El Museo Nacional del Ejército comparte la historia y el legado de nuestros soldados en todo el mundo y a lo largo de los siglos. Dentro de esa narrativa más amplia, estas medallas, y los actos individuales de extraordinaria valentía y valor que representan, forman una parte importante de la historia del Ejército".

Chris Finney, fideicomisario del Museo Nacional del Ejército y presidente de la Asociación VC y GC, comentó: "Esta rara y extensa colección abarca siglos de servicio militar, sacrificio y valentía extraordinaria en todas las Fuerzas Armadas".

"Tenemos el privilegio de tener la oportunidad de compartir estas medallas, y las inspiradoras historias personales que representan, con los visitantes y en línea con el público en general, donde podrán seguir inspirando a personas de todas las edades durante las próximas generaciones".

Lord Ashcroft comenzó su colección de Medallas Victorianas en 1986 con la adquisición de un único grupo de medallas en una subasta. La Medalla Victoriana, instituida por la reina Victoria en 1856, es la condecoración más prestigiosa de Gran Bretaña y la Commonwealth por valor en presencia del enemigo. La Medalla Condecorada de la Orden del Imperio Británico, creada por Jorge VI en 1940, es la condecoración más prestigiosa de Gran Bretaña y la Commonwealth por valentía fuera de la presencia del enemigo y ha sido otorgada a varios civiles por actos de valor.



Las Condecoraciones Victoria y Condecoración de Lord Ashcroft forman parte de la Colección de Medallas Lord Ashcroft, que incluye condecoraciones de las Fuerzas Especiales y medallas al valor en el aire y el mar. La larga pasión de Lord Ashcroft por las condecoraciones al valor se inspiró inicialmente en su difunto padre, Eric, quien, siendo un joven oficial, participó en el desembarco del Día D el 6 de junio de 1944.

La colección de Medallas Victoria de Lord Ashcroft incluye una de las tres Medallas Victoria y Barras (equivalente a dos Medallas Victoria) otorgadas en los últimos 170 años. Este es el conjunto de medallas otorgado al Capitán Noel Chavasse, Medalla Victoria y Barra, MC, oficial médico que sirvió y murió durante la Primera Guerra Mundial.

Tras el cierre de la galería anterior, Lord Ashcroft ha hecho accesible su colección digitalmente a través de su sitio web. Esta nueva colaboración con el Museo Nacional del Ejército permitirá al público visitar la colección e inspirarse con las extraordinarias historias que representa.

La colección de medallas de la Victoria y la Condecoración de la Orden del Imperio Británico se exhibirá en el Museo Nacional del Ejército en los próximos dos años. Mientras tanto, a partir de julio, algunas de las medallas de Lord Ashcroft se exhibirán en el museo, incluyendo exposiciones temporales.

Como hogar de la historia y el patrimonio del Ejército, el Museo Nacional del Ejército exhibirá artículos de la Colección de la Medalla Lord Ashcroft junto con sus colecciones existentes de objetos, archivos y obras de arte, contando las historias de los soldados y su servicio, incluidos los orígenes de la Cruz Victoria en la Guerra de Crimea.

Las Victorias y Condecoraciones de Lord Ashcroft se cederán en préstamo a largo plazo al Museo Nacional del Ejército. Además de su exhibición, el museo planea un programa de exposiciones, recursos educativos, charlas, visitas guiadas y contenido digital que explora las historias de valentía que se esconden tras las condecoraciones.

En los próximos meses se darán a conocer más detalles de la nueva asociación entre Lord Ashcroft y el Museo Nacional del Ejército en relación con la exhibición de su colección de la Victoria y la Guardia Costera.

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Dirección:

National Army Museum, Royal Hospital Road, London, SW3 4HT

Sitio web:

nam.ac.uk

Museo Nacional del Ejército

El Museo Nacional del Ejército comparte la historia y el legado de nuestros soldados y su servicio en el Ejército, en todo el mundo y a lo largo de los siglos. A través de nuestras colecciones, exploramos la historia del Ejército desde sus orígenes hasta la actualidad. Nuestro objetivo es conectar e inspirar a todos con las historias de nuestros soldados y cómo su servicio moldea nuestro mundo: pasado, presente y futuro.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932767/The_Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg