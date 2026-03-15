Las cruces VC y GC de Lord Ashcroft tendrán un nuevo hogar en el Museo Nacional del Ejército

LONDRES, 15 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La colección de Cruces Victoria y Cruces Jorge de Lord Ashcroft tendrá un nuevo hogar en el Museo Nacional del Ejército de Londres.

La colección es la mayor del mundo en su género. Lord Ashcroft ha formado esta colección a lo largo de los últimos 40 años y cuenta con cerca de 250 Cruces Victoria (VC) y un número menor de Cruces Jorge (GC). Anteriormente, se encontraba en el Museo Imperial de la Guerra de Londres, que cerró la Galería Lord Ashcroft en septiembre del año pasado, después de 15 años.

Lord Ashcroft ha manifestado hoy su satisfacción por esta noticia: "Estoy encantado de haber encontrado un lugar tan magnífico para esta colección única de medallas de galantería. Me complace enormemente que el público pueda volver a disfrutar de estas VC y GC, que abarcan muchas de las principales guerras y conflictos de los dos últimos siglos.

"El Museo Nacional del Ejército comparte mi pasión por las condecoraciones en sí y también por contar las historias increíbles de valentía que las acompañan. Espero tener una colaboración larga y fructífera con el Museo durante muchos años".

Justin Maciejewski, Director del Museo Nacional del Ejército, comentó al respecto: "Es un honor que se nos hayan confiado estas VC y GC de la colección de medallas de Lord Ashcroft. Agradecemos a Lord Ashcroft por su continua generosidad y compromiso en la defensa de estas historias que tienen un valor extraordinario.

El Museo Nacional del Ejército comparte la historia y el patrimonio de nuestros soldados en todo el mundo y a lo largo de los siglos. Dentro de esa narrativa más amplia, estas medallas y los actos individuales de extraordinaria valentía y valor que representan, son un componente poderoso de la historia del Ejército".

Por su parte, Chris Finney, miembro del Consejo de Administración del Museo Nacional del Ejército y Presidente de la Asociación de VC y GC, declaró: "Esta excepcional y amplia colección abarca siglos de servicio militar, sacrificio y extraordinaria valentía en todas las Fuerzas Armadas.

Tenemos el privilegio de tener la oportunidad de compartir estas medallas -y las inspiradoras historias personales que representan- con los visitantes, y en línea para el público en general, donde podrán seguir inspirando a personas de todas las edades durante generaciones".

Lord Ashcroft dio inicio a su colección de condecoraciones en 1986 con la compra de un único grupo de medallas en una subasta. La VC, instituida por la Reina Victoria en 1856, es la condecoración británica y de la Commonwealth más prestigiosa por el valor demostrado en presencia del enemigo. La CG, creada por Jorge VI en 1940, es la condecoración británica y de la Commonwealth más prestigiosa por galantería no en presencia del enemigo y se ha concedido a varios civiles por sus actos de valor.

Las VC y GC de Lord Ashcroft forman parte de la amplia colección de medallas de Lord Ashcroft, compuesta por condecoraciones de las Fuerzas Especiales y medallas al valor en el cielo y en el mar. La larga pasión de Lord Ashcroft por las condecoraciones a la gallardía se inspiró inicialmente en su difunto padre, Eric, que como joven oficial participó en el Desembarco del Día D el 6 de junio de 1944.

La colección de VC de Lord Ashcroft incluye una de las tres VC y Bars, es decir el equivalente a dos VC, que se han concedido en los últimos 170 años. Este es el grupo de medallas concedidas al capitán Noel Chavasse VC & Bar, MC, oficial médico que sirvió y murió durante la Gran Guerra.

Tras el cierre de la galería anterior, Lord Ashcroft ha hecho accesible su colección en formato digital a través de su sitio web. Esta nueva colaboración con el Museo Nacional del Ejército permitirá al público visitar la colección y dejarse inspirar por las notables historias que representan.

La colección de VC y GC se expondrá en el Museo Nacional del Ejército en los próximos dos años. Mientras tanto, a partir de julio se expondrán en el museo algunas de las medallas de Lord Ashcroft, en particular, en exposiciones temporales.

Al ser el hogar de la historia y el patrimonio del Ejército, el Museo Nacional del Ejército expondrá objetos de la colección de medallas de Lord Ashcroft junto con sus colecciones de objetos, archivos y obras de arte y relatará las historias de los soldados y su servicio, en particular, los orígenes de la Cruz Victoria en la Guerra de Crimea.

Los VC y GC de Lord Ashcroft se compartirán en préstamo a largo plazo con el Museo Nacional del Ejército. Además de la exposición, el Museo está preparando un programa de exposiciones, recursos educativos, charlas, visitas guiadas y contenidos digitales que explorarán las historias de valor humano detrás de las condecoraciones.

En los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre la nueva colaboración entre Lord Ashcroft y el Museo Nacional del Ejército en relación con la exposición de su colección de VC y GC.

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Museo Nacional del Ejército

El Museo Nacional del Ejército comparte la historia y el patrimonio de nuestros soldados y su servicio en el Ejército, en todo el mundo y a lo largo de los siglos. A través de nuestras colecciones exploramos la historia del Ejército desde sus orígenes hasta nuestros días. Nuestro objetivo es involucrar e inspirar a todos con las historias de nuestros soldados y cómo su servicio le da forma a nuestro mundo; pasado, presente y futuro.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932767/The_Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg

FUENTE Lord Ashcroft