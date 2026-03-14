Los VC y GC de Lord Ashcroft tendrán un nuevo hogar en el Museo Nacional del Ejército

LONDRES, 14 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La colección de Cruces Victoria y Cruces George de Lord Ashcroft tendrá un nuevo hogar en el Museo Nacional del Ejército de Londres.

La colección es la más grande de su tipo en el mundo. Ha sido construido por Lord Ashcroft en los últimos 40 años e incluye casi 250 VC y un número menor de GC. Anteriormente se encontraba en el Museo Imperial de la Guerra de Londres, que cerró la Galería Lord Ashcroft en septiembre del año pasado después de 15 años.

Lord Ashcroft habló hoy de su deleite por la noticia: "Estoy encantado de haber encontrado un lugar tan excelente para esta colección única de medallas de galantería. Estoy muy contento de que estos VC y GC, que abarcan muchas guerras y conflictos importantes de los últimos dos siglos, ahora sean disfrutados por el público una vez más.

"El Museo Nacional del Ejército comparte mi pasión por las decoraciones en sí y también por contar las increíbles historias de valentía que las acompañan. Espero tener una larga y feliz asociación con el Museo durante muchos años ".

Justin Maciejewski, director del Museo Nacional del Ejército, dijo: "Nos honra que se nos confíen estos VC y GC de la Colección de Medallas Lord Ashcroft. Estamos agradecidos con Lord Ashcroft por su continua generosidad y compromiso en la defensa de estas historias de extraordinario coraje.

"El Museo Nacional del Ejército comparte la historia y el patrimonio de nuestros soldados en todo el mundo y a lo largo de los siglos. Dentro de esa narrativa más amplia, estas medallas, y los actos individuales de extraordinaria valentía y valor que representan, forman una parte poderosa de la historia del Ejército ".

Chris Finney, fideicomisario del Museo Nacional del Ejército y presidente de la Asociación de VC y GC, dijo: "Esta colección rara y expansiva abarca siglos de servicio militar, sacrificio y valentía extraordinaria en las Fuerzas Armadas.

"Tenemos el privilegio de tener la oportunidad de compartir estas medallas, y las historias personales inspiradoras que representan, con los visitantes y en línea para el público en general, donde pueden seguir inspirando a personas de todas las edades para las generaciones venideras".

Lord Ashcroft comenzó su colección de VC en 1986 con la compra de un solo grupo de medallas en una subasta. El VC, instituido por la reina Victoria en 1856, es la condecoración más prestigiosa de Gran Bretaña y la Commonwealth por su valor en presencia del enemigo. El GC, creado por Jorge VI en 1940, es la condecoración más prestigiosa de Gran Bretaña y la Commonwealth por valentía no en presencia del enemigo y ha sido otorgado a varios civiles por actos de valor.

Los VC y GC de Lord Ashcroft forman parte de la colección más amplia de medallas de Lord Ashcroft, que incluye condecoraciones y medallas de las Fuerzas Especiales por su valor en el cielo y en el mar. La larga pasión de Lord Ashcroft por los premios a la valentía se inspiró inicialmente en su difunto padre, Eric, quien, como joven oficial, participó en los Desembarcos del Día D el 6 de junio de 1944.

La colección de VC de Lord Ashcroft incluye una de las tres VC y barras, el equivalente a dos VC, que se han otorgado en los últimos 170 años. Este es el grupo de medallas otorgado al capitán Noel Chavasse VC & Bar, MC, un oficial médico que sirvió y murió durante la Gran Guerra.

Tras el cierre de la galería anterior, Lord Ashcroft ha hecho que su colección sea accesible digitalmente a través de su sitio web. Esta nueva asociación con el Museo Nacional del Ejército permitirá al público visitar la colección e inspirarse en las notables historias que representan.

La colección VC y GC se exhibirá en el Museo Nacional del Ejército en los próximos dos años. Mientras tanto, a partir de julio, algunas de las medallas de Lord Ashcroft se exhibirán en el museo, incluidas las exposiciones emergentes.

Como hogar de la historia y el patrimonio del Ejército, el Museo Nacional del Ejército exhibirá artículos de la Colección de Medallas Lord Ashcroft junto con sus colecciones existentes de objetos, archivos y obras de arte, contando las historias de los soldados y su servicio, incluidos los orígenes de la Cruz Victoria en la Guerra de Crimea.

Los VC y GC de Lord Ashcroft se compartirán en un préstamo a largo plazo con el Museo Nacional del Ejército. Junto con su exhibición, el Museo está planeando un programa de exposiciones, recursos educativos, charlas, recorridos y contenido digital que exploran las historias humanas de coraje detrás de las decoraciones.

En los próximos meses se publicarán más detalles de la nueva asociación entre Lord Ashcroft y el Museo Nacional del Ejército en relación con la exhibición de su colección VC y GC.

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El Museo Nacional del Ejército comparte la historia y el patrimonio de nuestros soldados y su servicio en el Ejército, en todo el mundo y a lo largo de los siglos. A través de nuestras colecciones exploramos la historia del Ejército desde sus orígenes hasta nuestros días. Nuestro objetivo es involucrar e inspirar a todos con las historias de nuestros soldados y cómo su servicio da forma a nuestro mundo; pasado, presente y futuro.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2932767/The_Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg

FUENTE Lord Ashcroft