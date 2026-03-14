Lord Ashcroftのヴィクトリア十字章とジョージ十字章コレクション、ロンドンの国立陸軍博物館へ移設

ロンドン、, 2026年3月14日 /PRNewswire/ -- Lord Ashcroftが所有するヴィクトリア十字章およびジョージ十字章のコレクションが、ロンドンの国立陸軍博物館（National Army Museum）に新たな収蔵先を得ることになりました。

このコレクションは、世界最大規模のもので、Lord Ashcroftが過去40年間にわたり収集してきたものです。コレクションには、約250個のヴィクトリア十字章（VC）と、これより少数のジョージ十字章（GC）が含まれています。このコレクションは以前、ロンドンの帝国戦争博物館（Imperial War Museum）に収蔵されていました。同館は、15年間にわたり公開してきたLord Ashcroft Galleryを昨年9月に閉鎖しました。

Lord Ashcroftは本日、この知らせに対する喜びを次のように語りました。「この唯一無二の武勇を称える勲章コレクションに、このような素晴らしい収蔵場所が見つかったことを大変うれしく思います。過去2世紀にわたる多くの主要な戦争や紛争にまたがるこれらのVCとGCが、再び一般の方々にご覧いただけるようになることをとても喜ばしく思います。

「国立陸軍博物館は、これらの勲章そのものへの情熱だけでなく、それにまつわる驚くべき勇気の物語を伝えるという私の思いも共有しています。今後長年にわたり、同博物館と長く実り多いパートナーシップを築いていくことを楽しみにしています。」

国立陸軍博物館のディレクターであるJustin Maciejewski氏は次のように述べました。「Lord Ashcroft Medal Collectionに含まれるこれらのVCとGCをお預かりできることを大変光栄に思います。並外れた勇気の物語を広く伝える取り組みを長年にわたり支援し続けてこられた、Lord Ashcroftのご厚意とご尽力に深く感謝しています。

「国立陸軍博物館は、世界各地における兵士たちの歴史と遺産を、何世紀にもわたり伝えています。その大きな物語の中で、これらの勲章、そしてそれが象徴する一人ひとりの並外れた勇気と武勇の行為は、陸軍の歴史を語るうえで力強い一部を成しています。」

国立陸軍博物館のトラスティーであり、VC and GC Associationの会長を務めるChris Finney氏は次のように述べました。「この希少かつ大規模なコレクションは、軍務、犠牲、そして軍務における並外れた勇気の歴史を、何世紀にもわたり物語るものです。

これらの勲章、そしてそれが象徴する感動的な個々の物語を来館者の皆さまと共有できること、さらにオンラインを通じてより広い一般の方々とも共有できることを大変光栄に思います。これらは今後も世代を超えて、あらゆる年齢層の人々にインスピレーションを与え続けることでしょう。」

Lord Ashcroftは、1986年にオークションで一組の勲章を購入したことをきっかけに、VCのコレクションを開始しました。VCは1856年にヴィクトリア女王によって制定され、敵前での武勇に対して授与される英国および英連邦で最も権威ある勲章です。一方、GCは1940年にGeorge VIによって創設され、敵前でない状況での勇敢な行為に対して授与される英国および英連邦で最も権威ある勲章です。この勲章は、勇敢な行為を行った民間人にも授与されています。

Lord AshcroftのVCおよびGCは、より広範なLord Ashcroft Medal Collectionの一部であり、このコレクションには特殊部隊の勲章や、空および海での武勇に対して授与された勲章も含まれています。Lord Ashcroftが武勇章に長年情熱を抱くようになった背景には、亡き父Ericの影響があります。Ericは若き将校として、1944年6月6日のD-Day上陸作戦（D-Day Landings）に参加しました。

Lord AshcroftのVCコレクションには、過去170年間でわずか3例しか授与されていないVCおよびバー（VCが2度授与されたことに相当）のうちの1つが含まれています。これは、医務官として従軍し、第一次世界大戦（Great War）中に戦死したCaptain Noel Chavasse VC & Bar, MCに授与された勲章一式です。

以前のギャラリーの閉鎖を受け、Lord Ashcroftは自身のウェブサイトを通じて、このコレクションをデジタルで公開してきました。今回の国立陸軍博物館との新たなパートナーシップにより、一般の方々がこのコレクションを直接見学できるようになり、それらが伝える数々の印象的な物語からインスピレーションを得ることができるようになります。

VCおよびGCのコレクションは、今後2年以内に国立陸軍博物館で展示される予定です。それまでの間、7月以降、Lord Ashcroftの勲章の一部が同博物館で展示される予定で、ポップアップ展示も行われます。

陸軍の歴史と遺産を伝える拠点である国立陸軍博物館では、Lord Ashcroft Medal Collectionの展示品を、同館が所蔵する既存の収蔵品、アーカイブ資料、芸術作品とともに展示します。これにより、兵士たちとその軍務の物語が紹介される予定であり、その中にはクリミア戦争（Crimean War）におけるヴィクトリア十字章の起源も含まれます。

Lord AshcroftのVCおよびGCは、国立陸軍博物館に長期貸与されます。これらの展示にあわせて、同博物館では、これらの勲章の背後にある勇気を示した人々の物語を紹介する展示プログラムのほか、教育資料、講演、ツアー、デジタルコンテンツなどを展開する予定です。

Lord Ashcroftと国立陸軍博物館の新たなパートナーシップの詳細、特にVCおよびGCコレクションの展示に関する情報については、今後数か月のうちに発表される予定です。

編集者向け注記

Lord Ashcroftの活動に関する詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

会話に参加してください：

博物館に関する詳細情報

開館時間：

火曜日～日曜日

10:00～17:00

所在地：

国立陸軍博物館、ロイヤル・ホスピタル・ロード、ロンドン、SW3 4HT

ウェブサイト：

nam.ac.uk

国立陸軍博物館

国立陸軍博物館（National Army Museum）は、世界各地における兵士たちとその陸軍での軍務の歴史と遺産を、何世紀にもわたり伝えています。当館のコレクションを通じて、陸軍の起源から現在に至るまでの歴史を探究しています。また、兵士たちの物語と、その軍務が過去・現在・未来にわたり私たちの世界をどのように形づくってきたのかを伝えることで、すべての人々の関心を喚起し、インスピレーションを与えることを目指しています。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2932767/The_Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg

SOURCE Lord Ashcroft