애슈크로프트 경 VC 및 GC 컬렉션, 영국 국립 군사 박물관에 새 보금자리 마련

런던, 2026년 3월 15일 /PRNewswire/ -- 애슈크로프트 경(Lord Ashcroft)이 보유한 빅토리아 십자 훈장(Victoria Cross, VC)과 조지 십자 훈장(George Cross, GC) 컬렉션이 런던의 영국 국립 군사 박물관(National Army Museum)에 새롭게 전시될 예정이다.

이는 세계에서 가장 규모가 큰 컬렉션이다. 이 컬렉션은 애슈크로프트 경이 지난 40년 동안 구축해 왔으며 약 250개의 VC와 소수의 GC를 포함하고 있다. 해당 컬렉션은 이전까지 런던의 제국 전쟁 박물관(Imperial War Museum)에 전시되어 있었으나, 이 박물관은 지난해 9월 15년간 운영해 온 애슈크로프트 경 갤러리를 폐쇄했다.

애슈크로프트 경은 3월 14일, 이 소식에 대해 다음과 같이 기쁨을 표했다. "이 특별한 용맹 훈장 컬렉션을 위한 훌륭한 장소를 찾게 되어 매우 기쁘다. 지난 두 세기에 걸친 주요 전쟁과 분쟁을 아우르는 이 VC와 GC들이 이제 다시 대중에게 공개되어 많은 이들이 감상할 수 있게 되어 매우 행복한 마음이다.

"영국 국립 군사 박물관은 이 훈장 자체에 대한 열정뿐 아니라 그와 함께한 놀라운 용기의 이야기들을 전달하고자 하는 열정을 공유하고 있다. 앞으로 수년 동안 박물관과 길고 행복한 협력 관계를 이어가기를 기대한다."

영국 국립 군사 박물관의 저스틴 마치예프스키(Justin Maciejewski) 관장은 다음과 같이 말했다. "애슈크로프트 경 메달 컬렉션의 VC와 GC를 맡게 되어 큰 영광이다. 이러한 특별한 용기의 이야기를 널리 알리는 데 있어 애슈크로프트 경의 지속적인 관대함과 헌신에 깊이 감사드린다.

"영국 국립 군사 박물관은 전 세계와 여러 세기에 걸쳐 활약한 우리 군인들의 역사와 유산을 공유한다. 더 넓은 서사 속에서, 이 훈장들과 그것이 상징하는 개인의 놀라운 용기와 용맹은 군의 이야기에서 매우 강력한 부분을 차지한다."

영국 국립 군사 박물관 이사이자 VC 및 GC 협회(VC and GC Association) 회장인 크리스 피니(Chris Finney)는 다음과 같이 말했다. "이 희귀하고 방대한 컬렉션은 군 복무, 희생, 그리고 군 전반에 걸친 특별한 용기의 역사를 여러 세기에 걸쳐 보여 준다.

이 훈장들과 그들이 상징하는 영감을 주는 개인적인 이야기를 방문객들에게 소개하고, 온라인을 통해 더 많은 대중과 공유할 기회를 얻게 되어 매우 영광이며 이 이야기들은 앞으로도 여러 세대에 걸쳐 모든 연령대의 사람들에게 영감을 줄 것이다."

애슈크로프트 경은 1986년 경매에서 단 하나의 훈장 그룹을 구입하면서 VC 컬렉션을 시작했다. 1856년 빅토리아 여왕이 제정한 VC는 적과 맞서는 상황에서 발휘된 용맹에 대해 영국과 영연방에서 수여되는 가장 권위 있는 훈장이다. 1940년 조지 6세에 의해 제정된 GC는 적과 직접 교전하지 않는 상황에서 발휘된 용맹에 대해 수여되는 영국과 영연방의 최고 훈장이며, 용감한 행동을 한 여러 민간인에게도 수여된 바 있다.

애슈크로프트 경의 VC와 GC는 특수부대 훈장과 공중 및 해상에서의 용맹을 기리는 훈장들도 포함하는 더 넓은 범위의 애슈크로프트 경 메달 컬렉션(Lord Ashcroft Medal Collection)의 일부이다. 애슈크로프트 경이 용맹 훈장에 오랜 열정을 갖게 된 계기는 젊은 장교 시절 1944년 6월 6일 디데이 상륙작전에 참전한 그의 부친 고(故) 에릭(Eric)에게서 비롯됐다.

애슈크로프트 경의 VC 컬렉션에는 지난 170년 동안 단 세 번만 수여된 VC & 바(VCs and Bars), 즉 VC 두 개에 해당하는 훈장 중 하나가 포함돼 있다. 이는 제1차 세계대전 동안 복무하다 전사한 군의관 노엘 차바스(Noel Chavasse) 대위에게 수여된 VC & 바, MC 훈장 그룹이다.

이전 전시관이 폐쇄된 이후 애슈크로프트 경은 자신의 웹사이트를 통해 컬렉션을 디지털 형태로 공개해 왔다. 이번 영국 국립 군사 박물관과의 새로운 협력은 대중이 다시 직접 컬렉션을 방문해 감상하고, 그 안에 담긴 놀라운 이야기에서 영감을 얻을 수 있는 기회를 제공하게 된다.

VC 및 GC 컬렉션은 향후 2년 내 영국 국립 군사 박물관에서 전시될 예정이다. 한편 오는 7월부터는 팝업 전시를 포함하여 일부 애슈크로프트 경의 훈장 중 일부가 박물관에 전시될 예정이다.

군의 역사와 유산의 보금자리로서, 영국 국립 군사 박물관은 기존 소장품인 유물, 기록물, 예술 작품들과 함께 애슈크로프트 경 메달 컬렉션의 항목들을 전시할 예정이며, 군인들과 그들의 복무 이야기, 크림전쟁에서 시작된 빅토리아 십자 훈장의 기원도 함께 조명할 계획이다.

애슈크로프트 경의 VC와 GC는 영국 국립 군사 박물관에 장기 대여 형식으로 제공된다. 전시와 함께 박물관은 전시 프로그램, 교육 자료, 강연, 투어 및 디지털 콘텐츠를 통해 훈장 뒤에 숨겨진 인간적인 용기의 이야기를 탐구하는 것을 계획하고 있다.

애슈크로프트 경과 영국 국립 군사 박물관 간 VC 및 GC 컬렉션 전시와 관련된 새로운 협력에 대한 추가 세부 사항은 앞으로 수개월 내 발표될 예정이다.

편집자 참고 사항

애슈크로프트 경에 대한 추가적인 정보는 다음에서 확인할 수 있다.

LordAshcroft.com

LordAshcroftMedalCollection.com

엑스 (X) Lord Ashcroft 및 페이스북 @LordAshcroft 팔로우

다음 링크를 통해 대화에 참여할 수 있다.

박물관 추가 정보

개관 시간:

화요일 ~ 일요일

10:00 ~ 17:00

주소:

National Army Museum, Royal Hospital Road, London, SW3 4HT

웹사이트:

nam.ac.uk

영국 국립 군사 박물관

영국 국립 군사 박물관은 전 세계와 여러 세기에 걸친 영국 군인들과 그들의 군 복무 역사 및 유산을 소개한다. 박물관은 소장품을 통해 군의 기원부터 현재까지의 역사를 탐구한다. 또한 군인들의 이야기와 그들의 복무가 과거, 현재, 미래의 세계를 어떻게 형성해 왔는지 조명하며, 모든 이들을 참여시키고 영감을 주는 것을 목표로 한다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2932767/The_Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg

SOURCE Lord Ashcroft