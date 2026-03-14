Les VC et GC de Lord Ashcroft vont trouver un nouvel écrin au musée national de l'armée

LONDRES, 15 mars 2026 /PRNewswire/ -- La collection de Croix de Victoria et de Croix de George de Lord Ashcroft va trouver un nouvel écrin au Musée national de l'armée à Londres.

Cette collection est la plus importante de ce type dans le monde. Il a été constitué par Lord Ashcroft au cours des 40 dernières années et comprend près de 250 sociétés de capital-risque et un plus petit nombre de sociétés de capital-risque. Elle était auparavant conservée à l'Imperial War Museum de Londres, qui a fermé la Lord Ashcroft Gallery en septembre de l'année dernière, après 15 ans d'existence.

Lord Ashcroft s'est réjoui aujourd'hui de cette nouvelle : "Je suis ravi d'avoir trouvé un endroit aussi superbe pour cette collection unique de médailles de la bravoure. Je suis très heureux que ces VC et GC, qui couvrent de nombreuses guerres et conflits majeurs des deux derniers siècles, puissent à nouveau être appréciés par le public.

"Le musée national de l'armée partage ma passion pour les décorations elles-mêmes, mais aussi pour les incroyables histoires de bravoure qui les accompagnent. Je me réjouis à l'idée d'une longue et heureuse collaboration avec le musée pour les années à venir.

Justin Maciejewski, directeur du musée national de l'armée, a déclaré : "Nous sommes honorés de nous voir confier ces VC et GC de la collection de médailles de Lord Ashcroft : "Nous sommes honorés de nous voir confier ces VC et GC de la collection de médailles de Lord Ashcroft. Nous sommes reconnaissants à Lord Ashcroft pour sa générosité et son engagement continus dans la défense de ces histoires de courage extraordinaire.

"Le musée national de l'armée partage l'histoire et le patrimoine de nos soldats à travers le monde et les siècles. Dans ce contexte plus large, ces médailles et les actes individuels de bravoure et de courage extraordinaires qu'elles représentent constituent une partie importante de l'histoire de l'armée".

Chris Finney, administrateur du Musée national de l'armée et président de l'Association des VC et GC, a déclaré : "Cette collection rare et étendue couvre des siècles de service militaire, de sacrifices et de bravoure extraordinaires dans les forces armées : "Cette rare et vaste collection couvre des siècles de service militaire, de sacrifices et de bravoure extraordinaire dans l'ensemble des forces armées.

"Nous avons le privilège de pouvoir partager ces médailles - et les histoires personnelles inspirantes qu'elles représentent - avec les visiteurs et en ligne pour le grand public, où elles peuvent continuer à inspirer des personnes de tous âges pour les générations à venir".

Lord Ashcroft a commencé sa collection de VC en 1986 en achetant un seul groupe de médailles lors d'une vente aux enchères. Instituée par la reine Victoria en 1856, la VC est la décoration la plus prestigieuse de Grande-Bretagne et du Commonwealth pour la bravoure en présence de l'ennemi. Créée par George VI en 1940, la GC est la décoration la plus prestigieuse de Grande-Bretagne et du Commonwealth pour la bravoure hors de la présence de l'ennemi et a été décernée à plusieurs civils pour des actes de bravoure.

Les VC et GC de Lord Ashcroft font partie de la collection de médailles de Lord Ashcroft, qui comprend des décorations des forces spéciales et des médailles pour bravoure dans le ciel et en mer. La longue passion de Lord Ashcroft pour les récompenses pour actes de bravoure a été initialement inspirée par son défunt père, Eric, qui, en tant que jeune officier, a participé au débarquement du jour J le 6 juin 1944.

La collection de VCs de Lord Ashcroft comprend l'un des trois VCs et Bars - l'équivalent de deux VCs - qui ont été décernés au cours des 170 dernières années. Il s'agit du groupe de médailles décernées au capitaine Noel Chavasse VC & Bar, MC, un médecin militaire qui a servi et a été tué pendant la Grande Guerre.

Après la fermeture de la galerie précédente, Lord Ashcroft a rendu sa collection accessible sous forme numérique sur son site web. Ce nouveau partenariat avec le musée national de l'armée permettra au public de visiter la collection et de s'inspirer des histoires remarquables qu'elle représente.

La collection VC et GC sera exposée au Musée national de l'armée dans les deux prochaines années. Entre-temps, à partir de juillet, certaines des médailles de Lord Ashcroft seront exposées au musée, y compris dans le cadre d'expositions temporaires.

En tant que centre de l'histoire et du patrimoine de l'armée, le musée national de l'armée exposera des pièces de la collection de médailles de Lord Ashcroft aux côtés de ses collections existantes d'objets, d'archives et d'œuvres d'art, racontant l'histoire des soldats et de leur service, y compris les origines de la Croix de Victoria pendant la guerre de Crimée.

Les VC et GC de Lord Ashcroft feront l'objet d'un prêt à long terme au Musée national de l'armée. Parallèlement à cette exposition, le musée prévoit un programme d'expositions, de ressources éducatives, de conférences, de visites et de contenu numérique explorant les histoires humaines de courage qui se cachent derrière les décorations.

De plus amples informations sur le nouveau partenariat entre Lord Ashcroft et le Musée national de l'armée concernant l'exposition de sa collection de VC et de GC seront publiées dans les mois à venir.

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Du mardi au dimanche

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Musée national de l'armée, Royal Hospital Road, Londres, SW3 4HT

Site web :

nam.ac.uk

Musée national de l'armée

Le musée national de l'armée partage l'histoire et le patrimoine de nos soldats et de leur service dans l'armée, à travers le monde et à travers les siècles. À travers nos collections, nous explorons l'histoire de l'armée, de ses origines à nos jours. Notre objectif est d'engager et d'inspirer tout le monde avec les histoires de nos soldats et la façon dont leur service façonne notre monde, hier, aujourd'hui et demain.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2932767/The_Lord_Ashcroft_Medal_Collection.jpg