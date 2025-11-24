Paperpal ultrapassa 3 milhões de usuários, fortalecendo a presença global como um assistente de pesquisa e redação acadêmica de IA confiável

DOVER, Delaware, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Paperpal, o assistente de pesquisa e redação de IA da Cactus Communications (CACTUS), ultrapassa três milhões de usuários em todo o mundo, marcando um grande marco em sua missão de capacitar estudantes e pesquisadores a escrever com clareza, precisão e integridade.

O rápido crescimento do Paperpal reflete sua forte adoção na comunidade acadêmica em meio à crescente necessidade de ferramentas de IA confiáveis. A plataforma triplicou sua base de usuários nos últimos 18 meses, impulsionada por seu compromisso com a IA ética que extrai o melhor de cada usuário. Com sua profunda compreensão da redação acadêmica, ele tem uma capacidade comprovada de ajudar os usuários a comunicar pesquisas com confiança, preservando sua voz autêntica.

Akhilesh Ayer, CEO, Cactus Communications, disse: "À medida que a comunidade acadêmica adota a IA, o foco permanece em soluções que amplificam a experiência humana. Ultrapassar a marca de três milhões de usuários é mais do que um marco para o Paperpal; é um testemunho da crescente confiança em nossa visão de capacitar cada acadêmico com IA ética e de alto impacto que avança a comunicação acadêmica."

Nishchay Shah, Group CTO e EVP, Produtos e IA, Cactus Communications, acrescentou: "Os pesquisadores querem mais do que IA genérica; eles buscam parceiros inteligentes e confiáveis que entendam sua jornada acadêmica. É isso que oferecemos. Desde o polimento de manuscritos e a verificação da prontidão para submissão até ajudar os pesquisadores a encontrar sua voz científica, o Paperpal reúne tudo em uma plataforma intuitiva. Este marco não é apenas sobre escala, mas sobre conquistar a confiança de acadêmicos que veem o Paperpal como essencial para sua jornada de pesquisa."

O Paperpal incentiva a autoria responsável, apoiando acadêmicos em todas as etapas da pesquisa e da redação. Sua tecnologia impulsiona fluxos de trabalho de submissão para as principais editoras, garantindo qualidade, integridade e eficiência consistentes. Os estudantes também confiam no Paperpal para fortalecer as habilidades de redação, melhorar a clareza e ganhar confiança em trabalhos de curso e teses. Com verificação gramatical, paráfrase, detecção de plágio, resumo por IA e muito mais, o Paperpal ajuda os usuários a economizar tempo e a se concentrar em suas pesquisas.

Os acadêmicos destacam consistentemente a facilidade de uso do Paperpal, os recursos abrangentes e as sugestões precisas e conscientes da disciplina como as principais razões para usar a plataforma. Muitos dizem que ele os ajuda a "pensar e escrever com confiança sem comprometer a qualidade" e a "refinar a escrita e a gramática sem perder seu estilo único."

O Paperpal conquistou a confiança de estudantes, pesquisadores e instituições em todo o mundo. Ele continua a crescer como uma plataforma que ajuda acadêmicos a melhorar a qualidade da escrita, comunicar sua ciência com clareza e superar barreiras para o sucesso da publicação.

