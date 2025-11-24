Paperpal franchit le cap des 3 millions d'utilisateurs, renforçant ainsi sa présence mondiale en tant qu'assistant IA de confiance pour la rédaction et la recherche universitaire

DOVER, Delaware, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Paperpal, l'assistant IA de rédaction et de recherche de Cactus Communications (CACTUS), dépasse les trois millions d'utilisateurs dans le monde, marquant une étape importante dans sa mission visant à donner aux étudiants et aux chercheurs les moyens de rédiger avec clarté, précision et intégrité.

La croissance rapide de Paperpal reflète sa forte adoption par le monde universitaire, qui a de plus en plus besoin d'outils d'intelligence artificielle fiables. La plateforme a triplé sa base d'utilisateurs au cours des 18 derniers mois grâce à son engagement en faveur d'une IA éthique qui fait ressortir le meilleur de chaque utilisateur. Grâce à sa connaissance approfondie de la rédaction universitaire, la plateforme a prouvé sa capacité à aider les utilisateurs à communiquer leurs recherches en toute confiance, tout en préservant l'authenticité de leur voix.

Akhilesh Ayer, PDG de Cactus Communications, a déclaré : « Alors que le monde universitaire adopte l'IA, l'accent reste mis sur les solutions qui amplifient l'expertise humaine. Franchir la barre des trois millions d'utilisateurs est plus qu'une étape importante pour Paperpal ; c'est un témoignage de la confiance croissante dans notre vision de permettre à chaque universitaire de disposer d'une IA éthique et à fort impact qui fait progresser la communication universitaire. »

Nishchay Shah, directeur technique du groupe et vice-président exécutif, Produits et IA, Cactus Communications, a ajouté : « Les chercheurs veulent plus qu'une IA générique ; ils recherchent des partenaires intelligents et fiables qui comprennent leur parcours universitaire. C'est ce que nous proposons. Qu'il s'agisse de peaufiner les manuscrits, de vérifier que les soumissions sont prêtes ou d'aider les chercheurs à trouver leur voix scientifique, Paperpal réunit tout cela en une seule plateforme intuitive. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'échelle, mais aussi de gagner la confiance des universitaires qui considèrent Paperpal comme un élément essentiel de leur parcours de recherche. »

Paperpal encourage l'écriture responsable et soutient les universitaires à chaque étape de la recherche et de l'écriture. Sa technologie alimente les flux de travail de soumission pour les principaux éditeurs, garantissant une qualité, une intégrité et une efficacité constantes. Les étudiants s'appuient également sur Paperpal pour renforcer leurs compétences rédactionnelles, améliorer leur clarté et gagner en confiance dans leurs travaux de cours et leurs thèses. Avec la vérification de la grammaire, la paraphrase, la détection du plagiat, le résumé par IA et bien plus encore, Paperpal aide les utilisateurs à gagner du temps et à se concentrer sur leurs recherches.

Les universitaires soulignent régulièrement la facilité d'utilisation de Paperpal, ses fonctionnalités complètes et ses suggestions précises en fonction des disciplines, comme les principales raisons d'utiliser la plateforme. Beaucoup disent que Paperpal les aide « à penser et à écrire avec confiance sans compromettre la qualité » et « à affiner l'écriture et la grammaire sans perdre leur style unique. »

Paperpal a gagné la confiance des étudiants, des chercheurs et des institutions du monde entier. La plateforme continue de se développer en tant qu'outil qui aide les universitaires à améliorer la qualité de leurs écrits, à communiquer clairement leurs travaux scientifiques et à surmonter les obstacles à la publication.

Pour obtenir plus de détails, veuillez prendre contact avec : Nidhi Amin

Cactus Communications

[email protected]

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2722622/Paperpal_Logo.jpg