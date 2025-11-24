Paperpal 全球用戶突破 300 萬，奠定 AI 學術寫作及研究助理領先地位

特拉華州多佛2025年11月24日 /美通社/ -- Cactus Communications (CACTUS) 旗下 AI 寫作及研究助理 Paperpal 宣佈，其全球用戶人數已突破 300 萬。此里程碑標誌著平台成功實踐其使命，協助學生及研究人員以清晰、精準及誠信的方式進行寫作。

Paperpal 的急速增長，反映學術界在對可靠 AI 工具需求殷切的趨勢下，廣泛採用該平台。過去 18 個月，Paperpal 的用戶基數增長達三倍，這歸功於其對「道德 AI」的堅持，致力激發每位用戶的最佳潛能。憑藉對學術寫作的深刻理解，Paperpal 證實能協助用戶自信地發表研究成果，同時保留其獨特的個人筆觸。

Cactus Communications 行政總裁 Akhilesh Ayer 表示：「隨著學術界擁抱 AI，焦點在於能增強人類專業知識的解決方案。突破 300 萬用戶不僅是 Paperpal 的里程碑，更證明了大眾對我們願景的信任——即以具道德且高影響力的 AI 賦能每位學者，推動學術傳播發展。」

Cactus Communications 集團技術總監兼產品及 AI 執行副總裁 Nishchay Shah 補充：「研究人員渴求的並非泛用型 AI，而是了解其學術歷程的智能可靠夥伴。這正是我們的優勢所在。從潤飾稿件、檢查投稿準備狀況，到協助研究人員建立其科學論述風格，Paperpal 於單一平台上整合了一切所需。這項里程碑不僅代表規模，更代表我們贏得了學者的信任，視 Paperpal 為研究旅程中不可或缺的一環。」

Paperpal 提倡負責任的寫作，在研究和寫作的每個階段支援學者。其技術驅動了多間領先出版商的投稿流程，確保品質一致、誠信及高效。學生亦依靠 Paperpal 加強寫作技巧、提升清晰度，並在課業和論文中建立自信。透過語法檢查、改寫、抄襲檢測及 AI 摘要等功能，Paperpal 協助用戶節省時間，專注於研究本身。

學者一致推崇 Paperpal 易於使用、功能全面及具備精準的學科針對性建議，這些是選擇該平台的主要原因。許多用戶表示，平台協助他們「在不犧牲品質的情況下自信地思考和寫作」，以及「在不失去個人風格的前提下優化寫作和語法」。

Paperpal 已贏得全球學生、研究人員及機構的信賴。它將繼續致力協助學者提升寫作水平、清晰傳達科學成果，克服發表障礙。

