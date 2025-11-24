Paperpal überschreitet die 3-Millionen-Grenze und stärkt seine globale Präsenz als zuverlässiger KI-Assistent für akademisches Schreiben und Recherchieren

DOVER, Delaware, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Paperpal, der KI-Schreib- und -Rechercheassistent von Cactus Communications (CACTUS), überschreitet die Marke von drei Millionen Nutzern weltweit und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein in seiner Mission, Studenten sowie Wissenschaftlern das Schreiben mit Verständlichkeit, Präzision und Integrität zu ermöglichen.

Das schnelle Wachstum von Paperpal spiegelt die starke Akzeptanz in der akademischen Gemeinschaft und den steigenden Bedarf an zuverlässigen KI-Tools wider. Die Plattform hat ihre Nutzerzahl in den vergangenen 18 Monaten verdreifacht, was auf ihr Engagement für ethische KI zurückzuführen ist, die das Beste in jedem Nutzer hervorbringt. Dank ihres umfassenden Verständnisses für akademisches Schreiben hilft die Plattform Nutzern nachweislich, ihre Rechercheergebnisse selbstbewusst zu kommunizieren und dabei ihre authentische Stimme zu bewahren.

Akhilesh Ayer, Geschäftsführer von Cactus Communications, sagte: „Während sich die Wissenschaft mit KI beschäftigt, liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Lösungen, die das menschliche Fachwissen erweitern. Das Überschreiten der Drei-Millionen-Nutzer-Marke ist mehr als ein Meilenstein für Paperpal; es ist ein Beleg für das wachsende Vertrauen in unsere Vision, jedem Akademiker eine ethische, wirkungsstarke KI bereitzustellen, die dessen akademische Kommunikation voranbringt."

Nishchay Shah, Gruppenleiter für Technologie und Technikvorstand für Produkte und KI bei Cactus Communications, fügte hinzu: „Wissenschaftler erwarten mehr als generische KI; sie suchen intelligente, verlässliche Partner, die ihren akademischen Weg verstehen. Das bieten wir. Vom Überarbeiten von Manuskripten bis zur Prüfung der Einreichungsreife und der Unterstützung dabei, eine eigene wissenschaftliche Stimme zu finden, vereint Paperpal all diese Funktionen auf einer intuitiven Plattform. Bei diesem Meilenstein geht es nicht nur um den Umfang, sondern auch darum, das Vertrauen von Wissenschaftlern zu gewinnen, die Paperpal als unverzichtbar für ihre Forschungsarbeit ansehen."

Paperpal fördert eine verantwortungsvolle Autorenschaft und unterstützt Akademiker in jeder Phase der Recherche und des Schreibens. Die Technologie des Unternehmens unterstützt die Einreichungsabläufe führender Verlage und sorgt für gleichbleibende Qualität, Integrität und Effizienz. Studenten nutzen auch Paperpal, um ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern, die Verständlichkeit zu erhöhen sowie mehr Sicherheit bei Kurs- und Abschlussarbeiten zu gewinnen. Mit Grammatikprüfung, Paraphrasierung, Plagiaterkennung, KI-Zusammenfassung sowie vielem mehr hilft Paperpal Nutzern, Zeit zu sparen und sich auf ihre Recherche zu konzentrieren.

Akademiker heben immer wieder die Benutzerfreundlichkeit, die umfassenden Funktionen und die präzisen disziplinspezifischen Vorschläge von Paperpal als Hauptgründe für die Nutzung der Plattform hervor. Viele geben an, es helfe ihnen „selbstbewusst zu denken und zu schreiben, ohne die Qualität zu beeinträchtigen" sowie „das Schreiben und die Grammatik zu verfeinern, ohne ihren einzigartigen Stil zu verlieren".

Paperpal genießt das Vertrauen von Studenten, Wissenschaftlern und Institutionen weltweit. Die Plattform, die Akademikern dabei hilft, die Qualität ihrer Texte zu verbessern, ihre wissenschaftliche Arbeit verständlich zu kommunizieren und die Hürden für eine erfolgreiche Veröffentlichung zu überwinden, wächst weiter.

