페이퍼팔, 사용자 수 300만 명 돌파하며 신뢰받는 AI 학술 작문 및 연구 보조 도구로서의 국제 입지 굳혀

도버, 델라웨어주, 2025년 11월 24일 /PRNewswire/ -- 캑터스 커뮤니케이션즈(Cactus Communications, CACTUS)의 AI 작문 및 연구 보조 도구 페이퍼팔(Paperpal)이 전 세계 사용자 수 3백만 명을 돌파하면서 학생과 연구자들의 명확하고 정확하며 진정성 있는 작문에 크게 공헌하겠다는 사명에 의미심장한 이정표를 세웠다.

페이퍼팔은 최근 신뢰할 수 있는 AI 도구가 필요해진 학계에서 이 플랫폼을 적극적으로 도입한 데 힘입어 급격한 성장을 이루었다. 페이퍼팔은 사용자 개개인의 잠재력을 끌어내는 윤리적 AI를 부단히 추구해 왔으며, 그 결과 지난 18개월 동안 사용자 수가 3배로 증가하는 성과를 거뒀다. 학술 작문과 관련한 심층적인 기술력으로 무장한 페이퍼팔은 사용자가 본연의 개성을 잃지 않으면서 연구 결과를 자신 있게 표현하는 데 효과적인 솔루션으로서의 기능성을 이미 검증했다.

아킬레시 에이어(Akhilesh Ayer) 캑터스 커뮤니케이션즈 CEO는 "학계에서 AI를 활용하기 시작하자 인간의 전문성을 배가하는 솔루션에 관심이 쏠리고 있다. 사용자 수 300만 명 돌파는 페이퍼팔 입장에서 단순한 이정표를 넘어, 모든 학자에게 윤리적이고 영향력 있는 AI를 제공하겠다는 캑터스의 포부에 대한 사용자의 신뢰가 커지고 있다는 방증이다"라고 역설했다.

캑터스 커뮤니케이션즈의 그룹 CTO 겸 제품 및 AI 총괄 부사장 니슈체이 샤(Nishchay Shah)는 "연구자들이 범용 AI 그 이상을 원하고 있다. 그들은 자신의 학업과 연구 과정을 이해하고 도와줄 수 있는 지능적이고 믿을 만한 파트너를 찾고 있다"라고 아킬레시 에이어 CEO를 거든 뒤, "페이퍼팔의 존재 이유가 바로 거기에 있다. 원고 교정부터 제출 준비 상태 확인, 연구자의 과학적 정체성 확립에 이르기까지 페이퍼팔은 이 모든 과정을 하나의 직관적인 플랫폼에서 지원한다. 이번 이정표는 단순히 양적 성장을 의미하는 데 그치는 것이 아닌, 페이퍼팔을 연구 여정에 필수적인 동반자로 인정하는 학계의 신뢰를 얻었음을 시사한다"라고 설명했다.

페이퍼팔은 연구와 집필의 모든 단계에서 학계를 지원하며 책임감 있는 저술 활동을 장려한다. 페이퍼팔의 기술은 내로라하는 출판사들의 논문 제출 과정을 지원하며, 일관적인 품질, 무결성, 효율성을 보장한다. 또한 학생들은 작문 실력 향상, 명확성 개선, 과제와 논문에 대한 자신감 증진 차원에서 페이퍼팔을 활용한다. 페이퍼팔은 문법 검사, 의역, 표절 감지, AI 요약 등 다양한 기능으로 사용자가 시간을 절약하고 집중할 수 있도록 돕는다.

학자들은 페이퍼팔을 선호하는 주된 이유로 사용 편의성, 다채로운 기능, 각 분야에 특화된 정확한 제안을 이구동성으로 언급한다. 페이퍼팔의 장점으로 "작문의 완성도를 훼손하지 않으면서 자신감 있게 생각하고 글을 쓸 수 있다"는 점과 "자신만의 개성을 유지하면서 작문과 문법을 다듬을 수 있다"는 점을 손꼽는 사용자가 많다.

페이퍼팔은 전 세계의 수많은 학생과 연구자, 그리고 여러 교육 기관들로부터 신뢰받고 있다. 페이퍼팔은 학자들이 작문의 완성도를 높이고, 연구 내용을 명확하게 전달하며, 출판을 가로막는 난관을 극복하도록 돕는 플랫폼으로 성장을 거듭하고 있다.

상세 정보 문의: 니디 아민(Nidhi Amin)

캑터스 커뮤니케이션즈

[email protected]

[email protected]

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2722622/Paperpal_Logo.jpg

SOURCE Cactus Communications