- Paperpal supera los tres millones de usuarios, consolidando su presencia global como asistente de investigación y redacción académica de confianza basado en IA

DOVER, Del., 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Paperpal, el asistente de escritura e investigación con IA de Cactus Communications (CACTUS), supera los tres millones de usuarios en todo el mundo, lo que supone un hito importante en su misión de capacitar a estudiantes e investigadores para escribir con claridad, precisión e integridad.

El rápido crecimiento de Paperpal refleja su gran aceptación en la comunidad académica, en un contexto de creciente necesidad de herramientas de IA confiables. La plataforma ha triplicado su base de usuarios en los últimos 18 meses gracias a su compromiso con una IA ética que potencia las capacidades de cada usuario. Con su profundo conocimiento de la escritura académica, ha demostrado su capacidad para ayudar a los usuarios a comunicar sus investigaciones con confianza, preservando su estilo propio.

Akhilesh Ayer, consejero delegado, Cactus Communications, dijo: "A medida que el mundo académico adopta la IA, el enfoque sigue centrado en soluciones que potencien la experiencia humana. Superar los tres millones de usuarios es más que un hito para Paperpal; es una prueba de la creciente confianza en nuestra visión de empoderar a todos los académicos con una IA ética y de alto impacto que impulse la comunicación académica."

Nishchay Shah, director de tecnología del grupo y vicepresidente ejecutivo de productos e IA, Cactus Communications, añadió: "Los investigadores buscan algo más que una IA genérica; buscan socios inteligentes y confiables que comprendan su trayectoria académica. Eso es lo que ofrecemos. Desde pulir manuscritos y verificar que estén listos para su publicación hasta ayudarlos a encontrar su propia voz científica, Paperpal lo integra todo en una plataforma intuitiva. Este hito no solo se trata de escala, sino de ganarse la confianza de los académicos que consideran a Paperpal esencial para su investigación".

Paperpal fomenta la autoría responsable, apoyando a los académicos en cada etapa de la investigación y la redacción. Su tecnología optimiza los flujos de trabajo de publicación para las principales editoriales, garantizando calidad, integridad y eficiencia constantes. Los estudiantes también confían en Paperpal para fortalecer sus habilidades de escritura, mejorar la claridad y ganar confianza en sus trabajos académicos y tesis. Con corrección gramatical, paráfrasis, detección de plagio, resumen con IA y más, Paperpal ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo y concentrarse en su investigación.

Los académicos destacan constantemente la facilidad de uso, las completas funciones y las sugerencias precisas y adaptadas a cada disciplina de Paperpal como las principales razones para usar la plataforma. Muchos afirman que les ayuda a "pensar y escribir con seguridad sin sacrificar la calidad" y a "perfeccionar su escritura y gramática sin perder su estilo propio".

Paperpal se ha ganado la confianza de estudiantes, investigadores e instituciones de todo el mundo. Sigue creciendo como plataforma que ayuda a los académicos a mejorar la calidad de sus escritos, comunicar su ciencia con claridad y superar las barreras para el éxito en la publicación.

