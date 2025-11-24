Paperpal cuenta con 3 millones de usuarios, lo que fortalece su presencia mundial como asistente de investigación y redacción académica de IA de confianza

DOVER, Delaware, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Paperpal, la asistente de redacción e investigación de inteligencia artificial de Cactus Communications (CACTUS), supera los tres millones de usuarios en todo el mundo, lo que marca un hito importante en su misión de capacitar a estudiantes e investigadores para que escriban con claridad, precisión e integridad.

El rápido crecimiento de Paperpal refleja su fuerte adopción por parte de la comunidad académica en medio de mayor necesidad de herramientas de IA confiables. La plataforma triplicó su base de usuarios en los últimos 18 meses gracias a su compromiso con la IA ética, que revela lo mejor de cada usuario. Con su profundo conocimiento de la escritura académica, tiene capacidad comprobada para ayudar a los usuarios a comunicar la investigación con confianza, a la vez que preserva su voz auténtica.

Akhilesh Ayer, director ejecutivo de Cactus Communications, afirmó: "A medida que el mundo académico adopta la IA, el foco permanece en las soluciones que potencian la experiencia humana. Superar la marca de los tres millones de usuarios es más que un hito para Paperpal; es un testimonio de la creciente confianza en nuestra visión de empoderar a todos los académicos con una IA ética y de alto impacto que promueve la comunicación académica".

Nishchay Shah, director de tecnología del Grupo y vicepresidente ejecutivo de Productos e IA de Cactus Communications, añadió: "Los investigadores quieren algo más que una IA genérica; buscan aliados inteligentes y confiables que entiendan su trayectoria académica. Nosotros ofrecemos esas características. Desde perfeccionar manuscritos y verificar la preparación de la presentación hasta ayudar a los investigadores a encontrar su voz científica, Paperpal reúne todo en una plataforma intuitiva. Este hito no se trata solo de escala, sino de ganarse la confianza de los académicos que consideran que Paperpal es esencial para su experiencia de investigación".

Paperpal promueve la autoría responsable y apoya a los académicos en cada etapa de investigación y escritura. Su tecnología impulsa flujos de trabajo de envío para los principales editores, lo que garantiza una calidad, integridad y eficiencia constantes. Los estudiantes también confían en Paperpal para fortalecer las habilidades de escritura, mejorar la claridad y ganar confianza en los cursos y las tesis. Con verificación de gramática, parafraseo, detección de plagio, resumen de IA y más, Paperpal ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo y centrarse en su investigación.

Los académicos destacan constantemente la facilidad de uso, las funciones integrales y las sugerencias precisas de disciplina de Paperpal como las principales razones para utilizar la plataforma. Muchas personas comentan que les ayuda a "pensar y escribir con confianza sin comprometer la calidad" y "refinar la escritura y la gramática sin perder su estilo único".

Paperpal se ha ganado la confianza de estudiantes, investigadores e instituciones de todo el mundo. La plataforma continúa creciendo como ayuda para académicos para mejorar la calidad de escritura, comunicar su ciencia con claridad y superar las barreras con el fin de lograr una publicación exitosa.

