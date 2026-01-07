Prospek Kripto pada 2026 Berlawanan dengan Siklus Empat Tahunan

DUBAI, Uni Emirat Arab, 7 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Bybit , bursa kripto terbesar kedua berdasarkan volume perdagangan, telah menerbitkan 2026 Crypto Outlook , laporan riset tentang berbagai faktor yang menentukan arah pasar aset digital sepanjang 2026.

Laporan tahunan ini secara khusus mengulas bitcoin dan pasar kripto, serta mencermati sejumlah faktor pendorong utama dalam makroekonomi dan berbagai risiko. Analisis tersebut didukung oleh data pasar derivatif, probabilitas berbasiskan instrumen options, dinamika volatilitas, korelasi lintasaset, serta kondisi makroekonomi global. Laporan ini juga menilai perkembangan regulasi dan struktural, termasuk tren penggunaan aset digital oleh investor institusi dan faktor teknologi baru, untuk memahami arah pasar kripto ke depan.

Siklus pasar kripto empat tahunan—secara historis terkait dengan peristiwa halving bitcoin dan tren penurunan harga setelahnya—masih menjadi kerangka utama dalam memahami pergerakan harga pada 2026. Analisis menunjukkan, meski siklus historis masih relevan, pengaruhnya kemungkinan semakin berkurang seiring meningkatnya peran kebijakan makroekonomi, partisipasi institusi, dan struktur pasar dalam pembentukan harga.

Sejumlah temuan penting:

Lingkungan makro dan dinamika lintasaset

Laporan ini mencatat bahwa ekspektasi pasar bergerak menuju pelonggaran kebijakan moneter secara lebih lanjut oleh Bank Sentral AS. Hal ini berpotensi mendukung aset berisiko secara umum. Tren harga Bitcoin belakangan tertinggal dibandingkan saham AS, dan laporan ini menyoroti peluang kembalinya korelasi positif antara bitcoin dan indeks saham utama jika kondisi makro tetap akomodatif.

Sinyal dari pasar derivatif.

Berdasarkan data pasar instrumen options yang dianalisis, probabilitas implisit terjadi sebesar 10,3% bahwa harga bitcoin dapat mencapai US$150.000 pada akhir 2026. Laporan ini menegaskan bahwa angka tersebut mencerminkan harga pasar, bukan sebuah prediksi, serta menunjukkan posisi pasar instrumen options yang saat ini cenderung konservatif dibandingkan kondisi makro dan regulasi yang lebih luas.

Sejumlah risiko dari kebijakan dan peristiwa yang terjadi.

Meski latar belakang pasar dinilai cukup konstruktif, laporan ini menekankan pentingnya memantau risiko kebijakan dan peristiwa tertentu. Beberapa di antaranya, keputusan mendatang terkait potensi dikeluarkannya Strategy dari indeks saham utama sehingga dapat memengaruhi sentimen pasar, serta kemungkinan pengetatan kebijakan oleh Bank Sentral Jepang pada paruh akhir 2026, berpotensi memicu volatilitas di berbagai kelas aset.

Perkembangan struktural yang memengaruhi tren jangka panjang

Laporan ini mengidentifikasi tokenisasi aset dunia nyata sebagai tema struktural penting pada 2026. Isu ini melanjutkan ekspansi adopsi stablecoin oleh institusi resmi pada 2025. Selain itu, perhatian juga semakin tertuju kepada penguatan infrastruktur pasar kripto, termasuk upaya mengatasi risiko teknologi baru, seperti yang terkait dengan kemajuan komputasi kuantum.

Prospek

Kajian 2026 Crypto Outlook menyimpulkan bahwa meski siklus pasar, sentimen, dan volatilitas tetap menjadi karakter utama dari pasar kripto, interaksi antara faktor-faktor tersebut terus berkembang. Meningkatnya partisipasi institusi, keterlibatan regulator, dan dukungan makroekonomi dapat mendukung aset digital bergerak di luar pola historis, bahkan ketika kondisi yang tak menentu dan volatilitas masih terjadi.

Laporan lengkap Bybit x Block Scholes – 2026 Crypto Outlook yang menyajikan analisis, data, dan metodologi yang mendukung kesimpulan ini dapat diunduh.

