Le rapport Crypto Outlook 2026 de Bybit remet en question le cycle de quatre ans des cryptomonnaies

DUBAI, Émirats arabes unis, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Bybit , la deuxième bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échanges, a publié son rapport de recherche Crypto Outlook 2026 , qui analyse les forces qui devraient façonner les marchés des actifs numériques au cours de l'année 2026.

Le rapport annuel se concentre principalement sur le bitcoin et le marché plus large des cryptomonnaies, examinant les principaux facteurs et risques macroéconomiques. Il s'appuie également sur les données du marché des produits dérivés, les probabilités implicites des options, la dynamique de la volatilité, les corrélations entre classes actifs et les conditions macroéconomiques mondiales. Il évalue également les développements réglementaires et structurels, y compris les tendances d'adoption institutionnelle et les considérations technologiques émergentes, afin d'évaluer comment les marchés des cryptomonnaies pourraient se comporter dans l'année à venir.

Une question centrale explorée dans le rapport est de savoir si le cycle de quatre ans du marché des cryptomonnaies, historiquement associé à des événements de halving de bitcoin et à des baisses post-cycle, reste le cadre dominant pour comprendre le comportement des prix en 2026. L'analyse suggère que si les cycles historiques restent pertinents, leur influence pourrait diminuer à mesure que la politique macroéconomique, la participation institutionnelle et la structure du marché jouent un rôle croissant dans la formation des prix.

Principales conclusions :

Environnement macroéconomique et dynamique entre classes d'actifs.

Les perspectives indiquent que les marchés intègrent déjà un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, un contexte susceptible de soutenir plus largement les actifs à risque. Le bitcoin a récemment sous-performé par rapport aux actions américaines, et le rapport souligne la possibilité d'un retour à une corrélation positive entre le bitcoin et les principaux indices boursiers si les conditions macroéconomiques demeurent accommodantes.

Signaux du marché des produits dérivés.

Sur la base des données du marché des options analysées dans le rapport, il existe actuellement une probabilité implicite de 10,3 % que le bitcoin s'échange à 150 000 dollars d'ici la fin de l'année 2026. Le rapport souligne que ce chiffre reflète le prix de marché plutôt qu'une prévision, et suggère que les marchés d'options actuels peuvent être positionnés de manière conservatrice par rapport à l'environnement macroéconomique et réglementaire plus large.

Risques liés aux politiques et aux événements.

Bien que le contexte général soit jugé favorable, le rapport souligne l'importance de surveiller les principaux risques liés aux politiques publiques et aux événements. Il s'agit notamment d'une décision imminente concernant l'exclusion potentielle de la stratégie des principaux indices boursiers, qui pourrait affecter le sentiment du marché, ainsi que de la possibilité d'un resserrement de la politique de la Banque du Japon plus tard en 2026, un développement qui pourrait introduire de la volatilité dans les classes d'actifs.

Les développements structurels qui influencent les tendances à long terme.

Le rapport identifie la tokenisation d'actifs réels comme un thème structurel clé pour 2026, en s'appuyant sur l'expansion de l'adoption des stablecoins par les institutions réglementées en 2025. Il souligne également l'attention accrue portée au renforcement de l'infrastructure du marché des cryptomonnaies, y compris les efforts visant à faire face aux risques technologiques émergents tels que ceux associés aux progrès de l'informatique quantique.

Perspectives

Le rapport Crypto Outlook 2026 conclut que, même si les cycles de marché, le sentiment et la volatilité restent des caractéristiques déterminantes des marchés des cryptomonnaies, l'interaction entre ces forces est en train d'évoluer. Une participation institutionnelle, un engagement réglementaire et un soutien macroéconomique accrus peuvent permettre aux actifs numériques de s'écarter des modèles historiques, même si l'incertitude et la volatilité ponctuelle persistent.

Disponible en téléchargement, le rapport complet Bybit x Block Scholes - Crypto Outlook 2026 fournit une analyse détaillée, des données et une méthodologie à l'appui de ces conclusions.

#Bybit / #CryptoArk / #BybitLearn

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échanges, au service d'une communauté mondiale de plus de 80 millions d'utilisateurs. Fondée en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et équitable pour tous. En mettant surtout l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure robuste et stimuler l'innovation sur la chaîne. Réputée pour sa sécurité de conservation, ses diverses places de marché, son expérience d'utilisation intuitive et ses outils avancés sur la chaîne de blocs, Bybit jette des ponts entre finance traditionnelle et finance décentralisée afin d'aider les concepteurs, les créateurs et les passionnés à libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com .

Pour obtenir plus d'informations sur Bybit, rendez-vous dans le centre de presse de Bybit

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected]

Pour les mises à jour, veuillez suivre les communautés et réseaux sociaux de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | YouTube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg