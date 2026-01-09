Bybit 2026年加密貨幣展望對加密貨幣四年週期理論發起挑戰

阿聯酋迪拜2026年1月9日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 發佈其《 2026年加密貨幣展望 》研究報告，該報告分析了預計將在2026年全年影響數字資產市場的各種因素。

該年度報告主要聚焦比特幣及更廣泛的加密貨幣市場，審視了關鍵的宏觀驅動因素和風險。該報告還進一步參考了衍生品市場數據、期權隱含概率、波動率動態、跨資產相關性以及全球宏觀經濟狀況。此外，該報告還評估了監管與結構性動態，包括機構採用趨勢和新興技術考量因素，以評估加密貨幣市場在未來一年的可能表現。

該報告探討的一個核心問題是：與比特幣減半事件及週期後回調歷史性相關的加密貨幣市場四年週期，是否仍是理解2026年價格走勢的主導性分析框架。分析表明，儘管歷史週期仍具相關性，但隨著宏觀經濟政策、機構參與度以及市場結構在價格形成過程中發揮的作用日益增強，其影響力可能正在減弱。

報告的重要發現：

宏觀環境與跨資產動態。

該展望報告指出，市場正預期美聯儲將進一步實施貨幣寬鬆政策，這一背景可能更廣泛地支撐風險資產。近期比特幣的表現落後於美國股市，該報告強調，若宏觀經濟環境持續保持寬鬆，比特幣與主要股指之間可能會重新呈現正相關性。

衍生品市場信號。

根據該報告分析的期權市場數據，目前比特幣到2026年底漲至15萬美元的隱含概率為10.3%。該報告強調，這一概率反映的是市場定價而非預測結果，並指出相對於更廣泛的宏觀及監管環境而言，當前期權市場的定價可能偏保守。

政策和事件驅動型風險。

儘管整體背景被描述為有利，但該報告仍強調關注關鍵政策及事件風險的重要性。這些風險包括一項懸而未決的決策——即加密貨幣策略是否可能被剔除出主要股票指數，該決策可能影響市場情緒；此外，日本銀行(Bank of Japan)可能在2026年晚些時候收緊貨幣政策，這一動向可能引發各類資產的波動。

結構發展影響長期趨勢。

該報告指出，基於2025年受規管機構擴大穩定幣應用的基礎，現實世界資產代幣化將成為2026年的關鍵結構性主題。該報告還強調，各方正愈發關注加密貨幣市場基礎設施的強化，包括應對量子計算進步等新興技術風險的相關舉措。

展望

《2026年加密貨幣展望》報告總結稱，儘管市場週期、市場情緒及波動性仍是加密貨幣市場的決定性特徵，但這些因素之間的相互作用正在發生變化。隨著機構參與度提升、監管介入加強以及宏觀經濟支持力度加大，數字資產即便仍面臨不確定性和階段性波動，仍可能擺脫歷史模式束縛。

由Bybit與Block Scholes聯合發佈的《2026年加密貨幣展望》 完整報告提供了支撐上述結論的詳細分析、數據及研究方法，現已開放下載。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit成立於2018年，致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。

