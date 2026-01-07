Bybit's crypto-vooruitzichten voor 2026 dagen de vierjarige cryptocyclus uit

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 7 januari 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, naar handelsvolume 's werelds op een na grootste cryptobeurs, heeft zijn 2026 Crypto Outlookuitgebracht, een onderzoeksrapport dat de krachten analyseert die naar verwachting de markten voor digitale activa in 2026 zullen vormgeven.

Het jaarlijkse rapport richt zich voornamelijk op bitcoin en de bredere cryptomarkt en onderzoekt belangrijke macro-drivers en risico's. Het is verder gebaseerd op derivatenmarktgegevens, door opties geïmpliceerde waarschijnlijkheden, volatiliteitsdynamiek, correlaties tussen activa en wereldwijde macro-economische omstandigheden. Het beoordeelt ook de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en structuur, met inbegrip van trends op het gebied van institutionele acceptatie en nieuwe technologische overwegingen, om te beoordelen hoe de cryptomarkten zich in het komende jaar kunnen gedragen.

Een centrale vraag die in het rapport wordt onderzocht, is of de vierjarige cryptomarktcyclus, historisch geassocieerd met de bitcoin-halveringscyclus en de terugval na de cyclus, het dominante kader blijft voor het begrijpen van prijsgedrag in 2026. Uit de analyse blijkt dat de historische cycli weliswaar relevant blijven, maar dat hun invloed kan afnemen naarmate het macro-economisch beleid, de institutionele participatie en de marktstructuur een groeiende rol spelen in de prijsvorming.

Belangrijkste bevindingen:

Macro-omgeving en dynamiek tussen activa.

In de vooruitzichten wordt opgemerkt dat de markten zich richten op verdere monetaire versoepeling door de Amerikaanse Federal Reserve, een achtergrond die risicovolle activa breder zou kunnen ondersteunen. Bitcoin is onlangs achtergebleven bij Amerikaanse aandelen, en het rapport benadrukt het potentieel voor een hernieuwde positieve correlatie tussen bitcoin en belangrijke aandelenindices als de macro-omstandigheden accommodatief blijven.

Signalen uit de derivatenmarkt.

Op basis van gegevens over de optiesmarkt die in het rapport zijn geanalyseerd, is er momenteel een impliciete kans van 10,3% dat bitcoin tegen het einde van 2026 voor $ 150.000 wordt verhandeld. Het rapport benadrukt dat dit cijfer meer een weerspiegeling is van marktprijzen dan van een prognose en suggereert dat de huidige optiemarkten conservatief gepositioneerd kunnen zijn ten opzichte van het bredere macro- en regelgevingsklimaat.

Beleids- en gebeurtenisgerelateerde risico's.

Hoewel de algemene achtergrond als constructief wordt beschreven, onderstreept het rapport het belang van het monitoren van belangrijke beleids- en gebeurtenisrisico's. Deze omvatten een dreigende beslissing met betrekking tot de mogelijke uitsluiting van Strategy uit belangrijke aandelenindexen, die van invloed zou kunnen zijn op het marktsentiment, evenals de mogelijkheid van een verscherping van het beleid door de Bank of Japan later in 2026, een ontwikkeling die volatiliteit in verschillende activaklassen zou kunnen veroorzaken.

Structurele ontwikkelingen die van invloed zijn op langetermijntrends.

Het rapport identificeert tokenisatie van reële activa als een belangrijk structureel thema voor 2026, voortbouwend op de toename van het gebruik stablecoins door gereguleerde instellingen in 2025. Het onderstreept ook de toegenomen aandacht voor het versterken van de infrastructuur van de cryptomarkt, inclusief inspanningen om opkomende technologische risico's aan te pakken, zoals die geassocieerd zijn met vooruitgang in quantumcomputing.

Vooruitzichten

De Crypto Outlook 2026 concludeert dat hoewel marktcycli, sentiment en volatiliteit bepalende kenmerken van cryptomarkten blijven, de interactie tussen deze krachten evolueert. Toegenomen institutionele participatie, regelgevende betrokkenheid en macro-economische steun kunnen ervoor zorgen dat digitale activa afwijken van historische patronen, zelfs als onzekerheid en episodische volatiliteit aanhouden.

De volledige Bybit x Block Scholes 2026 Crypto Outlook biedt gedetailleerde analyses, gegevens en methodologie ter ondersteuning van deze conclusies en kan worden gedownload.

