Il Crypto Outlook 2026 di Bybit mette in discussione il quadriennale delle criptovalute

DUBAI, EAU, 7 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Bybit , il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha pubblicato il suo 2026 Crypto Outlook , un rapporto di ricerca che analizza le forze che, secondo le previsioni, plasmeranno i mercati degli asset digitali nel 2026.

Il rapporto annuale si concentra principalmente su Bitcoin e sul mercato delle criptovalute in generale, esaminando i principali fattori macroeconomici e i rischi. Considera inoltre dati di mercato dei derivati, probabilità implicite nelle opzioni, dinamiche di volatilità, correlazioni tra asset e condizioni macroeconomiche globali. Valuta anche gli sviluppi normativi e strutturali, comprese le tendenze di adozione istituzionale e gli aspetti tecnologici emergenti, per stimare come potrebbero comportarsi i mercati delle criptovalute nell'anno a venire.

Una questione centrale esplorata nel rapporto è se il ciclo quadriennale del mercato delle criptovalute, storicamente associato a eventi di dimezzamento di Bitcoin e a ribassi post-ciclo, rimanga il contesto dominante per comprendere il comportamento dei prezzi nel 2026. L'analisi suggerisce che, sebbene i cicli storici rimangano rilevanti, la loro influenza potrebbe diminuire poiché la politica macroeconomica, la partecipazione istituzionale e la struttura del mercato svolgono un ruolo sempre più importante nella formazione dei prezzi.

Risultati chiave:

Ambiente macroeconomico e dinamiche tra asset.

Le prospettive evidenziano che i mercati stanno scontando un ulteriore allentamento monetario da parte della Federal Reserve statunitense, un contesto che potrebbe sostenere più ampiamente le attività di rischio. Di recente, Bitcoin è rimasto indietro rispetto ai titoli azionari statunitensi e il rapporto evidenzia il potenziale per una rinnovata correlazione positiva tra Bitcoin e i principali indici azionari, qualora le condizioni macroeconomiche rimanessero accomodanti.

Segnali del mercato dei derivati.

In base ai dati di mercato delle opzioni analizzati nel rapporto, attualmente esiste una probabilità implicita del 10,3% che il bitcoin venga scambiato a 150.000 $ entro la fine del 2026. Il rapporto sottolinea che questa cifra riflette i prezzi di mercato piuttosto che una previsione e suggerisce che gli attuali mercati delle opzioni potrebbero essere posizionati in modo conservativo rispetto al contesto macroeconomico e normativo più ampio.

Rischi legati a politiche ed eventi.

Sebbene il contesto generale sia descritto come costruttivo, il rapporto sottolinea l'importanza di monitorare i principali rischi politici ed eventi. Tra queste rientrano l'imminente decisione relativa alla potenziale esclusione di Strategy dai principali indici azionari, che potrebbe influenzare il sentiment del mercato, nonché la possibilità di un inasprimento della politica monetaria da parte della Banca del Giappone nel corso del 2026: uno sviluppo che potrebbe introdurre volatilità nelle classi di attività.

Sviluppi strutturali che influenzano le tendenze a lungo termine.

Il rapporto identifica la tokenizzazione degli asset del mondo reale come un tema strutturale chiave per il 2026, basandosi sull'espansione dell'adozione di stablecoin da parte di istituzioni regolamentate nel 2025. Sottolinea inoltre una crescente attenzione al rafforzamento dell'infrastruttura del mercato delle criptovalute, compresi gli sforzi per affrontare i rischi tecnologici emergenti, come quelli associati ai progressi nell'informatica quantistica.

Previsione

Il Crypto Outlook 2026 conclude che, sebbene i cicli di mercato, il sentiment e la volatilità continuino a essere caratteristiche distintive dei mercati delle criptovalute, l'interazione tra queste forze è in evoluzione. Una maggiore partecipazione istituzionale, un maggiore impegno normativo e un maggiore supporto macroeconomico potrebbero consentire agli asset digitali di discostarsi dai modelli storici, anche se persistono incertezza e volatilità episodica.

Il rapporto completo Bybit x Block Scholes – 2026 Crypto Outlook fornisce analisi dettagliate, dati e metodologia a supporto di queste conclusioni ed è disponibile per il download.

