Phemex cataliza el impulso del mercado para 2026 con dos iniciativas estratégicas para empoderar al operador
06 ene, 2026, 17:30 GMT
APIA, Samoa, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, presentó un programa estratégico de doble vía diseñado para reforzar el ecosistema de operaciones en medio de un panorama de criptomonedas resurgente a principios de 2026. Con el lanzamiento simultáneo de la tercera temporada de la Apex Competition (Competencia Apex) y el New Year Futures Boost (Impulso de Futuros de Año Nuevo), la bolsa refuerza su compromiso de fomentar un entorno de operaciones meritocrático y resiliente tanto para los operadores profesionales como para los emergentes.
Como liga recurrente característica de Phemex, la temporada 3 de Apex rompe el molde tradicional de "el ganador se lo lleva todo", a menudo dominado por los grandes inversores con mucho capital. Gracias a un sofisticado sistema de clasificación múltiple, que abarca tablas de clasificación diarias, semanales y mensuales, la competencia nivela el campo de juego. Esta estructura inclusiva con un fondo de premios de 450.000 dólares garantiza que el éxito se defina por la perspicacia en las operaciones y no por la magnitud del capital, lo que permite a los operadores verdaderamente perspicaces reclamar el prestigio y las recompensas que se merecen, sin importar el tamaño de su cartera.
Como complemento al ámbito competitivo, el New Year Futures Boost actúa como incubadora de talentos emergentes. Esta iniciativa, respaldada por un fondo de mitigación de riesgos de 200.000 dólares, reduce las barreras psicológicas de entrada mediante mecanismos de optimización de ganancias y protección contra pérdidas. Permite a los operadores más nuevos adquirir experiencia en el mercado real y ganar confianza, al prepararlos para participar de forma competitiva en el futuro.
El New Year Futures Boost estará vigente hasta el 19 de enero, mientras que la Apex Competition continuará hasta el 1 de febrero de 2026. Juntos, reflejan la filosofía general de Phemex en cuanto a productos y plataformas: diseñar entornos de operación que se adapten a las diferentes necesidades, niveles de experiencia y perfiles de riesgo de los usuarios. Phemex tiene como objetivo crear un ecosistema de operaciones más accesible, sostenible y centrado en el usuario, en consonancia con su posicionamiento como plataforma diseñada pensando primero en los usuarios.
Acerca de Phemex
Fundada en 2019, Phemex es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario que cuenta con la confianza de más de 10 millones de operadores en todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.
Para más información, visite: https://phemex.com/
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855342/Phemex_Catalyzes_2026_Market_Momentum_Dual_Strategic_Initiatives_Trader_Empowerment.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg
