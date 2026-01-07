Phemex stimuleert het marktmomentum voor 2026 met twee strategische initiatieven voor het versterken van de positie van handelaren

APIA, Samoa, 7 januari 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een cryptobeurs voor gebruikers, heeft een strategisch dual-track-programma onthuld dat is ontworpen om het handelsecosysteem te versterken te midden van een hernieuwd crypto-landschap begin 2026. Door gelijktijdig Apex Competition Season 3 en de New Year Futures Boostte lanceren, versterkt de beurs haar inzet voor het bevorderen van een meritocratische en veerkrachtige handelsomgeving voor zowel professionele als opkomende handelaren.

Phemex Catalyzes 2026 Market Momentum with Dual Strategic Initiatives for Trader Empowerment

Als Phemex's kenmerkende terugkerende competitie breekt Apex Season 3 het traditionele "winnaar neemt alles"-model dat vaak wordt gedomineerd door kapitaalkrachtige personen. Door middel van een geavanceerd multitrack-ranglijstsysteem dat de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse ranglijsten omvat, maakt de concurrentie het speelveld gelijk. Deze inclusieve constructie met een prijzenpot van $ 450.000 zorgt ervoor dat succes wordt gedefinieerd door handelskracht in plaats van kapitaaldiepte, waardoor echt inzichtrijke handelaren het prestige en de beloningen kunnen claimen die ze verdienen, ongeacht de grootte van hun portefeuille.

Als aanvulling op de competitieve arena fungeert de New Year Futures Boost als een incubator voor opkomend talent. Dit initiatief, gesteund door een risicobegrenzingsfonds van $ 200.000, verlaagt de psychologische belemmeringen voor toegang door middel van winstoptimalisatie en verliesbeschermingsmechanismen. Het stelt nieuwere handelaren in staat om ervaring op de echte markt op te doen en vertrouwen op te bouwen en hen voor te bereiden op toekomstige concurrentie.

The New Year Futures Boost loopt tot 19 januari, terwijl de Apex Competition doorgaat tot 1 februari 2026. Samen weerspiegelen ze de bredere product- en platformfilosofie van Phemex: het ontwerpen van handelsomgevingen die zich aanpassen aan verschillende gebruikersbehoeften, ervaringsniveaus en risicoprofielen. Phemex streeft naar het creëren van een toegankelijker, duurzamer en op de gebruiker gericht handelsecosysteem, in overeenstemming met zijn positionering als een platform dat primairgebouwd is voor gebruikers.

Over Phemex

Phemex, opgericht in 2019, is een cryptobeurs voor gebruikers die wereldwijd door meer dan 10 miljoen handelaren wordt vertrouwd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, kopiehandel en vermogensbeheerproducten die ontworpen zijn om prioriteit te geven aan gebruikerservaring, transparantie en innovatie. Met een vooruitstrevende benadering en een toewijding aan het sterker maken van gebruikers, levert Phemex betrouwbare tools, inclusieve toegang en ontwikkelende kansen voor handelaren op elk niveau om te groeien en te slagen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://phemex.com/

