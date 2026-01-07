Phemex Dorong Momentum Pasar pada 2026 Lewat Dua Inisiatif Strategis untuk Mendukung Trader

Sebagai kompetisi rutin unggulan Phemex, Apex Season 3 merombak model "winner-takes-all" yang kerap didominasi oleh trader bermodal besar. Melalui sistem peringkat multijalur yang canggih—mencakup peringkat harian, mingguan, dan bulanan— Apex Season 3 menghadirkan kesempatan yang lebih setara. Dengan hadiah total USD 450.000, struktur inklusif ini memastikan bahwa kesuksesan ditentukan oleh kemampuan trading, bukan besarnya modal. Dengan demikian, trader yang memiliki insting tajam dapat meraih pengakuan dan hadiah, tanpa bergantung pada nilai portofolio.

Melengkapi arena kompetisi, New Year Futures Boost berperan sebagai wadah pengembangan bagi talenta baru. Didukung dana mitigasi risiko sebesar USD 200.000, inisiatif ini mengurangi hambatan psikologis untuk memasuki pasar lewat mekanisme optimalisasi keuntungan dan perlindungan kerugian. Program ini membantu trader pemula memperoleh pengalaman langsung di pasar riil dan membangun kepercayaan diri sebagai persiapan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pada masa depan.

Program New Year Futures Boost berlangsung hingga 19 Januari, sedangkan Apex Competition berlanjut hingga 1 Februari 2026. Kedua program tersebut mencerminkan filosofi produk dan platform Phemex yang lebih luas, yaitu merancang layanan trading yang beradaptasi dengan kebutuhan pengguna, tingkat pengalaman, dan profil risiko yang berbeda-beda. Phemex ingin menciptakan ekosistem trading yang lebih mudah diakses, berkelanjutan, dan berfokus pada pengguna, sejalan dengan posisinya sebagai platform yang dibangun dengan prinsip "user-first".

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling efisien. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

Informasi selengkapnya: https://phemex.com/

SOURCE Phemex