Phemex catalizza la spinta propulsiva del mercato 2026 con una duplice iniziativa strategica per l'empowerment dei trader

APIA, Samoa, 6 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, Borsa di criptovalute incentrata sull'utente, ha presentato un programma strategico a doppio binario progettato per rafforzare l'ecosistema di trading nel contesto di un panorama del settore in ripresa all'inizio del 2026. Con il lancio simultaneo di Apex Competition Season 3 e del New Year Futures Boost, la Borsa rafforza il suo impegno nel promuovere un ambiente di trading meritocratico e resiliente sia per i trader professionisti che per quelli emergenti.

Apex Season 3, lo storico campionato per eccellenza di Phemex, rompe il tradizionale schema "chi vince piglia tutto", spesso dominato dagli squali detentori di grandi capitali. Grazie a un sofisticato sistema di classificazione multitraccia, che comprende classifiche giornaliere, settimanali e mensili, la competizione livella il campo di gioco. Questa struttura inclusiva, con il suo montepremi di $ 450.000, garantisce che il successo sia definito dall'acume nel trading piuttosto che dalla profondità del capitale, consentendo ai trader veramente perspicaci di rivendicare il prestigio e i premi che meritano, indipendentemente dalle dimensioni del loro portafoglio.

A completamento dell'arena competitiva, il New Year Futures Boost funge da incubatore per i talenti emergenti. Grazie al sostegno di un fondo di mitigazione del rischio di 200.000 dollari, questa iniziativa riduce le barriere psicologiche all'ingresso attraverso meccanismi di ottimizzazione dei profitti e di protezione dalle perdite. Permette ai nuovi trader di acquisire esperienza sul mercato reale e di acquisire sicurezza, preparandoli per la futura partecipazione competitiva.

Il New Year Futures Boost durerà fino al 19 gennaio, mentre l'Apex Competition continuerà fino al 1° febbraio 2026. Insieme, riflettono la filosofia più ampia del prodotto e della piattaforma Phemex: progettare ambienti di trading adattabili alle diverse esigenze degli utenti, ai livelli di esperienza e ai profili di rischio. Phemex punta a creare un ecosistema di trading più accessibile, sostenibile e incentrato sull'utente, in linea con il suo posizionamento di piattaforma pensata innanzitutto per gli utenti.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è una Borsa di criptovalute incentrata sull'utente a cui si affidano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

