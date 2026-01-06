Phemex catalyse l'élan du marché 2026 avec deux initiatives stratégiques pour l'autonomisation des traders

APIA, Samoa, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange de cryptomonnaies axé sur l'utilisateur, a dévoilé un programme stratégique à double voie conçu pour soutenir l'écosystème du trading au sein d'un paysage de cryptomonnaie résurgent au début de l'année 2026. En lançant simultanément Apex Competition Season 3 et le New Year Futures Boost, la bourse réaffirme son engagement à favoriser un environnement de négociation méritocratique et résilient pour les traders professionnels et émergents.

Phemex Catalyzes 2026 Market Momentum with Dual Strategic Initiatives for Trader Empowerment

En tant que ligue récurrente emblématique de Phemex, la saison 3 d'Apex rompt avec le schéma traditionnel du « tout pour le vainqueur », souvent dominé par les baleines à forte capitalisation. Grâce à un système de classement sophistiqué à plusieurs niveaux (quotidiens, hebdomadaires et mensuels), la compétition se déroule sur un pied d'égalité. Cette structure inclusive, avec une cagnotte de 450 000 dollars, garantit un succès défini par la perspicacité des traders plutôt que par la profondeur du capital, ce qui permet aux traders vraiment perspicaces de revendiquer le prestige et les récompenses qu'ils méritent, quelle que soit la taille de leur portefeuille.

En complément de l'arène compétitive, le New Year Futures Boost agit comme un incubateur pour les talents émergents. Soutenue par un fonds d'atténuation des risques de 200 000 dollars, cette initiative abaisse les barrières psychologiques à l'entrée grâce à des mécanismes d'optimisation des bénéfices et de protection contre les pertes. Il permet aux nouveaux traders d'acquérir une expérience réelle du marché et de gagner en confiance, les préparant ainsi à une future participation à la concurrence.

Le New Year Futures Boost se déroule jusqu'au 19 janvier, tandis que l'Apex Competition se poursuit jusqu'au 1er février 2026. Ensemble, ils reflètent la philosophie plus large de Phemex en matière de produits et de plateformes : concevoir des environnements de trading qui s'adaptent aux différents besoins des utilisateurs, à leur niveau d'expérience et à leur profil de risque. Phemex vise à créer un écosystème commercial plus accessible, durable et centré sur l'utilisateur, conformément à son positionnement en tant que plateforme conçue d'abord pour les utilisateurs.

À propos de Phemex

Fondé en 2019, Phemex est un exchange de cryptomonnaies axé sur l'utilisateur qui suscite la confiance de plus de 10 millions de traders dans le monde entier. La plateforme offre des services de trading spot et dérivés, de copy trading ainsi que des produits de gestion de fortune. En se fondant sur une approche avant-gardiste et sur la volonté d'offrir plus de contrôle et d'initiative aux utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution permettant aux opérateurs de se développer et de réussir, quel que soit leur niveau.

